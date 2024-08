Revue de Presse PSG : mercato, Désiré Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 12 août 2024. Désiré Doué a tranché en faveur du PSG pour son avenir, les Rouge & Bleu misent sur l’émergence de jeunes talents…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Désiré Doué. Et le joueur de 19 ans a décidé de rejoindre le PSG. La décision du Français était attendue après les Jeux Olympiques 2024. Et malgré un intérêt du Bayern Munich, le milieu offensif a préféré rejoindre les champions de France en titre. « Le Rennais, séduit par le discours des dirigeants et de Luis Enrique, doit maintenant finaliser son arrivée dans la capitale. » La dernière offre formulée du PSG de 60M€ bonus compris est restée sans réponse de la part des dirigeants bretons. Pour l’instant, il n’y a aucun accord entre les deux formations françaises. Après avoir disputé 31 matches de championnat la saison passée (4 buts et 5 passes décisives), Désiré Doué a vu ses compatriotes Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola briller sous le maillot parisien et devenir internationaux. Un paramètre qui a compté aux yeux du Rennais. De son côté, le PSG mise sur l’émergence de jeunes talents. « Pouvant jouer sur les ailes ou en meneur de jeu, Doué pourrait s’intégrer dans la rotation, alors que le PSG va disputer plus de matches avec la nouvelle formule de Ligue des champions, » conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.