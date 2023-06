Revue de Presse PSG : mercato d’été, Nagelsmann, Zidane, Gündogan..

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 9 juin 2023. Le PSG entame encore une nouvelle révolution, Ilkay Gündogan fait partie des cibles au milieu de terrain, le PSG brouille les pistes pour son futur entraîneur, le nouveau refus de Zinedine Zidane, l’interview de Zoumana Camara…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la nouvelle direction prise par les dirigeants du PSG pour la construction de l’équipe 2023-2024. À ce jour, il est encore difficile de savoir la manne financière des Rouge & Bleu pour ce mercato estival car deux des trois premières recrues arrivent libre de tout contrat (Milan Skriniar et Marco Asensio). Et ils pourraient être suivis par un troisième renfort à moindre coût. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (25 ans) répond à plusieurs critères : « proche de Mbappé, s’exprime dans la même langue que lui et possède un potentiel de plus-value important puisqu’il débarquerait sans indemnité de transfert. » Cependant, Luis Campos se retrouverait alors avec trois joueurs au même profil (Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marcus Thuram), évoluant sur le côté gauche et rentrant dans l’axe, à moins que l’international brésilien se rapproche de la sortie.

Concernant Milan Skriniar, le bilan de santé n’est pas aussi rassurant. Absent des terrains depuis le 14 mars dernier, les douleurs lombaires de l’international slovaque semblent tenaces et le défenseur de 28 ans peine à revenir. Pour Lucas Hernandez, l’autre cible du PSG en défense, il a repris récemment l’entraînement après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée en novembre dernier. « Cela ressemblerait à un pari de plus après celui sur Skriniar et celui sur Ugarte, qui ne paraît pas être un monstre physique non plus. » Mais la direction parisienne pourrait donner une autre dimension à son mercato avec des profils de joueur plus confirmés. En effet, « Bernardo Silva et Victor Osimhen figurent tout en haut de la liste et leurs signatures seraient deux coups formidables. » Mais pour ces deux dossiers, Luis Campos devra se montrer inspiré et créatif.

Toujours au rayon mercato, le PSG pourrait saisir une nouvelle opportunité de marché avec Ilkay Gündogan, en fin de contrat avec Manchester City. L’international allemand fait partie des cibles pour renforcer l’entrejeu. Possédant une grande expérience et un profil complet, le joueur de 32 ans « est capable de faire le lien entre le milieu et l’attaque et d’éviter un bloc coupé en deux comme on l’a souvent vu à Paris. » À cela s’ajoute sa qualité de finition (11 buts et 6 passes décisives cette saison), un critère souvent reproché au milieu parisien. Pourtant, ces dernières semaines, Ilkay Gündogan ne faisait pas partie de la liste des priorités des dirigeants du PSG. « Paris a en effet été informé que l’objectif n° 1 du joueur est de rejoindre le Barça, le club qui le faisait rêver, gamin, et qui est intéressé pour le faire venir, lui aussi, tout comme Arsenal. » Autre possibilité pour l’Allemand, prolonger à Manchester City. Mais la possible arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc des Rouge & Bleu pourrait changer la donne dans ce dossier, « d’autant que la situation économique du Barça a calmé ses ardeurs. » Mais en attendant, Ilkay Gündogan se concentre sur sa fin de saison pour viser un triplé historique avec les Skyblues.

Enfin, le quotidien sportif fait le point sur l’identité du futur coach. Et le PSG commence à brouiller les pistes. Il y a plusieurs semaines lors d’un voyage à Doha, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi avaient présenté au cheikh Tamim ben Hamad Al Thani une liste d’entraîneur susceptible de remplacer Christophe Galtier. Et les noms de Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Luis Enrique et Xavi Alonso étaient bien placés. Mis à part le premier cité, les trois autres noms sont toujours d’actualité. Mais il existe aussi un entraîneur mystère dont le nom n’a pas été dévoilé, comme l’a déclaré une source interne du club « C’est vrai que ce sont des entraîneurs avec lesquels la direction a discuté. Mais il manque aussi un autre entraîneur que personne n’a mentionné pour l’instant. » Mais ces dernières heures, le PSG semble avancer concrètement sur la piste menant à Julian Nagelsmann. Concernant Luis Enrique, il ne semble pas convaincu par le projet tandis que Xabi Alonso, « que le conseiller football Luis Campos a rencontré, semble trop difficile à sortir de Leverkusen cet été », rapporte L’E.

Pour Thierry Henry, il ne devrait pas faire partie du futur staff du PSG. L’ancien international français avait été évoqué pour occuper le rôle d’adjoint aux côtés de Julian Nagelsmann. Malgré des discussions, ce duo ne se formera pas. « Les dirigeants parisiens ne sont plus certains de la réussite d’un tel duo. » Mais, Julian Nagelsmann veut tout de même s’appuyer sur un ancien international français pour l’aider dans sa tâche. « Plusieurs rendez-vous ont eu lieu ces dernières quarante-huit heures pour tenter de faire avancer son arrivée. Le Bayern Munich est désormais officiellement au courant de la volonté parisienne. » L’ex-coach des Bavarois commence même à réfléchir sur les contours de son futur effectif et aux noms qu’il pourrait donner à Luis Campos pour atteindre ses objectifs. « Ces dernières heures cependant, plusieurs sources internes au club tenaient à calmer un peu l’enthousiasme lié à une potentielle arrivée de Nagelsmann, assurant que les discussions étaient encore très loin d’être finalisées », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les pistes pour le futur entraîneur du PSG. Dans le viseur des dirigeants parisiens depuis plusieurs années, Zinedine Zidane a une nouvelle fois été sollicité ces dernières semaines. Mais l’ancien coach du Real Madrid a encore une fois refusé d’occuper ce poste. Déjà à l’automne 2021, la direction des Rouge & Bleu (Leonardo et Jean-Claude Blanc) avait tenté une approche. « Des négociations avaient été entamées mais n’avaient finalement pu aboutir, Zidane espérant toujours à ce moment-là prendre la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus. » Mais depuis, le board parisien a exploré de nouvelles pistes pour prendre la succession de Christophe Galtier et s’est rapproché de Julian Nagelsmann. « Un rendez-vous a été organisé ce mardi à Paris réunissant Luis Campos et un représentant du technicien allemand de 35 ans. » Il a notamment été question de son projet de jeu et de la composition du prochain effectif. Mais dans l’entourage de Nagelsmann, on se veut prudent et on tempère. Si les discussions avec le coach allemand sont actuellement en cours, en parallèle, les échanges se poursuivent avec d’autres coaches de la short-list comme Luis Enrique, même si son entourage dément tout contact, et Xabi Alonso. « L’option José Mourinho n’est quant à elle pas étudiée », précise LP. Le profil du futur entraîneur est clair aux yeux de la direction du PSG : « Il devra savoir manager des grands joueurs, gérer un vestiaire de la dimension du PSG et posséder la connaissance nécéssaire d’un grand club. »

Enfin, le quotidien francilien a obtenu une interview de Zoumana Camara, entraîneur des U19 du PSG. Et l’ancien Parisien a notamment évoqué sa relation inexistante avec Christophe Galtier. « Je n’ai jamais eu d’échanges avec lui avant. Je ne peux pas parler de regrets car chacun a sa manière de fonctionner. Au club, je discute avec Yohan Cabaye (directeur adjoint du centre de formation) et Luca Cattani (directeur du centre de formation) qui, eux, remontent les informations à Luis Campos (directeur du football). Chacun sa façon de faire. Mais si demain je passais numéro 1, je ne mettrais personne entre l’entraîneur de la réserve et moi pour parler. Mais ça n’engage que moi. » L’ancien défenseur a également insisté sur la notion d’appartenance au club : « Ce n’est pas forcément en allant chercher les jeunes parisiens ou les jeunes français que l’on crée cela. C’est le club et l’institution qui doivent le créer. On doit arriver au PSG et se dire : ah oui, j’arrive dans un endroit où la vision est comme ça, les valeurs sont celles-ci. Le poids du club fait qu’on sent qu’on est dans un endroit où on doit se donner. Ça doit se sentir au quotidien, ce sont des choses à inculquer. »

Enfin, Zoumana Camara a aussi été questionné sur sa capacité à entraîner un jour une équipe première : « Dans ma construction, je m’en rapproche de plus en plus. Mais ça sera le projet qu’on me proposera qui me fera dire si je suis vraiment prêt. On a parlé de longévité, de loyauté et ce sont des choses auxquelles j’attache beaucoup d’importance. Je ne pouvais pas jouer un double jeu où à la fois je gardais cette proposition en suspens et qu’en même temps je cherchais une porte de sortie. Ça ne rentre pas dans mes valeurs. Je me suis engagé, je suis à 200 % ici. S’il y a une offre qui vient et qui ne se refuse pas, je l’étudierai. Mais je ne suis pas à la recherche, surtout après la saison que l’on vient de vivre. Perdre comme ça en finale, à quelques détails près… Je n’ai qu’une envie : c’est de repartir. » Les meilleurs extraits de son interview à retrouver ici sur notre site.