Revue de Presse PSG : mercato, Doué, Neves, Osimhen, Yoro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 juillet 2024. Le club avance dans les dossiers Désiré Doué, João Neves et Victor Osimhen, la fin de la piste Leny Yoro…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les dossiers chauds du mercato du PSG. Et ces dernières heures, les champions de France en titre ont passé la vitesse supérieure. Le board parisien a d’abord envoyé une offre de 45M€ bonus compris au Stade Rennais pour Désiré Doué (19 ans) et « devrait revenir à la charge avec une structure de proposition un peu différente dans les prochaines heures pour convaincre les Bretons. » Autre piste avancée, celle menant au milieu du SL Benfica, João Neves (19 ans). Si le club parisien démentait ce mercredi une offre envoyée pour l’international portugais, il confirmait cependant des discussions entre les différentes parties. « Le dialogue entre les deux directions tournait autour d’une proposition de 70 M€ (60+ 10). Paris espère pouvoir concrétiser cette signature rapidement, mais Benfica n’avait, mercredi soir, pas encore accepté », explique L’E.

Concernant le dossier Victor Osimhen (25 ans), le PSG et le Napoli ont bien repris les discussions mais le club parisien n’a pas encore envoyé d’offre à leurs homologues italiens. Le board des Rouge & Bleu espère d’abord vendre un élément offensif (Gonçalo Ramos ?) avant de passer à l’action pour l’international nigérian. Certaines sources indiquent que Victor Osimhen, actuellement touché à la cheville, ne s’entraîne pas avec son club car il souhaite se préserver et éviter de compromettre une arrivée dans la capitale française. Dans le sens des départs, le prêt de Xavi Simons (21 ans) se précise. Ces dernières heures, le Bayern Munich semble avoir pris de l’avance sur le RB Leipzig pour accueillir l’international néerlandais. « Les deux clubs souhaitent un prêt avec obligation d’achat (déjà conclu avec Leipzig depuis l’année dernière), sauf que le Bayern a surenchéri. » Concernant Manuel Ugarte (23 ans), Manchester United devrait envoyer une nouvelle offre dans les prochains jours, conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi la fin de la piste menant à Leny Yoro (18 ans). Après des semaines d’attente, le défenseur du LOSC a passé sa visite médicale en Angleterre et va s’engager à Manchester United contre une somme de 70M€ bonus inclus. Pendant longtemps, l’international Espoirs français avait oscillé entre le Real Madrid et le PSG, donnant tout de même sa préférence à la Casa Blanca. Mais, il devrait finalement signer un contrat de cinq ans chez les Red Devils. Pourtant, depuis plusieurs mois, Leny Yoro confiait en privé son désir de rejoindre le club madrilène. « Les dirigeants merengues avaient manifesté un vif intérêt pour lui, quand bien même ne le voyaient-ils pas tout de suite comme un titulaire potentiel. » Mais le Real Madrid n’a jamais augmenté son offre d’une vingtaine de millions d’euros.

Le PSG avait également montré un intérêt pour le jeune défenseur central depuis l’hiver dernier. Mais aucune offre n’est parvenue sur la table du président du LOSC, Olivier Létang. « Nasser al-Khelaïfi espérait que ses bonnes relations avec l’un des actionnaires du LOSC, le Néerlandais Maarten Petermann, lui permettraient de doubler tout le monde sur ce dossier. C’était une erreur : Petermann ne veut pas s’immiscer dans les affaires sportives », explique L’E. Comme aucune offre parisienne n’est parvenue au LOSC, Olivier Létang a fini par discuter avec le Real Madrid et Manchester United. Et Leny Yoro deviendra le deuxième transfert le plus cher de l’histoire de Lille (derrière les 80M€ de Nicolas Pépé à Arsenal en 2019), alors qu’il lui restait une seule année de contrat. « À Paris, certains dirigeants estimaient que son agent (Jorge Mendes) le laisserait à Lille jusqu’à la fin de son contrat afin de partir libre au Real en juin 2025. Mais ce n’était pas du tout dans les plans du LOSC. »

De son côté, Le Parisien confirme la piste menant à Victor Osimhen. « Après avoir tenté Khvicha Kvaratskhelia, sans succès, le PSG s’est de nouveau rapproché de Naples pour attirer Victor Osimhen. Pour l’heure, la direction sportive n’a formulé aucune offre, mais la formation italienne attend 130 millions d’euros de la potentielle vente de l’attaquant », explique LP.