Revue de presse PSG – Mercato, gardiens, Safonov, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 juin 2024. Les pistes mercato du PSG, pas de hiérarchie chez les gardiens en début de saison, Matveï Safonov, un transfert risqué mais légal, Ousmane Dembélé victime d’une rhinopharyngite…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le mercato estival du PSG. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens recherchent au moins un défenseur central, un milieu défensif et un attaquant droitier évoluant côté gauche. « En défense, Luis Enrique réclame un axial droit », avance l’Equipe. Dans ce profil, Leny Yoro est tout en haut de la pile des dossiers. « Mais, il pourrait préférer le Real Madrid, alors que Manchester United ne s’avoue pas vaincu. » Autre piste en défense centrale, Antonio Silva. L’international portugais est apprécié par Luis Campos, mais sa clause libératoire est très élevée (100 millions d’euros). En ce qui concerne le milieu, le PSG serait à l’écoute d’offres éventuelles pour Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Pour renforcer ce secteur, Luis Enrique voudrait un profil créatif. « Il apprécie celui de Rayan Cherki tout comme celui de Maghnes Akliouche. » Pour l’attaque, la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia. Mais l’international géorgien serait plus proche de rester une saison de plus à Naples que d’en partir, lance l’Equipe. « Comme le PSG peut parfois s’entêter, il ne va pas renoncer facilement, mais la piste semble s’être sérieusement refroidie. » Le quotidien sportif conclut en expliquant que le retour de Xavi Simons dans l’effectif du PSG ne paraît pas gagné non plus.

Le quotidien sportif évoque aussi le poste de gardien. Et selon l’Equipe, les dirigeants du PSG ont fait savoir aux trois gardiens sous contrat, Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et Matveï Safonov, qu’il n’y aurait pas de hiérarchie en début de saison. Le quotidien sportif explique que si le portier russe, qui a fraîchement été transféré du FK Krasnodar contre 20 millions d’euros, a bien pris la nouvelle, Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas l’ont diversement appréciée. Pour l’Italien, « cette décision ressemble à un retour en arrière de trois saisons, lorsqu’il avait débarqué au PSG où il avait d’abord été placé en concurrence avec Keylor Navas. » À cette époque, il n’avait pas vécu la situation comme un traumatisme, il la considérait comme un processus dans son apprentissage. « Le PSG a investi de façon importante sur Safonov, aux caractéristiques assez proches que celle de Donnarumma, à qui Paris n’a pas été vendu comme un club où il s’installerait sur le banc. » En ce qui concerne Arnau Tenas, le PSG n’aimerait pas le laisser filer, même si lui aimerait être prêté afin d’avoir du temps de jeu. Luis Enrique entendrait bien s’appuyer sur lui la saison prochaine. Le coach du PSG estime que l’ancien du FC Barcelone a un vrai potentiel, répond à ce qu’il réclame des qualités d’un gardien. « Un point de vue qui n’était cependant pas partagé par la majorité de l’effectif parisien. » Toujours est-il que Luis Enrique ne voit aucun inconvénient à faire jouer la concurrence à tous les postes, conclut L’Equipe.

A voir aussi : Mercato – Arnau Tenas prêté la saison prochaine ?

L’Equipe parle aussi du transfert, pas encore officiel, de Matveï Safonov au PSG. Pour le quotidien sportif, c’est un transfert risqué mais légal. « Le PSG s’apprête à signer le gardien russe Matveï Safonov pour près de 20 millions d’euros, le plus gros transfert entre la Russie et l’Europe depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. » L’Equipe explique que malgré le contexte de guerre, aucune transaction, à ce jour, ne revête « un caractère illégal », comme le disent plusieurs avocats liés aux transferts, même si un très grand flou existe depuis février 2022. « La focale sur le cas Matveï Safonov est pourtant différente. Dans un premier temps car il est Russe, au moment même où les dirigeants de certaines Fédérations sportives, comme World Athletics (athlétisme), forcent le ban des athlètes russes et biélorusses. » Le quotidien sportif se demande si le PSG s’est assuré que les fonds payés à Krasnodar ne seraient pas utilisés à des fins détournées ? « Le club n’a pas donné suite à nos sollicitations. » Safonov, 25 ans, qui a passé sa visite médicale la semaine dernière, arrive donc escorté de doutes, à la fois sur ses qualités mais aussi sur les raisons d’une telle transaction, alors que les clubs de Premier League et de Bundesliga se sont dispensés de tout transfert depuis le début de la guerre, avance l’Equipe. Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport, explique : « Quand tu sais que tu es sous pavillon qatari dans une ville comme Paris, dont tous les acteurs politiques ont pris position pour l’Ukraine, c’est très handicapant et risqué. Même pour le joueur, l’adaptation va être compliquée. Le refrain de l’apolitisme ne fonctionnera pas. »

La merveille de but signée Lee Kang-in 🤩🇰🇷 pic.twitter.com/2iBedptJy1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 6, 2024

De son côté, Le Parisien évoque l’entraînement de l’équipe de France au lendemain de la victoire contre le Luxembourg. Les joueurs qui ont eu un jeu un peu moins important contre les Luxembourgeois, Benjamin Pavard, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Olivier Giroud ou Bradley Barcola, ont touché le ballon lors de la séance, alors les autres titulaires ont travaillé en salle ou ont reçu des soins. Resté sur le banc contre le Luxembourg en raison d’une rhinopharyngite, Ousmane Dembélé est resté dans sa chambre durant la quasi-totalité de la journée. Le numéro 11 du PSG, « à l’écart du reste du groupe, a réalisé seulement quelques petits exercices en solo en fin d’après-midi. Sa situation reste sous contrôle. »