Revue de Presse PSG : mercato, Hakimi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 mai 2024. Le PSG pourrait libérer Achraf Hakimi pour les Jeux Olympiques 2024, les Parisiens de retour à l’entraînement mardi, les dirigeants parisiens souhaitent recruter à chaque poste, Javier Tebas confirme l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas d’Achraf Hakimi en vue des Jeux Olympiques 2024 avec le Maroc. Pas concerné par une compétition continentale cet été avec les Lions de l’Atlas, le Marocain pourrait être libéré par le PSG pour disputer le tournoi olympique, qui aura lieu du 24 juillet au 9 août. « Au sein du club de la capitale, on explique que, pour le Marocain de 25 ans, toujours soucieux de représenter son pays dans les compétitions internationales, ce tournoi est un rendez-vous à part qu’il entend disputer au moins une fois dans sa carrière. » La semaine passée, Luis Enrique avait déjà expliqué la position des Rouge & Bleu au sujet des JO. « Il y a une chose, c’est le désir d’un joueur. Et l’autre, très différente, ce sont les intérêts du club, qui paye les joueurs. On va analyser chaque cas de façon individuelle et prendre la meilleure décision pour le club et le joueur. Il faut qu’il y ait un consensus. »

Du côté du PSG, on confirmait ce mardi que « ce sera du cas par cas. » Les premiers éléments concernant le dossier Achraf Hakimi sont donc plutôt positifs. Le PSG sait aussi l’importance de laisser son joueur participer aux Jeux Olympiques afin de fluidifier les relations pour une éventuelle prolongation de contrat. Alors que son bail prend fin en juin 2026, le latéral marocain ne cache pas son attachement à Paris. Il se sent à l’aise au sein du club et dans une équipe où Luis Enrique lui offre beaucoup de liberté dans le jeu. « Voir Hakimi participer aux JO serait un vrai indice sur son avenir la saison prochaine… », conclut L’E.

Le quotidien sportif rappelle aussi que les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi. Certains joueurs étaient de retour au Campus PSG après deux-trois jours de repos. Les joueurs de Luis Enrique se lancent désormais dans la dernière ligne droite avant la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais ce samedi (21h). « La principale interrogation réside toujours dans l’utilisation du duo Mbappé-Dembélé. » Au lendemain de sa soirée d’adieux organisée dans un restaurant du VIIIe arrondissement de Paris, le capitaine des Bleus était bien présent à l’entraînement. Concernant le reste du onze de départ, il ne devrait pas y avoir trop de doute. Laissés au repos face au FC Metz, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Vitinha devraient être de la partie. « Il sera intéressant d’observer les choix de Luis Enrique en défense centrale. Depuis son retour de blessure mi-mars, Milan Skriniar accumule du temps de jeu en L1 et il a été plutôt rassurant récemment. Peut-il être aligné d’entrée aux côtés de Marquinhos ? », se demande L’E.

De son côté, Le Parisien se penche sur le mercato à venir du PSG cet été. Récemment, en conférence de presse, Luis Enrique avait annoncé la couleur pour son futur effectif. « Il y aura un renfort dans toutes les lignes, c’est un message que j’envoie aux joueurs actuels. Je vais apporter deux joueurs par poste pour lutter. » Le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, « travaille à la constitution de l’effectif et distille le même message à ses interlocuteurs, à savoir qu’il y aura un renfort à tous les étages. » Et l’un des chantiers concernera le poste de gardien de but. Avec le départ de Keylor Navas, le board parisien est à la recherche d’un nouveau portier numéro 2, capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Apprécié du staff, Arnau Tenas n’a pas su amener une concurrence suffisamment forte. Un critère essentiel est demandé, qu’il soit à l’aise au pied pour assurer la fonction de libéro voire de premier relanceur de l’équipe.

En défense centrale, le PSG rechercherait un central droitier rapide, technique et habile dans la relance, avance LP. Plusieurs profils sont observés, dont Leny Yoro, pour lequel des négociations ont été enclenchées l’hiver dernier. Le Lillois serait aussi dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool. « Mais Paris entend jouer sa carte à fond et pense avoir des arguments pour le convaincre. » Le LOSC estime sa valeur entre 90M€ et 100M€. Mais au vu de la situation contractuelle du joueur (juin 2025), le PSG espère bien faire baisser la note et s’attend à une négociation âpre. Le quotidien francilien estime que le recrutement d’un latéral droit est moins évident, pour l’instant, même si les dirigeants parisiens continuent de regarder les opportunités. Au milieu de terrain, le PSG prépare les retours d’Ayman Kari et de Gabriel Moscardo. Le Titi, prêté depuis un an et demi à Lorient, est très apprécié par la direction sportive. Les Rouge & Bleu cherchent aussi un joueur supplémentaire au profil créatif devant la défense. Un milieu capable à la fois de récupérer et d’orienter le jeu à la manière de Vitinha.

Enfin, le PSG cherche un ailier gauche en faux pied. Et dans ce domaine, Khvicha Kvaratskhelia est la priorité. « Le club parisien estime avoir suffisamment de gauchers pour animer les côtés (Asensio, Dembélé, Lee) mais n’a que Bradley Barcola comme pur droitier. » Pour le poste d’attaquant, ce n’est pas une priorité. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont encore dans les plans du club de la capitale. Le Parisien conclut en expliquant que « dans le sens des arrivées comme des départs, le club francilien a prévu d’accélérer les échanges après la finale de Coupe de France samedi, les dirigeants ne veulent pas perturber le groupe avant ce rendez-vous capital qui doit permettre de bien finir la saison. »

Le quotidien francilien a également obtenu un entretien avec le président de LaLiga, Javier Tebas. Et ce dernier a confirmé à 99% la prochaine arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. « Je suis pleinement convaincu que Kylian Mbappé va venir au Real Madrid, je présume à 99 % qu’il sera là la saison prochaine. C’est le seul club européen qui pourrait lui ouvrir ses portes. Je ne pense pas qu’il y ait un club anglais qui puisse être à la hauteur de l’offre qui est faite par le Real Madrid à Kylian Mbappé, d’après ce que j’ai pu lire ou entendre. Le championnat espagnol va-t-il gagner en attractivité ? Nous continuons et allons continuer à progresser, bien sûr l’arrivée de Kylian Mbappé est un atout pour nous et pour continuer à grandir. Mais si les joueurs collaborent, aident, ils ne sont pas l’unique clé de la réussite d’un championnat comme pensent souvent les supporters ou les médias (…) Le Paris Saint-Germain avait Messi, Neymar et Mbappé et la Ligue 1 n’a pas non plus connu un énorme succès pendant leur passage. Nous continuons et allons continuer à progresser », a déclaré Javier Tebas.

Le patron de la la ligue espagnole a aussi exprimé ses doutes sur le transfert de Marco Verratti au Qatar l’été dernier contre 40M€ : « J’en avais discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, mais ce que nous nous disons reste confidentiel. C’est vrai qu’à ce moment-là, je lui ai affirmé que le prix auquel il a été vendu n’était pas le prix de marché, et je continue de le penser. Mais je ne veux pas en faire plus sur ce sujet, j’espère seulement que ce genre de choses n’arrivera plus et que nous continuerons à travailler ensemble main dans la main, notamment pour éviter ce projet de Super Ligue. »