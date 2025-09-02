Revue de Presse PSG : mercato, Kolo Muani, Donnarumma, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 septembre 2025. Le PSG a bien géré ses départs, la fin du feuilleton Gianluigi Donnarumma, la dernière journée folle de Randal Kolo Muani, direction le Qatar pour Presnel Kimpembe…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la dernière journée folle du mercato estival. Au PSG, la direction parisienne est parvenue à se séparer de ses derniers joueurs « indésirables ». Si l’officialisation n’a pas encore eu lieu, le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City a bien été pris en compte. Après avoir reçu les hommages du Parc des Princes le 22 août dernier, le portier italien quitte les Rouge & Bleu après quatre saisons. Il savait son avenir scellé depuis quelques semaines suite à l’arrivée de Lucas Chevalier comme portier numéro un. « Il n’était dans l’intérêt de personne, ni du club, ni de l’Italien, que le PSG se retrouve avec son ex-gardien numéro un, 8e plus gros salaire de l’effectif, sur les bras à la fin du mercato. » Sa visite médicale s’est déroulée à Florence dans la journée de lundi. Ensuite, l’international italien a rejoint sa sélection à Coverciano, le camp de base de la Nazionale, pour disputer les matches des éliminatoires à la Coupe du monde 2026.

Malgré un accord trouvé avec les Citizens depuis plusieurs semaines, le gardien italien devait patienter car les tractations entre les deux formations n’ont pas été simples. Son arrivée en Angleterre était conditionnée au départ d’Ederson vers le Fenerbahçe et à un hypothétique terrain d’entente entre le PSG et City. Dans un premier temps, les dirigeants parisiens avaient fixé le prix de leur gardien à 50 M€ avant de trouver un compromis pour une vente à 35 M€. « L’Italien était une piste envisagée par Manchester City depuis début juin lorsque les négociations autour de son éventuel renouvellement de contrat à Paris étaient à l’arrêt. » À Paris, une proposition de prolongation de contrat était sur la table depuis quelques mois avec un salaire de base revu à la baise et des clauses liées au nombre de rencontres disputées qui auraient pu permettre à Donnarumma de s’y retrouver. Mais il n’a pas accepté l’offre du PSG, qui s’est donc projeté avec Lucas Chevalier au poste de gardien.

Le quotidien sportif évoque aussi le départ de Randal Kolo Muani. Longtemps associé à la Juventus Turin, l’international français a finalement été prêté sans option d’achat à Tottenham dans la dernière ligne droite de ce mercato estival 2025. Lassé par les négociations avec le directeur général de la Juve, Damien Comolli, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a décidé de prendre les choses en main et de boucler rapidement ce dossier interminable en souhaitant un prêt assorti d’une obligation d’achat. L’attaquant français se projetait pourtant avec la Juventus, avec qui il s’était déjà mis d’accord. « Son entraîneur Igor Tudor multipliait les attentions à son égard en l’appelant régulièrement. Tout allait dans le sens d’une issue rapide pour un joueur lassé de passer ses journées dans le loft du Campus de Poissy avec les Espoirs parisiens. »

Mais Damien Comolli a modifié son offre de prêt payant de quelque 30 M€ avec des bonus (10 M€ par saison) en cas de qualification en Ligue des champions. Une proposition qui n’a pas été du goût de la direction du PSG, qui a mis fin aux négociations avec la Vieille Dame. Le club italien s’est ensuite tourné vers Loïs Openda. Et dans ce dernier jour de mercato, les pistes anglaises se sont réactivées : Aston Villa, Newcastle et Tottenham. Conscients de la situation urgente, les champions d’Europe ont accepté l’offre des Spurs : un prêt payant de 5 M€ sans option d’achat, malgré les nombreuses tentatives d’en inclure une jusque tard dans la soirée. La signature a été apposée à 19 h 45 et Randal Kolo Muani doit désormais batailler (Richarlison en pointe, B. Johnson, Kudus, Tel, Odobert sur les côtés…) pour se faire une place en vue de la Coupe du monde 2026.

Pour Presnel Kimpembe, un départ au Qatar est attendu dans les jours à venir. Devenu un symbole de la réussite de la formation parisienne (241 matchs disputés), le défenseur de 30 ans va voir son histoire s’achever prochainement avec son club formateur. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023, le Titi n’a disputé que cinq rencontres depuis son retour de blessure. Et il ne reviendra plus au haut niveau. Cependant, il est difficile d’extraire un tel joueur, qui a une telle influence dans le vestiaire. « Le champion du monde entendait jouer sa carte jusqu’au bout, mais il s’est résolu à partir, après s’être entouré de nouveaux conseillers. Une manière aussi pour lui de préparer un départ devenu inéluctable », précise L’E. Et une solution devrait rapidement être trouvée avec un club qatari. Paris pourra ainsi se délester d’un autre gros salaire. « Et le joueur peut s’offrir, à la manière d’un Marco Verratti, une fin de carrière, qui sur le plan athlétique, correspond davantage à ses capacités actuelles. »

De son côté, Le Parisien fait le bilan du mercato du PSG dans le sens des départs. Comme pressenti, Gianluigi Donnarumma va rejoindre Manchester City et découvrir ainsi un nouveau championnat. Après le recrutement de Lucas Chevalier début août, le message de la direction parisienne était clair à l’égard de son international italien. Mais les négociations avec la formation anglaise ont pris du temps : les Citizens devaient attendre le départ d’Ederson avant de finaliser le transfert de l’Italien. « Gianluigi Donnarumma, très apprécié du vestiaire, représentait un gros caillou dans la chaussure du club. Il n’était pas question pour la direction et pour le staff de Luis Enrique de s’imposer une situation bancale », comme l’avait été la cohabitation entre Keylor Navas et le gardien italien. Un autre portier a quitté les Rouge & Bleu ces derniers jours : Arnau Tenas, transféré à Villarreal contre un montant estimé à 6 M€.

Luis Enrique voulait seulement apporter quelques retouches à son effectif et ne pas bouleverser l’équilibre du vestiaire. Ainsi, Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont renforcé les rangs parisiens tandis que « les quelques joueurs susceptibles d’obtenir plus de temps de jeu (Hernandez, Lee, Ramos, Beraldo) ont souhaité poursuivre l’aventure. » Avec ses indésirables, le PSG a aussi atteint son objectif. Milan Skriniar et Marco Asensio ont tous deux rejoint Fenerbahçe sous la forme d’un transfert définitif. Nordi Mukiele a pris la direction de Sunderland contre 12 M€. Carlos Soler a signé à la Real Sociedad contre 8 M€ et 50 % des droits du joueur. Enfin, Randal Kolo Muani a seulement pu être prêté (5 M€) à Tottenham sans option d’achat. Annoncé du côté du Qatar, Presnel Kimpembe dispose encore de quinze jours pour boucler son départ.