Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 20 décembre 2024. Le PSG à la recherche du prochain Marquinhos, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani invités à partir, Ousmane Dembélé a repris sa marche en avant…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à un spécial mercato d’hiver des équipes de Ligue 1. Depuis quelques semaines, Luis Enrique a acté qu’il lui manquait un ailier capable de concurrencer Bradley Barcola sur son aile gauche. Et ce joueur ne devrait pas être Rayan Cherki en raison des relations tendues entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi et de la volte-face du joueur l’été dernier toujours pas digérée par les Rouge & Bleu. Mais, la direction parisienne sera aussi à la recherche d’un défenseur axial droit. Avec le possible départ de Milan Skriniar, Marquinhos ne dispose plus de remplaçant. « Le portrait de cette potentielle recrue se dessine peu à peu. Peu de noms filtrent mais Paris ne devrait pas se positionner sur des profils sans expérience. En clair, un nouveau Beraldo n’arrivera pas. Les dirigeants parisiens resteront fidèles à leurs critères récents. À savoir un jeune joueur (moins de 24-25 ans) avec une capacité – comme Pacho – à être très intense dans le duel et capable d’intégrer rapidement les principes de Luis Enrique. »

Plusieurs pistes sont actives et l’une d’elles mène à un joueur de Premier League, dont le nom n’a pas filtré. Le défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov (20 ans, juin 2027), colle aux critères souhaités. D’autant plus que la vente de l’international ouzbek a été confiée à Jorge Mendes, proche de la direction parisienne. Cette recherche d’axial droit doit également permettre au PSG de trouver à terme le futur remplaçant de Marquinhos (30 ans, juin 2028). Personnage influent du vestiaire, le capitaine parisien incarne t-il le futur ? « La question se posera dans quelques mois. Et ce, alors que le marché saoudien reste très attentif au cas de ‘Marqui’. Mais que ce soit pour densifier la concurrence ou, à terme, remplacer le Brésilien, Paris, cette fois, ne pourra pas se tromper », conclut L’E.

Dans le sens des départs, deux joueurs sont invités à quitter le club durant ce mercato hivernal (1er janvier au 3 février). Il s’agit de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs n’ont pas le profil souhaité par Luis Enrique et « il a été acté en interne depuis plusieurs semaines qu’ils seraient placés sur la liste des départs cet hiver. » Malgré ce mode fonctionnement brutal (pas de convocation dans le groupe parisien), qui colle aux méthodes de Luis Campos depuis son arrivée à l’été 2022, les deux joueurs se sont montrés ouverts à l’idée d’un départ. « Skriniar a très mal vécu l’épisode et il a compris qu’il n’aurait pas sa chance, quels que soient ses efforts. Comme Kolo Muani, dont l’attitude à l’entraînement n’est pas en cause, il a compris le message. » Pourtant, afin de ne pas déprécier leur valeur marchande, le club de la capitale refuse de déclarer publiquement que les deux Parisiens sont sur le marché car ils possèdent un certain attrait. L’attaquant de 26 ans reste performant en équipe de France tandis que le défenseur central est toujours le capitaine de la Slovaquie et garde une certaine cote en Italie. Ces derniers jours, les discussions ont été ouvertes pour un prêt avec option d’achat du Slovaque à Galatasaray, mais rien n’a encore été décidé.

Pour Randal Kolo Muani, le club parisien ne veut pas brader un joueur recruté 90M€ à l’été 2023. La direction ne veut pas d’un prêt sec mais plutôt avec une option d’achat accessible. Pour Milan Skriniar, son salaire imposant (supérieur à 1M€ brut par mois) gêne une possible vente, à partir du moment où le défenseur ne veut pas entendre parler de l’Arabie saoudite. Ce qui signifie que le PSG devra prendre en charge une partie du salaire. « Le temps de jeu réduit des deux hommes a un autre impact : les contrats signés depuis deux ans incluent une part variable qui peut monter jusqu’à un tiers des revenus. Ce manque à gagner est aussi une façon de leur mettre la pression en vue d’un départ », précise L’E.

De son côté, Le Parisien se penche sur Ousmane Dembélé. Après avoir été piqué par Luis Enrique, le numéro 10 du PSG est sur une période faste avec deux rencontres de haut niveau face à l’Olympique Lyonnais (3-1) et l’AS Monaco (2-4). Depuis son expulsion face au Bayern Munich (défaite 1-0, le 26 novembre) en Ligue des champions, l’international français avait été laissé de côté avec deux entrées en jeu quelconques face au FC Nantes (1-1) et l’AJ Auxerre (0-0). Mais, l’ailier de 27 ans reste sur trois buts sur ses deux derniers matches et a retrouvé ses standards du début de saison où il a été décisif sur les 10 premières rencontres de Ligue 1 auxquelles il a participé. « Un signe de plus qu’il a mis un mouchoir sur ses états d’âme nés de sa gestion par Luis Enrique. Entre l’attribution du statut de tireur de pénalty à Vitinha, les reproches émis dans le vestiaire, la mise à l’écart avant le déplacement de Ligue des champions contre Arsenal et les piques envoyées en conférence de presse, sa relation avec le technicien espagnol s’est, il est vrai, quelque peu distendue. » Elle était pourtant très forte depuis leur arrivée à l’été 2023.

Luis Enrique souhaitait voir le Français prendre une autre dimension, celle d’un leader, après le départ de Kylian Mbappé. Un plan partagé par le numéro 10 parisien, revenu de ses vacances d’été avec l’envie d’être plus décisif. Mais finalement, tout ne s’est pas passé comme prévu et certains choix du coach ont pu surprendre l’ancien Barcelonais. Pendant cette période frustrante, Ousmane Dembélé a préféré rester discret et sans même d’explications en face-à-face entre les deux hommes, la communication a repris comme si de rien n’était à l’entraînement et en-dehors. « Le coach sait bien l’importance de son attaquant au sein du vestiaire et sa capacité à fédérer autour de lui sans pour autant avoir ce leadership naturel. » Contre l’AS Monaco, le champion du Monde 2018 a inscrit ses septième et huitième buts en 19 matches toutes compétitions confondues, soit plus que toute la saison passée (6 buts). « L’année 2025 dira si le Français de 27 ans est définitivement lancé et en mesure de battre ses meilleures performances statistiques en carrière. Mais, surtout, si le management de Luis Enrique a un effet durable sur un joueur hors norme », conclut le quotidien francilien.