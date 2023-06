Revue de Presse PSG : mercato, Mbappé, Galtier, Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 juin 2023. Christophe Galtier ne rebondira pas à Naples, plusieurs internationaux français dans le viseur du PSG, Kylian Mbappé met les choses au clair sur son avenir, le point sur l’état de santé de Sergio Rico.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Christophe Galtier. Alors que sa fin d’aventure au PSG sera bientôt officialisée, le futur ex-entraîneur des Rouge & Bleu ne rebondira pas chez les champions d’Italie. Dans le viseur du Napoli pour prendre la succession de Luciano Spalletti, le coach de 56 ans a finalement été devancé par un ancien entraîneur de Ligue 1, Rudi Garcia. « La nouvelle a fait son petit effet, alors que Christophe Galtier et Paulo Sousa étaient eux-aussi dans la short-list du président, ces derniers jours, à Naples. C’est De Laurentiis qui décide et il a choisi Garcia, avec qui les contacts remontent à une quinzaine de jours. »

L’Equipe fait aussi le point sur le mercato des internationaux français. Pour Randal Kolo Muani, la concurrence s’annonce rude avec des intérêts de Manchester United, Chelsea, du Real Madrid, du Bayern Munich et du PSG. Son départ de l’Eintracht Francfort est quasi acté. Mais le PSG est surtout actif sur deux autres dossiers : Lucas Hernandez et Marcus Thuram. Concernant le défenseur, il a trouvé un accord contractuel de principe avec les Rouge & Bleu. « Il a rappelé, en début de semaine, à son entraîneur, Thomas Tuchel, sa volonté de rejoindre le PSG. Paris entend faire une première offre cette semaine. » Nasser al-Khelaïfi, qui a déjà échangé avec ses homologues munichois, sait que le prix sera particulièrement élevé. Concernant Marcus Thuram, il n’a pas encore tranché pour son futur. « Son choix est imminent. Paris et l’AC Milan ont pris de l’avance dans ce dossier. Le pressing du club italien est particulièrement intense ces derniers jours », rapporte L’E. Mais d’autres clubs, notamment un grand club allemand, gardent espoir pour le recrutement du joueur, qui arrive en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Enfin, l’avenir de Benjamin Pavard, encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich, pourrait dépendre d’une arrivée de Julian Nagelsmann au PSG. « En cas d’arrivée de Julian Nagelsmann à Paris, il pourrait également devenir une cible du club de la capitale : l’entraîneur allemand l’apprécie énormément. » Le défenseur intéresse également l’Inter et des clubs anglais.

Enfin, le quotidien sportif revient sur les propos tenus par Kylian Mbappé en conférence de presse, avant le match des Bleus face à Gibraltar. Et l’attaquant français s’est montré ferme sur son avenir en rappelant qu’il jouera au PSG la saison prochaine : « C’est ma seule option pour le moment. J’espère que les prochaines questions seront centrées sur le match. » Mais le ‘pour le moment’ pourrait être interprété « comme une référence à une éventuelle offre du Real Madrid qui attend d’en savoir plus sur la détermination du joueur et du club parisien », rapporte L’E. De son côté, Paris assure toujours que son joueur ne partira pas libre et que la porte est ouverte pour un départ cet été s’il ne veut pas prolonger son contrat. Mais « en annonçant sa volonté de ne pas signer de nouveau bail, Mbappé a surtout souhaité couper court à la communication du PSG exposant un projet tournant autour de lui. En clair, Mbappé demande à Paris de se construire une équipe compétitive en prenant compte sa présence la saison prochaine. Mais de ne pas aller plus loin dans les plans sur plusieurs années. » L’attaquant de 24 ans a été déçu des promesses non-tenues par ses dirigeants. Il reprendra le fil des discussions avec le PSG une fois le rassemblement terminé avec l’équipe de France.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la prise de parole de Kylian Mbappé concernant son avenir. Et afin d’éviter une mauvaise interprétation, l’attaquant du PSG a décidé d’honorer son rendez-vous devant les médias à la veille du match de l’équipe de France face à Gibraltar. Le capitaine des Bleus est au centre de l’actualité depuis sa lette envoyée confirmant sa volonté de ne pas lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Et ce jeudi, il a affiché son désir : « Rester au PSG est ma seule option pour le moment. » Le champion du monde 2018 « s’emploie à développer une seule ligne directrice : terminer son contrat dans la capitale française et ne jamais se projeter au-delà de l’été 2024. » De son côté, son entourage explique en privé que ce sera sa dernière saison en Ligue 1. Mais le PSG, vexé, peut décider de le vendre dès cet été. Interrogé à plusieurs reprises sur la lettre envoyée, « le crack de Bondy a réussi un brillant numéro d’équilibriste consistant à répondre à chaque question, même par une forme de minimum syndical, tout en invitant ses interlocuteurs à lui parler de Gibraltar-France. »

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a également commenté la réaction de son club suite à l’envoi de cette lettre : « Je ne savais pas qu’une lettre pouvait tuer ou offenser. Je n’ai envoyé qu’une lettre. Après, on ne peut pas contrôler les réactions mais cela m’importe peu. » Depuis lundi, le club parisien rappelle qu’il n’hésitera pas à vendre son meilleur buteur. « C’est un bras de fer, assez classique en période de mercato, même s’il met en scène deux des plus belles machines à fantasme du foot actuel, Mbappé d’un côté et son pouvoir de fascination, le PSG de l’autre, et sa faculté à rester toujours différent, dans le meilleur comme dans le pire », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque l’état de santé de Sergio Rico, toujours hospitalisé à Séville et dans un état grave mais stable. Trois semaines après son accident impliquant un cheval, le gardien du PSG reste toujours dans un état inconscient. Jusqu’à maintenant, l’hôpital communiquait un bulletin de santé tous les deux jours. « Dorénavant, aucune information ne sera diffusée tant qu’il n’y aura pas de changements significatifs à signaler. La demande émane de la famille, qui depuis le premier jour de l’hospitalisation de Sergio Rico, a appelé à la discrétion et au respect de leur vie privée. » Interrogé à ce sujet, Marc Leone, anesthésiste-réanimateur et vice-président de Société française d’anesthésie et de réanimation, a expliqué le cas de figure de Sergio Rico : « La mise sous sédation d’un patient intervient généralement dans deux cas de figure. Le premier est celui d’une hypertension intracrânienne, c’est-à-dire une situation dans laquelle le cerveau est susceptible de gonfler et d’empêcher la circulation cérébrale de se faire correctement. Le second cas de figure, c’est celui d’une détresse respiratoire aiguë. »

Concernant l’Espagnol, il s’agit du premier cas de figure : « L’objectif est d’essayer de réduire la consommation d’oxygène, pour diminuer le volume global du cerveau en influant sur tous les domaines : les vaisseaux sanguins, le liquide céphalorachidien — dans lequel le cerveau baigne — ou encore les tissus cérébraux. » Si le joueur venait à être sorti de son état de sédation, il pourrait malgré tout conserver quelques séquelles. « Il n’y a pas de règles. On peut s’en remettre complètement comme on peut garder tous types de séquelles. Ça peut aller de l’état végétatif persistant jusqu’à une récupération complète. Reste qu’en général, le pronostic fonctionnel n’est pas forcément des meilleurs », précise Marc Leone.