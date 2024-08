Revue de Presse PSG : mercato, Ugarte, Mukiele, Pacho…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 28 août 2024. Le départ de Manuel Ugarte lance le sprint final mercato du PSG, un point de chute en Allemagne pour Nordi Mukiele, les dessous du transfert de Willian Pacho…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’opération dégraissage du PSG à J-2 de la fermeture du marché des transferts. Et le départ de Manuel Ugarte lancera ce sprint final. Après des semaines de négociations, l’international uruguayen a eu l’autorisation de voyager en Angleterre pour passer sa visite médicale. Le PSG et Manchester United ont trouvé un accord pour un transfert définitif de 50M€ plus 10M€ de bonus et 10 % sur une possible revente. Le milieu de 23 ans deviendra la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club, derrière Neymar Jr (90M€) et devant Marco Verratti (45M€) et Gonçalo Guedes (40M€). Avec cette vente de 60M€, bonus compris, le PSG est assuré de ne pas perdre de l’argent pour un joueur acheté l’été dernier au même prix au Sporting Portugal. Les négociations avec MU ont été longues. « Manchester United avait effectué, en juillet, une première offre estimée à 35 M€ avec l’espoir, jusqu’à ces dernières heures, de réussir à convaincre la direction parisienne de lâcher le joueur en prêt, avec une option d’achat levée automatiquement avec des conditions très faibles. »

Malgré 37 matches avec les Rouge & Bleu, l’aventure de Manuel Ugarte se termine sur un goût d’inachevé et il ne cachait pas sa lassitude ces derniers jours à l’entraînement. Après le départ de l’Uruguayen, le PSG espère enchaîner avec ceux de Milan Skriniar, Danilo Pereira, Juan Bernat et Carlos Soler notamment. « Tous ne devraient pas partir mais Luis Enrique et la direction voudraient réduire l’effectif. » Dans le sens des arrivées, le PSG ne se privera pas d’un nouveau renfort, comme l’avait récemment expliqué Luis Enrique en conférence de presse. « Mais les dirigeants parisiens continuaient ces dernières heures de répéter, en privé, qu’ils ne feraient pas venir de numéro neuf, même après la blessure de Gonçalo Ramos. Le poker menteur n’est jamais loin, mais il faudra sûrement guetter les autres postes pour compter sur une recrue parisienne avant vendredi soir », conclut L’E.

Concernant Nordi Mukiele, il va retrouver la Bundesliga pour la saison 2024-2025. Pas dans les plans de Luis Enrique, le Français de 26 ans – sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG – doit s’engager ce mercredi sous la forme d’un prêt sans option d’achat au Bayer Leverkusen. L’ancien du RB Leipzig disposait également d’un intérêt d’un club du top 5 italien. Mais le discours de Xabi Alonso a fait pencher la balance en faveur du champion d’Allemagne. L’entraîneur du Bayer voulait un élément capable de s’adapter rapidement à son animation hybride et percevait Nordi Mukiele comme le joueur idoine pour coller à ses principes. « Le technicien espagnol a insisté sur sa volonté de faire jouer le Français à différents postes. Un projet et une utilisation qui ont séduit Mukiele. » S’il savait que son avenir passait par un départ de Paris, l’international français ne voulait pas pour autant partir n’importe où. « Ces dernières semaines, des clubs anglais – non qualifiés en Coupe d’Europe – s’étaient positionnés. Sans que le latéral les perçoive comme une solution. Ce rebond en Allemagne, dans un Championnat qu’il connaît bien et avec la perspective de disputer la C1, correspondait à ses attentes », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient sur les dessous du transfert de Willian Pacho au PSG. Défenseur de l’Eintracht Francfort, l’international équatorien a vu Luis Campos et Luis Enrique venir tour à tour exposer leurs arguments et présenter les ambitions du club, qui était désireux de recruter un défenseur gauche. Dans un premier temps, le dirigeant portugais s’entretient en vidéo-conférence avec le défenseur du club allemand et lui fait comprendre qu’il est la priorité pour renforcer l’axe gauche de la défense. Puis, Luis Enrique est ensuite intervenu comme il l’a fait avec les autres recrues. « Les mots du technicien espagnol font mouche : il lui parle de ses objectifs et insiste sur la volonté d’apporter une attitude gagnante à son équipe. Luis Enrique lui explique qu’il veut créer une formation qui se bat pour tous les trophées et qu’il a besoin de joueurs qui ont faim et de l’ambition. » Willian Pacho a directement été séduit par les mots du coach parisien et a donné sa priorité aux Rouge & Bleu alors qu’il était la cible de plusieurs cadors européens (Bayern Munich, Liverpool, Arsenal) après sa saison convaincante en Bundesliga.

L’accord entre Francfort et le PSG autour d’un transfert de 40M€ plus des bonus tombe rapidement et Willian Pacho devient officiellement Parisien le 9 août dernier avec un contrat jusqu’en 2029. « Discrétion et efficacité auront été les maîtres mots de cette signature surprise au regard du CV du joueur et de sa courte expérience en Europe (une saison au Royal Antwerp, une saison à Francfort). » La direction parisienne a également reçu des garanties sur un autre aspect important, le profil psychologique du joueur. « Plutôt taiseux dans la vie de groupe, où il s’est rapproché de João Neves, les deux hommes étant logés dans le même hôtel, Pacho a pu compter sur l’appui des joueurs hispanophones et de Randal Kolo Muani, qu’il a brièvement connu à Francfort, pour se fondre dans le collectif », explique LP. Mais lorsqu’il est sur le terrain, l’Équatorien de 22 ans fait parler son autorité naturelle et son sens de la communication.

Enfin, le quotidien francilien évoque également les départs au PSG. Et deux joueurs vont quitter les Rouge & Bleu dans les heures à venir. Il s’agit de Manuel Ugarte et Nordi Mukiele. L’Uruguayen va quitter le club parisien pour rejoindre Manchester United contre un chèque de 60M€. Concernant l’international français, il va prendre la direction du Bayer Leverkusen sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il est attendu ce mercredi en Allemagne pour passer sa visite médicale.