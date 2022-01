Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 19 janvier 2022. Leo Messi de retour à l’entraînement collectif et possiblement apte pour la réception du Stade de Reims ce dimanche (20h45 sur Prime Video), la vie sentimentale de Neymar Jr.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de Leo Messi. Pour la première fois depuis son retour en France début janvier, l’international argentin a suivi un entraînement collectif complet avec ses partenaires ce mardi. Une séance collective plutôt légère pour un groupe qui retrouvait le Camp des Loges après deux jours et demi de repos. La Pulga « va ainsi pouvoir monter en puissance toute la semaine et postuler pour la réception de Reims dimanche au Parc des Princes. » L’objectif du staff parisien sera d’avoir son numéro 30 au top de sa forme pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). De plus, la très probable non-convocation de Leo Messi avec l’Argentine fin janvier va faciliter son retour à une meilleure forme.

Autre joueur attendu en forme pour la réception du Real Madrid : Neymar Jr. Victime d’une entorse de la cheville le 28 novembre dernier à Saint-Etienne, le numéro 10 des Rouge & Bleu est toujours en phase de réhabilitation. Mais si tout se passe bien, « il devrait retrouver les terrains à la fin du mois ou tout début février. » Alexandre Letellier (mollet), Keylor Navas (Covid-19) et Georginio Wijnaldum (cheville) sont les autres absents.

De son côté, Le Parisien revient également sur le retour de Leo Messi à l’entraînement collectif, une première depuis le 22 décembre. En raison de quelques symptômes apparus lors de sa période de Covid-19, le numéro 30 s’entraînait à l’écart du groupe la majorité du temps. « Le staff médical souhaitait prendre un maximum de précautions en raison de la maladie et du risque de blessure ou de fatigue que le Covid-19 peut engendrer chez les personnes symptomatiques. » Le septuple Ballon d’Or va ainsi poursuivre sa réintégration dans le groupe cette semaine et si tout se passe bien, « il postulera à une place de titulaire contre Reims, dimanche soir, en Ligue 1. » Après une discussion avec le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, l’ancien Barcelonais a décidé de faire l’impasse sur la prochaine trêve internationale (24 janvier – 2 février) et « il en profitera donc pour parfaire sa préparation avec, comme principal objectif, d’être à 100 % pour la réception du Real Madrid. »

Le quotidien francilien consacre également un article à la vie sentimentale de Neymar Jr, actuellement blessé à la cheville. En effet, depuis quelques temps, le Brésilien s’affiche de plus en plus souvent aux côtés de sa compatriote Bruna Biancardi, comme ce fut le cas au Parc des Princes samedi dernier lors de la réception du Stade Brestois 29. Même s’ils n’ont pas officialisé leur couple, leur aventure est suivi avec attention par les réseaux sociaux et la presse brésilienne. Trop souvent blessé depuis le début de son aventure avec le PSG en 2017, « le peuple parisien ne serait pas contre l’idée de voir si un poil de stabilité sentimentale pouvait avoir une incidence sur ses participations et son rendement. » Pour rappel, depuis plusieurs semaines, l’international brésilien soigne une entorse à la cheville.