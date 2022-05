Revue de Presse PSG : Messi, Inter Miami, Mbappé, Di Maria…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 18 mai 2022. Le bilan de la première saison de Lionel Messi et ses prochains objectifs, un possible futur à l’Inter Miami pour l’Argentin ? Kylian Mbappé reste professionnel malgré un avenir incertain et Angel Di Maria se sent trahi par le club.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Lionel Messi et son avenir. Après des premiers mois compliqués, La Pulga affiche un meilleur visage ces dernières semaines et souhaite relever des nouveaux défis avec le maillot parisien pour la saison prochaine. Mais à quelques jours de la fin de saison 2021-2022, son bilan avec les Rouge & Bleu reste très insuffisant (6 buts en L1 et 5 en Ligue des champions contre encore 38 la saison passée) et « son influence sur le jeu parisien a été intermittente. » Arrivé en août dernier, l’Argentin de 34 ans « a mis du temps à digérer ce déracinement », notamment en raison d’un championnat plus physique. De plus, le style de jeu du PSG est plus basé sur la transition et la vitesse qu’au Barça, et cela « favorise moins les qualités athlétiques actuelles de Messi. » Ainsi, au fil des mois, il a fait évoluer son style en devenant plus passeur que buteur (2e meilleur passeur de L1 avec 13 offrandes). « Aujourd’hui, il se sent de mieux en mieux, estimant même avoir retrouvé son influence sur le jeu comme il pouvait l’avoir au Barça. La saison prochaine, il aura un an de plus mais aussi plus de vécu avec ce groupe et ce contexte. », rapporte L’E.

Concernant son adaptation aux vestiaires, Lionel Messi a été très bien accueilli par l’ensemble du groupe. Sans surprise, le septuple Ballon d’Or est souvent accompagné par ses compatriotes (Angel Di Maria et Leandro Paredes), mais il a également appris à connaître certains coéquipiers comme « Sergio Ramos, Marquinhos, Herrera ou encore Verratti, un compagnon extrêmement sympathique à ses yeux. » À cela s’ajoute sa bonne relation avec Kylian Mbappé. « En revanche, ce n’est pas l’amour fou avec l’entraîneur Mauricio Pochettino. » Les deux compatriotes ne sont pas sur la même longueur d’onde et Lionel Messi ressort finalement de cette première saison en étant moyennement épanoui. « Il attend d’ailleurs de voir ce qui va se passer le banc pour la saison prochaine et si son rôle pourrait être impacté. » Autre fait important de sa saison, les sifflets à son encontre après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. L’international argentin a été surpris et ne s’attendait pas à ce type de réaction. « Il ne comprenait pas qu’on les siffle, lui et ses partenaires, alors qu’il estimait être le premier déçu de la tournure des événements à Bernabeu. »

Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi n’a qu’un seul objectif, « repartir à l’assaut et tout faire pour remporter la Ligue des champions la saison prochaine. » Malgré les nombreuses rumeurs sur son avenir ces dernières semaines, l’ancien Barcelonais « se projette en effet au PSG et nulle part ailleurs », surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Le quotidien sportif évoque également le cas de Kylian Mbappé. Et avant d’annoncer sa décision finale pour son avenir, le numéro 7 du PSG reste professionnel et « fait comme s’il était certain d’être à Paris la saison prochaine. » Élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 dimanche, l’international français a rejoint dans la foulée ses coéquipiers au Qatar pour répondre aux opérations marketing du club parisien avec les sponsors locaux. « Il avait la banane et s’est montré fidèle à lui-même. Kylian a été très pro, vif, agréable malgré son arrivée décalée », a déclaré un membre de la délégation parisienne présente au Qatar. Au Camp des Loges, Kylian Mbappé affiche également sa bonne humeur et « son aisance linguistique lui permet de se mêler à tout le vestiaire, même s’il a plus d’affinités avec Hakimi et Kimpembe qu’avec les Sud-Américains. » La question sur son avenir intéresse également ses coéquipiers mais ces derniers ne le harcèlent pas de questions. « On peut penser que rares sont ceux qui doivent être dans la confidence. Son ami Hakimi, avec lequel Mbappé est allé en week-end à Madrid au début du mois de mai, doit faire office de privilégié », précise L’Equipe.

De son côté, Le Parisien met en avant la très probable fin d’aventure d’Angel Di Maria avec le PSG. Après sept saisons avec le maillot des Rouge & Bleu, l’international argentin est très certainement en train de vivre ses derniers jours dans la capitale française. Malgré une année supplémentaire en option dans son contrat, la direction parisienne « stipule qu’aucune décision à son sujet n’a encore été prise. » Mais face à cette situation, Angel Di Maria commence à désespérer et est annoncé fortement du côté de la Juventus Turin. Pourtant, le joueur de 34 ans a souvent déclaré vouloir poursuivre l’aventure avec le PSG. Cet hiver, un accord verbal avait même été conclu entre les différentes parties pour lever cette année optionnelle jusqu’en juin 2023. Malgré une place de titulaire menacée, le vainqueur de la Copa America 2021 était ravi à l’idée de terminer sa carrière européenne au PSG et à Paris, une ville appréciée par la famille du joueur. Cependant, le board parisien aurait changé d’avis en ne souhaitant pas prolonger Angel Di Maria. « Une version démentie par l’état-major du club, qui dit au contraire qu’aucune décision n’a encore été prise. » En interne, on décrit un Di Maria qui se sent trahi et furieux du retournement de situation. « La direction rejette également cette idée, indiquant que les négociations se poursuivent dans un climat serein », précise LP.

Mais ces dernières heures, de nombreux médias ont annoncé un accord entre Angel Di Maria et la Juventus Turin. Si l’entourage du joueur ne contredit pas ces informations, « il ne ferme pas la porte à d’autres pistes dont celle menant à… Paris. » Cette chance de pouvoir rester au PSG dépendra surtout de l’avenir du directeur sportif actuel, Leonardo. Si ce dernier doit quitter ses fonctions, alors Angel Di Maria aurait une chance de poursuivre au PSG. Mais à ce jour, le match face au FC Metz ce samedi au Parc des Princes apparaît comme la dernière d’Angel Di Maria sous le maillot parisien. Et face au contexte tendu avec certains supporters, « le PSG s’est posé la question d’un hommage mais, dans le doute, devrait s’abstenir. »

Enfin, le quotidien francilien rebondit sur les dernières rumeurs envoyant Lionel Messi à l’Inter Miami à partir de l’été 2023. En effet, ce mardi, une chaîne de télévision américaine avait annoncé que l’Argentin allait acheter 35% des droits du club de MLS avant de s’engager en tant que joueur en juin 2023, soit à l’issue de son contrat avec le PSG. Une information démentie par l’entourage du joueur de 34 ans : « C’est complètement faux. Leo n’a pas encore décidé de son futur. » Pourtant, ce n’est pas la première fois que le nom de l’Argentin est associé au club appartenant à David Beckham. En février dernier, Jorge Mas, l’un des copropriétaires de la franchise américaine, avait évoqué une possible arrivée de l’Argentin dans le futur. « Leo Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, ses compétences n’ont pas diminué. David (Beckham) a une relation avec lui, donc s’il quitte le PSG, au moment où il le quitte, nous aimerions voir Lionel Messi jouer à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Cela peut-il arriver ? Nous allons pousser en ce sens. Je suis un optimiste dans l’âme. Pourrais-je voir cela se produire ? C’est une possibilité. » De son côté, le septuple Ballon d’Or ne serait pas contre l’idée de découvrir la MLS plus tard dans sa carrière. Cependant, les proches du joueur précisent qu’aucune décision sur son avenir ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lié au PSG jusqu’en 2023, l’Argentin possède une option d’une année supplémentaire dans son contrat avec les Rouge & Bleu.