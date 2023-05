Revue de Presse PSG : Messi, Laureus World Sport Awards…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 9 mai 2023. Le retour à l’entraînement de Lionel Messi une semaine après sa suspension, sa victoire au Laureus World Sport Awards, le plan de l’Arabie saoudite pour convaincre Lionel Messi de signer…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour surprise de Lionel Messi à l’entraînement du PSG une semaine seulement après sa suspension en raison d’un voyage non autorisé en Arabie saoudite. L’Argentin s’est entraîné individuellement, ses coéquipiers profitant d’un jour de repos après la victoire sur la pelouse de Troyes dimanche soir. Il a quand même pu croiser certains de ses partenaires blessés mais également Hugo Ekitike, qui a décidé de venir s’entraîner même si c’était un jour off pour lui. Le quotidien francilien explique que la décision de mettre un terme à sa mise à pied n’était pas de Luis Campos, « mais de plus haut. Dans les hautes sphères du club parisien, il se dit que les excuses de Lionel Messi ont fait mouche. » Cette reprise fait suite à de nombreux échanges entre les différentes parties et vient apaiser un climat qui s’était largement tendu ces derniers jours. Le Parisien rappelle que sa sanction devait s’étendre sur 15 jours, même si le club a toujours pris soin de ne communiquer aucune durée. Alors qu’il aurait dû rater les matches contre Troyes et Ajaccio, il devrait bien pouvoir postuler pour la rencontre contre les Corses, « sauf contre-ordre d’ici là. »

Il est attendu à l’entraînement collectif ce matin. « Christophe Galtier pourra alors juger de l’accueil que lui réservera le reste de l’équipe, qui avait largement commenté la décision de le suspendre ces derniers jours. » Dans cette fin de saison, le numéro 30 du PSG a encore la volonté d’aller chercher le titre de meilleur passeur de Ligue 1, lui qui est leader avec 15 offrandes, quatre au dessus de Neymar et cinq de Clauss. Il pourrait même s’offrir le record, co-détenu par Jérôme Rothen et Angel Di Maria avec 18 passes décisives. S’il rejoue samedi, il restera à connaître « l’accueil que les supporters lui réserveront » pour son retour au Parc des Princes. En ce qui concerne son avenir, il devrait s’écrire loin du PSG. « Paris est aujourd’hui décidé à tourner la page deux ans après avoir fêté son arrivée en grande pompe. » Son retour à l’entraînement laisse au moins augurer une fin digne pour tout le monde. Pour son avenir, la seule offre concrète qu’il a reçu vient d’Al Hilal, qui lui a fait un pont d’or.

Hier, Paris recevait la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Durant cette dernière, Lionel Messi a été récompensé en recevant le titre de sportif mondial de l’année. Une deuxième fois dans sa carrière après 2020 où il avait partagé le titre avec le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. L’Argentine, championne du monde, est elle sacrée dans la catégorie équipe sportive de l’année. « C’est toujours agréable de recevoir une reconnaissance de ce type. Cette année, j’ai eu la chance de réaliser mon grand rêve, d’être champion du monde, ça m’a couté cher, presque toute ma carrière, entre deux j’ai tout traversé, beaucoup de joies avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l’équipe nationale. Mais je ne me suis jamais arrêté et tout était une leçon pour moi. J’ai toujours essayé de m’améliorer avec le soutien de mon peuple. Ce prix est décerné à toute l’Argentine« , a expliqué l’attaquant du PSG au moment de récupérer son prix. Selon les informations du Parisien, « jusqu’à deux heures avant le début de la cérémonie, le PSG était informé que Kylian Mbappé, également nommé, ne participerait pas à la cérémonie, mais est resté sans réponse du clan Messi. »

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le plan de l’Arabie saoudite pour convaincre l’attaquant du PSG (35 ans) de poursuivre sa carrière dans le pays du Golfe. Le quotidien sportif indique que le clan Messi examine sérieusement cette option et que cette dernière est la plus probable puisqu’elle est la seule offre ferme qu’il a entre les mains. « Un sujet qui a d’ailleurs été abordé lors de son fameux voyage, il y a huit jours, en marge des obligations liées à son partenariat avec l’office du tourisme. » La proposition ? Un contrat courant sur plusieurs années, « certaines sources avancent 2 saisons, plus une troisième en option« , avec une enveloppe globale record entre 500 et 600 millions d’euros sur la durée du contrat. « Les documents sont prêts, il n’y a plus qu’à signer mais rien n’est encore définitivement acté d’autant que le sujet fait débat entre le joueur et son père. » Pour le moment, l’international argentin temporise car il ne veut pas se précipiter et son souhait premier est de rester en Europe « pour évoluer dans un contexte ultra-compétitif jusqu’à la Copa America 2024, voire le Mondial 2026 qui est dans un coin de sa tête. » La Pulga espère encore voir un club sortir du bois et guette toujours l’évolution de la situation à Barcelone, même s’il sait bien que les conditions à réunir pour un retour sont très hypothétiques.

L’Arabie saoudite voit la situation de Messi « comme une opportunité unique, impossible à laisser passer. Depuis des mois, Riyad prépare sa stratégie et il n’a rien laissé au hasard. » En parallèle de Messi, il a ciblé d’autres joueurs d’expérience évoluant en Europe et proches de la Pulga, comme ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba mais également son coéquipier au PSG, Sergio Ramos. « La preuve que les Saoudiens ont bien étudié le dossier : les enfants Messi et Ramos sont devenus très amis à Paris et les deux couples se fréquentent régulièrement. » Marco Verratti a aussi été ciblé. Le milieu de terrain italien, humainement très apprécié par Messi, est un de ses plus proches dans le vestiaire du PSG. L’opération concernerait aussi certains de ses amis en sélection, comme Angel Di Maria ou Leandro Paredes. « L’objectif n’est pas forcément de placer tous ces joueurs dans la même équipe, mais de créer un environnement social favorable et accueillant susceptible de convaincre Messi de faire le grand saut. » Ces joueurs seraient recrutés par différents clubs (Riyad en compte trois en première division : Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab) et « pourraient se retrouver ensemble, avec leurs familles, dans un des quartiers où logent les expatriés. » Mais il y a un obstacle que devra lever l’Arabie saoudite, le désir de sa femme Antonella. « Il y a quelques semaines encore, elle ne s’imaginait pas aller s’installer avec toute la famille dans le pays du Golfe persique. »

Le quotidien sportif qui est également revenu sur les dessous du retour à l’entraînement de Lionel Messi. « Ce lundi, le PSG tenait à rappeler qu’il n’avait communiqué aucune durée de suspension officielle lorsque la sanction de Messi a été prononcée. Les deux semaines annoncées ont fuité par certaines sources internes, mais le club expliquait qu’elles ne reposaient sur aucun fondement. » Une manière habile de laisser la porte ouverte à ce retour sans que cela ne soit perçu comme une réduction de sanction, analyse le quotidien sportif. Comme les autres sources, l’Equipe explique que la vidéo d’excuse de la Pulga a apaisé la situation. « Très conscients des possibles dégâts en termes d’image, les dirigeants, qui craignaient en début de semaine dernière d’être perçus comme étant à l’origine de la fin de carrière en Europe de la star, ont fait le choix de ne pas aller plus loin que ces sept jours passés hors du groupe. » Les dirigeants ne voulaient pas donner l’impression de s’acharner sur un homme qui a fait le premier pas. « Et qui a fait le choix de ne pas (beaucoup) déployer ses immenses ressources médiatiques dans le monde pour critiquer la décision du PSG et dévaloriser le projet qatarien. » Avec cette sanction, le club a obtenu ce qu’il voulait : montrer qu’il savait se faire respecter. Les deux parties sortent de la crise par le haut. Selon l’Equipe, cette séquence autour de la Pulga ne laissera pas de traces. « En tout cas, elle ne modifiera pas en profondeur l’avis d’un vestiaire qui a appris à connaître la personnalité de la star, parfois complexe et dure à l’encontre de certains joueurs, dont Vitinha. » Un apaisement qui pourrait changer son avenir au PSG ? Non assure le quotidien sportif. « L’Argentin aspire à rejouer avec le PSG, gagner un dernier titre et ensuite annoncer sa future destination.«

