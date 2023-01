Revue de Presse PSG : Messi, le bilan des recrues, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 janvier 2023. Le retour de Lionel Messi au Parc des Princes, le bilan des recrues de l’été dernier, Mbappé et son retour à la compétition contre Rennes…

Dans son édition du jour, l’Équipe fait un bilan des recrues parisiennes de l’été dernier. Le quotidien sportif estime que seuls deux joueurs ont réussi à se fondre dans le moule, Vitinha et Nordi Mukiele. « Les recrues Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike – pour des raisons différentes – éprouvent des difficultés à avoir une influence notable. » Pour l’ancien Lillois, le quotidien sportif estime que son arrivée a été éclipsé par celle de son compatriote, Vitinha, qui joue dans le même secteur de jeu. « À part un ou deux matches, il n’a pas convaincu, ni encore étalé ce qu’il pourrait apporter à cette équipe« , juge l’Équipe qui indique également que ses absences à répétition sur blessure n’ont pas facilité son adaptation et « confirment plutôt les craintes sur son physique fragile. » En ce qui concerne Fabian Ruiz, « lui aussi a mis du temps à s’intégrer dans cette équipe. » Mais le changement de système lui a été bénéfique, lui qui est plus à l’aise dans un milieu à trois et dans un rôle de relayeur. L’après Coupe du monde est pour l’instant difficile pour l’ancien de Naples note le quotidien sportif.

Arrivé en toute fin de mercato, Carlos Soler a beaucoup de mal à se faire un trou au sein du PSG. « Il faut dire qu’il a été enrôlé pour faire office de back-up à Lionel Messi ou Neymar dans un rôle de meneur, or la première partie de saison éblouissante des deux Sud-Américains lui a laissé très peu d’occasions de se montrer. » Cela l’a aussi exposé à une comparaison difficile à supporter. L’Équipe estime qu’il n’apporte un plus dans aucun domaine et qu’il « navigue entre le moyen et le néant, souffrant d’un clair manque de repères et de rythme quand il s’est vu offrir sa chance. » Hugo Ekitike, qui reste sur trois buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matches, « est très apprécié des décideurs parisiens, qui croient beaucoup en son potentiel. C’est peut-être pourquoi l’ancien Rémois a eu droit à un traitement sans concession depuis son arrivée. » Il a fallu du temps pour qu’il est vraiment sa chance, connaissant sa première titularisation le 6 novembre, et sa connexion avec la MNM est insuffisante. « Mais on oublierait presque qu’il n’a que 20 ans et son profil unique au sein de l’attaque du PSG doit lui permettre de jouer sa carte et de s’imposer sur la durée« , lance le quotidien sportif.

Le quotidien sportif qui a fait un focus sur Nordi Mukiele, qui après des débuts quelconques, « s’impose comme la recrue de l’été 2022 la plus performante ces dernières semaines. » Dans son rôle de défenseur droit dans une défense à quatre, l’ancien de Leipzig apporte un apport offensif régulier, un volume de courses conséquent et une fiabilité défensive, « ce qui lui faisait défaut en début de saison. » Dans une animation totalement différente en Allemagne, il a mis du temps à intégrer de nouveaux repères tactiques. « L’après-Haïfa, marqué par une discussion avec le duo Christophe Galtier–Luis Campos, lui témoignant de sa confiance, a été un marqueur de sa saison. » Apprécié dans le vestiaire et à l’aise avec les cadres comme les plus jeunes, Nordi Mukiele « a importé sa méthodologie de travail allemande. Avec une pré-activation avant les séances et une longue routine de récupération qui ont poussé certains de ses coéquipiers, parfois surpris par ces process exigeants, à le désigner comme « monsieur récup ». » Avec le retour d’Achraf Hakimi, le débat sur le titulaire au poste de latéral droit pourrait être alimenté. Une chose est sûre, l’ancien Montpelliérain dispose d’un vrai crédit auprès de ses coéquipiers.

L’Equipe évoque aussi l’autre satisfaction du mercato estival 2022 du PSG, Vitinha. « Le jeune Portugais a commencé très fort, se rendant vite indispensable dans le onze de Galtier. Il est la seule recrue dans ce cas« , salue le quotidien sportif. Malgré ça, il a commencé à piocher au coeur de l’automne, « semblant accuser le coup physiquement et devant peut-être digérer le changement de système. » Sa présence à la Coupe du monde, où il a peu joué (5 matches, 1 titularisation, 118 minutes de jeu), « lui a peut-être fait du bien au regard de ses dernières prestations, de nouveau convaincantes« , estime l’Equipe. Le quotidien sportif rappelle que le mercato hivernal devrait être calme du côté du PSG, en relayant les propos de Christophe Galtier qui a expliqué qu’il y aurait une arrivée seulement s’il y a un départ. Et en ce qui concerne un possible départ, Pablo Sarabia dispose de propositions. Son transfert se précise et le PSG pourrait donc se positionner sur un recrutement au poste de l’international espagnol.

Le quotidien évoque aussi le retour de Lionel Messi au Parc des Princes. Ce sera l’occasion pour les supporters du PSG de fêter le champion du monde argentin, même si aucun hommage particulier ne devrait être au programme. La semaine dernière, lors de son retour au Camp des Loges, il avait eu le droit à une haie d’honneur par ses coéquipiers et les salariés du club avant de se voir remettre des mains de Luis Campos un trophée pour le féliciter de son titre mondial rappel l’Equipe.

Le retour au Parc des Princes de Lionel Messi qui est aussi évoqué dans Le Parisien du jour. « Après avoir longuement recherché la meilleure formule pour honorer leur star, les dirigeants du PSG ont finalement choisi de ne rien faire« , assure le quotidien francilien qui indique que la petite cérémonie au Camp des Loges à son retour suffisait. « Un seul hommage, plus grave celui-là, sera donc rendu au Parc ce mercredi en la mémoire de Modeste M’Bami, décédé vendredi d’une crise cardiaque. » Le Parisien explique également que les dirigeants parisiens craignaient peut-être aussi « la réaction de certains supporters déçus par la défaite tricolore en finale et surtout contrariés par les dérapages des célébrations des Argentins à l’encontre de Kylian Mbappé. » Du côté des Ultras « si quelques banderoles restent envisageables, on souhaite aussi afficher une forme de neutralité vis-à-vis de l’Argentin« , assure Le Parisien. Ce dernier évoque aussi l’avenir de la Pulga, qui se sent bien à Paris et au PSG. Des discussions avec son père ont eu lieu durant la Coupe du monde et il reste désormais aux deux parties de « s’asseoir autour d’une table pour régler les détails de cette prolongation, d’une saison plus une en option, voire de deux ans fermes. »

Le quotidien francilien qui évoque enfin le retour à la compétition de Kylian Mbappé, attendu pour le choc contre Rennes lors de la 19e journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45, Prime Video). « L’attaquant star du PSG en a bientôt fini avec les dix jours de repos alloués par Christophe Galtier après le déplacement à Lens. » Le numéro 7 du PSG qui aura trois séances d’entraînement, comme son ami Achraf Hakimi, avant de disputer le match contre les Rennais. « Un laps de temps relativement court, qui nécessitera le contrôle de la cellule performance et du staff technique pour valider leur participation à ce match. » Les Parisiens espèrent retrouver deux joueurs regonflés à bloc en perspective du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février.