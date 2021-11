Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 novembre 2021. Vers une titularisation de Leo Messi contre l’Uruguay, le Betis et le PSG devant le TAS pour le transfert de Giovani Lo Celso à Tottenham, l’absence longue durée de Julian Draxler, et les dernières informations sur l’affaire Hamraoui-Diallo.

L’Equipe revient sur la possible titularisation de Leo Messi face à l’Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi. Victime d’une gêne aux ischio-jambiers et d’une douleur à un genou, l’international argentin avait manqué les deux dernières rencontres du PSG mais devrait, à priori, pouvoir tenir sa place face aux Uruguayens dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, comme l’a indiqué le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, en conférence de presse. « Il va bien. Il a intensifié (l’entraînement) un peu plus hier (mercredi). Cet après-midi nous prendront la décision finale. » L’attaquant parisien est notamment pressenti pour débuter cette rencontre puis être remplacé en cours de match. Il devrait ainsi être associé à Ángel Di María en attaque. De son côté, Leandro Paredes va être préservé pour ce match. Pour rappel, l’Argentine est en position très favorable pour se qualifier au Mondial 2022. En effet, les Argentins (deuxième du classement) comptent, « 9 points d’avance sur le cinquième de la zone, l’Uruguay, potentiel barragiste. »

Le quotidien sportif met en lumière le différend entre le PSG et le Real Betis concernant le transfert de Giovani Lo Celso à Tottenham. Le club espagnol a notamment saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) « contestant une décision de la FIFA donnant raison au PSG. » Les deux clubs seront auditionnés devant le TAS le 17 novembre prochain. Le différend se joue sur la somme que doit percevoir le PSG au moment de la signature de l’Argentin en Angleterre. « Le club parisien avait saisi la fédération internationale car il estimait que le prêt avec option d’achat de Lo Celso à Tottenham était un artifice pour diminuer le montant de l’indemnité de transfert lors de sa mutation vers l’Angleterre en 2019. » En effet, le PSG avait un intéressement de 20% sur une éventuelle revente du milieu argentin (vendu au Betis en 2018 contre 25M€ au total dont 3M€ de prêt payant). De son côté, le club de Séville avait prêté son joueur à Tottenham contre 16M€ en 2019, « auxquels s’ajoutaient 32 millions si le club londonien levait l’option d’achat », chose faite en janvier 2020. Pour le club de la capitale, « la plus-value doit s’effectuer sur la différence entre les 25 payés par le Betis et les 48 versés par Tottenham. Pour Séville, le différentiel est entre les 25 et les 32 de l’option de Tottenham. » 6M€ sont en jeu dans cette affaire.

L’Equipe revient sur la blessure de Julian Draxler lors du rassemblement avec l’Allemagne. Le joueur du PSG souffre « d’une rupture des fibres d’une cuisse. » D’après les premiers examens, son absence est estimée à minimum six semaines, soit jusqu’à la trêve hivernale.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque également l’affaire Hamraoui-Diallo chez les Féminines du PSG. Placée en garde à vue depuis mercredi matin, Aminata Diallo est sortie libre ce jeudi et « aucune charge n’a été retenue contre elle. » Après 35 heures de garde à vue, la milieu parisienne a été libérée ce jeudi aux alentours de 21 heures, accompagnée de son « amie et coéquipière » Kheira Hamraoui. Les deux joueuses « ont été confrontées, jeudi, en fin d’après-midi, pendant près de deux heures, sur leur version d’une soirée qui restera gravée dans leur mémoire. » L’homme décrit comme l’une des connaissances d’Aminata Diallo a également retrouvé la liberté, sans qu’aucune charge ne soit retenu contre eux, comme l’a indiqué Maryvonne Caillibotte, la procureure de la République de Versailles : « Il n’y a pas de charge suffisante en l’état pour requérir une mise en examen. L’enquête se poursuit. » D’après plusieurs sources, Aminata Diallo se serait montrée très « coopérative » et « correcte » lors de sa garde à vue. Et selon les informations de L’Equipe, « elle aurait également assuré n’avoir aucun intérêt à s’en prendre ainsi à sa coéquipière mais également amie Kheira Hamraoui. » Concernant l’homme qui était détenu à Lyon, la Parisienne confirme « avoir fait sa connaissance, il y a quelques années, via les réseaux sociaux, et aurait reconnu, sans difficulté, avoir discuté avec lui au téléphone au cours de ces dernières semaines. »

De son côté, Le Parisien revient sur l’ambiance qui règne autour des Féminines du PSG à l’approche du choc face à l’OL ce dimanche soir, dans le cadre de la 8e journée de D1 Arkema. Depuis cette affaire extra-sportive, le club de la capitale a fermé les portes de son centre d’entraînement afin d’échapper aux bruits médiatiques pour mieux préparer l’affiche face aux Lyonnaises. Ce vendredi, l’entraîneur parisien, Didier Ollé-Nicolle ne s’exprimera pas en conférence de presse et l’entraînement d’avant-match ne sera pas ouvert aux médias. Si la saison passée, les chocs face à l’OL avaient été reportés et perturbés par la crise sanitaire, « une potentielle demande de report n’a pas été envisagée par le PSG malgré les conditions psychologiques difficiles pour certaines joueuses. » De son côté, le staff parisien prépare les joueuses mentalement pour ce match face à l’OL et « le discours général est axé sur un point : ‘Si on passe cet obstacle ensemble, l’équipe en ressortira encore plus forte’. »

Communiqué du PSG

« Le Paris Saint-Germain prend acte de la remise en liberté d’Aminata Diallo à l’issue de sa garde à vue. Le Club reste aux côtés de ses joueuses pour leur permettre de surmonter cette épreuve et retrouver rapidement de la sérénité. Le Paris Saint-Germain réitère sa confiance dans la justice pour faire toute la lumière sur les événements. Le Club remercie chacun de faire preuve de retenue, de respecter la présomption d’innocence et l’intimité de l’équipe »