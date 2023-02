Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 février 2023. Les Rouge & Bleu doivent-ils prolonger Lionel Messi, la préparation pour le match face à l’Olympique de Marseille, Marquinhos de retour face à l’OM, quel schéma tactique à adopter.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la préparation des joueurs du PSG avant le match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Et pour la première fois en ce mois de février, le club parisien a une semaine complète pour préparer une rencontre. Après deux jours de repos, les Parisiens retrouveront le chemin du Camp des Loges ce mercredi. « Un sas de décompression indispensable aux yeux de Christophe Galtier, qui souhaite que tout le monde puisse retrouver un peu de fraîcheur mentale. » Un temps de repos également important pour le staff technique après quelques jours sous tension en raison de la série de mauvais résultats. Pendant cette coupure de deux jours, la majorité des joueurs du PSG ont décidé de quitter Paris pour profiter d’un moment en famille ou entre amis. Le club de la capitale aura désormais cinq jours pour préparer le déplacement à Marseille, son dauphin qui compte cinq points de retard au classement.

Pour ce troisième Classique de la saison, Christophe Galtier sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Neymar Jr, touché à la cheville droite. Mais, le technicien français peut espérer retrouver certains joueurs pour cette affiche. « Ce sera le cas de Marquinhos, touché à la cuisse gauche contre le Bayern Munich, et qui est attendu à l’entraînement mercredi », rapporte L’Equipe. Le capitaine parisien a profité des deux derniers jours pour travailler individuellement. Cependant, les deux latéraux droits, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, souffrent encore d’une cuisse. L’international français (ischio-jambiers droits) « est absent depuis un mois et pourrait ne reprendre l’entraînement qu’après le week-end. » Concernant le Marocain, le staff se montre prudent car sa cuisse gauche est douloureuse depuis la Coupe du monde. « Il doit reprendre l’entraînement en fin de semaine et le voir sur le terrain face à l’OM ne serait pas une surprise (…) Tout dépendra, en fait, de la façon dont Hakimi se rétablira de sa blessure aux ischio-jambiers. » Même constat pour Nuno Mendes, dont la blessure ne suscite pas d’inquiétude.

Reste à savoir quel schéma tactique sera utilisé par Christophe Galtier face aux Marseillais. Au début du mois en Coupe de France face au même adversaire, le technicien français avait décidé de mettre en place un milieu en losange avec Vitinha en numéro 10. Une tactique qui avait montré ses limites en profondeur, notamment en l’absence de Kylian Mbappé. Si Marquinhos et Achraf Hakimi sont aptes pour ce match, le coach parisien « pourrait être tenté de revenir à une défense à trois, le schéma qui avait si bien fonctionné en début de saison », avec le Marocain côté droit et Juan Bernat en piston gauche. Au milieu de terrain un trio Danilo, Vitinha et Marco Verratti pourrait être aligné. « Les qualités techniques de ces deux-là, en une ou deux touches, permettraient de s’extraire assez vite du pressing marseillais. » Mais si l’ancien de l’Inter est absent, Christophe Galtier pourrait opter pour une défense à quatre.

🚨 | Neymar souhaite plus que tout participer au 1/8e de finale contre le Bayern Munich et compte relever le défi qui l’attend pour se remettre de sa blessure ⏳🇧🇷



📲 L’Equipe pic.twitter.com/8k4hbyWDpK — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 20, 2023

De son côté, Le Parisien se demande si une prolongation de Lionel Messi au PSG serait une bonne ou une mauvaise idée. Le coordinateur sportif du PSG, Luis Campos, avait répété au début du mois de février son désir de voir prolonger La Pulga chez les Rouge & Bleu. « Un accord de principe entre les parties pour une prolongation a été trouvé pendant la Coupe du monde. Depuis, une première réunion s’est tenue entre Campos et Jorge le père du joueur argentin pour commencer les discussions autour des modalités d’un nouveau contrat », rappelle LP. Les différentes parties se retrouveront certainement après le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Cependant, la pertinence d’un nouveau contrat pour l’Argentin peut prêter à débat, aussi bien au niveau sportif que sur le plan économique. À cette occasion, deux anciens Parisiens ont livré leur point de vue.

Pour Ludovic Giuly, le PSG doit prolonger Lionel Messi. « Je rappelle qu’on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde ! Il prouve qu’il est capable, si on le gère bien, d’apporter encore beaucoup. Un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela mais quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs. Après, il ne faudra pas non plus faire n’importe quoi avec lui et bien poser les choses. Il arrive à un âge où il doit être géré de plus en plus. Si c’est pour lui faire disputer tous les matchs afin de faire plaisir au public et aux télés, cela n’ira pas. »

De son côté, Eric Rabesandratana ne comprendrait pas une prolongation de contrat du champion du Monde 2022. « Il commence à être à un âge avancé (35 ans). Il pose vraiment problème par rapport à la conception du jeu au PSG. Quand tu as un Lionel Messi, il faut jouer tout pour lui en fait. Or, au PSG, on ne va pas jouer tout pour lui mais tout pour Kylian Mbappé, ce qui est complètement normal. C’est donc compliqué de repartir avec Messi. Ce n’est pas une question de qualité, c’est un tout. C’est-à-dire qu’il ne s’inscrit pas non plus dans l’esprit (…) J’ai envie de dire à Paris : garde ton argent et achète trois joueurs plutôt que de prolonger Messi ! Parce que Messi te fera la différence une fois de temps en temps mais pas tout le temps (…) Au final, c’est un rendez-vous manqué parce que le PSG n’est pas à la dimension de Messi. Ce n’est pas pour tailler le club mais, aujourd’hui, dans le projet, on doit être beaucoup plus organisé. Or tout ce qui est bien fait en dehors du football, tu ne le retrouves pas sur le terrain parce qu’on gère le PSG comme une entreprise et pas en vrai club de foot. »