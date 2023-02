Revue de Presse PSG : Messi, Mbappé, Monaco, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 10 février 2023. Lionel Messi forfait face à l’AS Monaco et incertain contre le Bayern Munich, un infime espoir pour Kylian Mbappé, quelles options pour Christophe Galtier.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Lionel Messi. Touché aux ischio-jambiers face à l’Olympique de Marseille (2-1), le numéro 30 du PSG est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à l’AS Monaco ce samedi. De plus, il reste incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Un nouveau coup dur pour les Rouge & Bleu après le possible forfait de Kylian Mbappé, victime d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps le 1er février dernier. Quelques minutes avant la fin du match face à l’OM, La Pulga avait ressenti une douleur au niveau des ischio-jambiers. « Sur le coup, pas de quoi s’alarmer. Mais dans la soirée, la souffrance a été un peu plus importante », précise L’E. Il faudra donc attendre l’entraînement du jour et la conférence de presse de Christophe Galtier pour avoir plus de nouvelles sur l’état physique de l’ancien Barcelonais. « Ces dernières heures, le club se voulait rassurant, expliquant qu’il n’y avait pas de lésion et qu’un point serait fait avec le joueur ce vendredi pour essayer de déterminer avec plus de précision la durée de son absence. » Cette blessure juste avant un match de Ligue des champions est préoccupante, mais dans l’entourage de l’Argentin on diffusait aussi l’idée d’une présence ce mardi. Si les mauvaises nouvelles s’accumulent, en interne on ne voulait pas se résigner. « Et surtout, on attendait d’avoir des nouvelles plus fraîches sur Messi avant de chercher un autre plan pour le Bayern Munich. »

Ce jeudi à l’entraînement, au lendemain de la défaite face à l’OM, Luis Campos n’est pas intervenu dans le vestiaire parisien. « Le dirigeant ne s’est pas senti obligé d’intervenir devant les joueurs en marge de l’entraînement (…) Pas d’éclats de voix donc, peu d’apartés et une volonté, dans la continuité de la communication de Christophe Galtier quelques minutes après la défaite au Vélodrome, de dédramatiser. »

🚨 | Leo Messi pourra jouer face au Bayern Munich SI sa blessure évolue favorablement ⏳🇦🇷



📲 @gastonedul pic.twitter.com/HOJzTbU9Im — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 9, 2023

Le quotidien sportif se demande aussi quelles sont les options pour Christophe Galtier avec l’incertitude autour de Lionel Messi et la très probable absence de Kylian Mbappé. Même si la prudence reste de mise à quatre jours du choc face aux Bavarois, les options sont minces pour le coach parisien, qui sera dans l’obligation de trouver un plan B pour le match de ce samedi face à l’AS Monaco (17h sur Prime Video). Comme depuis de nombreuses semaines, le technicien français cherche à trouver de l’intensité et une animation offensive efficace. Mais, « le problème est qu’il n’y a pas pléthore de profils capables d’apporter cette intensité dans l’effectif : ce n’est pas la qualité première de Carlos Soler, Fabian Ruiz ou Danilo Pereira. » À cela s’ajoutent des états de forme disparates avec des joueurs qui étaient engagés à la Coupe des monde et des non-Mondialistes dont l’élan a été coupé par une pause de deux mois. Avec les absences annoncées de Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’animation offensive reposera essentiellement sur les épaules de Neymar Jr. Pour le reste, les solutions sont maigres. Hugo Ekitike va en profiter pour accompagner le Brésilien en attaque, avec possiblement Carlos Soler ou Vitinha en soutien. « Mais Paris pourrait aussi changer de système (4-3-3 ou 3-4-2-1 ?), descendre Neymar d’un cran avec Ekitike en pointe, et remettre le Portugais au milieu avec Marco Verratti. »

De son côté, Le Parisien confirme le forfait de Lionel Messi face à l’AS Monaco en raison d’une fatigue musculaire à l’ischio-jambiers. Une absence qui fait naître des doutes à J-4 de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions et qui s’ajoute à l’incertitude autour de Kylian Mbappé. « Pour l’heure, l’inquiétude n’est pas de mise. L’Argentin ne souffre en effet d’aucune lésion, mais est gêné par une fatigue musculaire. » Aucun risque ne sera pris avec le septuple Ballon d’Or qui manquera donc le déplacement en Principauté. Ce forfait devrait lui permettre d’être rétabli en vue du choc européen. Concernant Kylian Mbappé, il reste encore un infime espoir de le voir remplaçant face aux Munichois mardi prochain au Parc des Princes avec la possibilité de disputer une quinzaine de minutes. « Le staff médical se donne les moyens d’y parvenir », rapporte LP.

Bien évidemment, l’international français ne débutera pas la partie, « mais il met les bouchées doubles pour revenir au plus vite. » Il tente tout pour se donner une chance de figurer dans le groupe parisien pour cette rencontre tant attendue. « Depuis le début de son pépin musculaire, le médecin et le joueur, qui se connaissent très bien et partagent une connexion, ont choisi un processus de rééducation qui porte ses fruits. » L’attaquant de 24 ans récupère plus vite qu’un joueur lambda, mais cela ne donne aucune garantie. Le staff médical et le champion du Monde marchent main dans la main pour avoir les meilleurs résultats. « C’est sans doute lundi, à la veille de la rencontre, que la visibilité sera plus claire. D’ici là, le protocole de soins et de rétablissement continue, étape par étape, sans accélération », assure Le Parisien. Une course folle contre la montre est entamée pour Kylian Mbappé qui demeure une menace supplémentaire pour le PSG.

🚨 | Si Mbappé récupère bien de sa blessure, le PSG reste néanmoins pessimiste sur la présence du joueur contre le Bayern Munich ❌🇫🇷



📲 RMC Sport pic.twitter.com/ofdKrB2V32 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 9, 2023

Enfin, le quotidien francilien évoque les différents problèmes rencontrés par Christophe Galtier avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Depuis la reprise de la compétition fin décembre, le club parisien montre d’énormes lacunes dans le jeu. Entre état de forme disparate, perte de confiance et de repères, les Rouge & Bleu ne préparent pas au mieux cette période charnière de la saison. « L’équipe ne tourne pas rond ces derniers temps et la perte sur blessure de Kylian Mbappé, et (peut-être) de Lionel Messi, n’est pas de nature à arranger les choses… » Dans un premier temps, le club de la capitale devra se réinventer sans le champion du Monde français, qui était le maillon fort de son équipe et le seul joueur à apporter du danger dans la profondeur. Lors de son intronisation, Christophe Galtier avait pour objectif de mettre en place une équipe qui met du rythme et de l’intensité. Après des premières semaines intéressantes, les Rouge & Bleu sont retombés dans leurs travers. « Quand le niveau et l’intensité s’élèvent, ce PSG n’a pas les ressorts et se liquéfie. Pis, il donne l’impression de ne plus effrayer ses opposants. » Il faut remonter à 2010 pour voir trois défaites du PSG sur les 10 premiers matches d’une année civile.

Depuis plusieurs mois, le coach parisien tâtonne pour trouver la bonne tactique. Ces derniers temps, un schéma en 4-4-2 losange est testé en donnant à Vitinha un rôle de numéro 10. « Pas une franche réussite, pas plus que ça ne l’avait pas été avec Carlos Soler. Mais faute de mieux… » Le Portugais ne paraît pas à l’aise dans ce positionnement. À cela s’ajoute un milieu de terrain en grande difficulté face à l’intensité adverse. « Seuls les latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ont retrouvé un peu plus de liberté ces temps-ci », note LP.