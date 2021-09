Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 septembre 2021 : le forfait de Lionel Messi contre le FC Metz, les obstacles face à Mauricio Pochettino, le duo Gueye-Herrera.

L’AFP revient sur le forfait de Lionel Messi qui « a passé mardi matin une imagerie par résonance magnétique (IRM). » Comme communiqué par le PSG, l’international argentin souffre d’une contusion osseuse au niveau du genou gauche et un nouveau point sera fait dans 48 heures, soit après le match en Lorraine. Lors de la victoire face à Lyon, son remplacement « avait déclenché un début de polémique, la star ayant peu l’habitude de ne pas terminer ses matches. » Toujours absents du groupe parisien, Marco Verratti et Sergio Ramos « ne sont pas encore prêts à reprendre la compétition. »

Le Parisien du jour met en avant le onze de départ possible du PSG face au FC Metz (6e journée de Ligue 1). Et avec l’absence de Leo Messi, Mauricio Pochettino devra revoir son attaque mais « il n’est pas impossible qu’il conserve un dispositif en 4-2-3-1, avec quatre joueurs offensifs. » Ainsi, Mauro Icardi pourrait être titularisé ce mercredi soir. Et avec l’enchaînement des matches, certains joueurs devraient souffler à l’image de Presnel Kimpembe ou Ander Herrera. De leur côté, Ángel Di María et Neymar Jr pourraient enchaîner. Reste à savoir comment le cas Kylian Mbappé sera géré car « il se sent bien mais enchaîne les matchs en ce moment. » Enfin, Gianluigi Donnarumma pourrait profiter d’une deuxième titularisation d’affilée.

Le quotidien francilien revient sur les nombreux obstacles qui se mettent sur la route de Mauricio Pochettino. Malgré un sans-faute en championnat avec six victoires, le coach argentin doit faire face à des états de forme disparates dans son groupe à l’image des « Leandro Paredes, Ángel Di María ou Marquinhos qui n’ont pas encore réuni toutes leurs aptitudes. » Autre difficulté pour le coach parisien, l’intégration des recrues et cela dépend aussi bien « de leur complémentarité technique que leur acclimatation à leur nouvelle vie. » Enfin, les principes de jeu du coach parisien sont toujours flous, neuf mois après son arrivée sur le banc du PSG. Pourtant, « il s’échine à donner un cadre collectif à sa formation. Il travaille principalement le 4-2-3-1 aux entraînements mais pour l’instant, aucune organisation n’a montré sa solidité en match. »

XI possible du PSG face au FC Metz selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Mendes – Paredes, Wijnaldum – Di María, Neymar, Mbappé (ou Draxler) – Icardi

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’importance du duo Gueye-Herrera. Souvent titulaires en ce début de saison suite aux absences ou méformes physiques de certains joueurs, les deux Parisiens se sont imposés comme le duo le plus fiable depuis août. Possédant un profil très « coureur », ce binôme qui est « capable de connecter les animations colle avec ce dont a besoin Mauricio Pochettino. » En l’absence de Marco Verratti, Ander Herrera apparaît comme « l’un des dépositaires du jeu parisien. » L’Espagnol s’illustre également par son jeu sans ballon et « son volume de courses permet de combler des espaces conséquents entre les lignes. » De son côté, Idrissa Gueye possède un profil assez unique dans l’effectif parisien. Comparé aux autres milieux de terrain du PSG, l’international sénégalais « est un vrai récupérateur et possède aussi cette capacité à répéter les efforts et les pressings sur tout le terrain. »

Le quotidien sportif revient également sur la blessure au genou de Leo Messi. Si son forfait est déjà acté face au FC Metz, l’Argentin pourrait également manquer le match contre le Montpellier Hérault ce samedi. Selon son entourage, « il est déjà acquis qu’il fera aussi l’impasse sur la réception du MHSC. » En effet, à moins d’une semaine du match de Ligue des champions face à Manchester City (28 septembre), aucun risque ne sera pris avec le numéro 30.