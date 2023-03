Revue de Presse PSG : Messi vs Mbappé, Kurzawa, Youth League…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 1 mars 2023. La lutte entre Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or 2023, fin de saison pour Layvin Kurzawa avec Fulham, les U19 du PSG éliminés de la Youth League.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la course au Ballon d’Or 2023 entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. À ce jour, les deux joueurs du PSG sont les prétendants les plus sérieux pour cette distinction individuelle, avec une avance très favorable à la Pulga pour le moment suite à sa victoire finale en Coupe du monde 2022 avec l’Argentine. Mais l’international français a-t-il encore des chances de remporter le Ballon d’Or France Football ? Vainqueur du Trophée The Best ce lundi, l’Argentin a conforté son avance mais la plus grande distinction individuelle consacre désormais une saison, ce qui laisse une petite porte d’accès au succès pour un concurrent, rappelle LP. Ainsi, un joueur déterminant qui soulève la Ligue des champions le 10 juin prochain peut tirer son épingle du jeu pour entrer en concurrence avec le numéro 30 des Rouge & Bleu. « Dans l’idéal, pour éteindre tout suspense, il faudrait que Leo Messi, donc le PSG, soulève la Coupe aux grandes oreilles. Ou se hisse au moins dans le dernier carré de la compétition. Reste à savoir si avec un tel parcours le héros s’appellerait Leo Messi ou Kylian Mbappé. »

Vice-champion du Monde, auteur d’un triplé en finale de Coupe du monde et actuel meilleur buteur de Ligue 1, l’international français peut être l’un des protagonistes majeurs du PSG pour un beau parcours en C1. Il peut notamment espérer un scénario à la Karim Benzema, « pour inverser le choix aujourd’hui acté, semble-t-il, de décerner à Leo Messi le huitième Ballon d’Or de sa carrière. » En se montrant décisif à chaque tour, Kylian Mbappé pourrait inverser la tendance et « augmenterait considérablement ses chances de dépasser son aîné dans le sprint final », juge LP. Par contre, en cas d’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, les chances de numéro 7 parisien de soulever le Ballon d’or 2023 seront très minces et Lionel Messi restera le grand favori.

🗣️ I Thierry Henry :



« Messi & Mbappé ? On a vu le patron et l’héritier. Il n’y a plus rien à dire ! […] L’héritier est là. Ça fait depuis longtemps mais là franchement ce qu’il fait là… C’est vraiment n’importe quoi ! » 🌟🇫🇷 pic.twitter.com/H5YDEMrWDM — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 27, 2023

Le quotidien francilien évoque aussi la grave blessure d’un joueur prêté par le PSG. Cédé à Fulham pour la saison 2022-2023, Layvin Kurzawa a été victime d’un gros choc à l’entraînement ce dimanche et le diagnostic est tombé. Le latéral gauche souffre d’une rupture d’un ligament latéral interne du genou gauche. « Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une photo de sa jambe, maintenue dans une épaisse attelle », précise LP. Une blessure qui met un terme à sa saison 2022-2023. Layvin Kurzawa n’aura finalement disputé que 6 rencontres avec les Cottagers (3 en Premier League et 3 en FA Cup pour 391 minutes). Le Français de 30 ans retrouvera le PSG l’été prochain, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Avec les grosses blessures de Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum (AS Roma), Julian Draxler (Benfica) et Abdou Diallo (RB Leipzig), les joueurs prêtés par le PSG vivent une saison très compliquée.

De son côté, L’Equipe évoque brièvement l’élimination du PSG en Youth League. Opposés au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la compétition, les U19 du PSG ne verront pas la suite de la compétition. Dernier représentant français, le club parisien a cédé aux tirs au but (1-1, 4-5 au t.a.b). Pourtant, les joueurs de Zoumana Camara avaient ouvert le score par Noah Lemina (39′) mais n’ont pas su garder leur avance bien longtemps avec une égalisation dans la foulée de Samuel Bamba (41′). « En seconde période, les moins de 19 ans du PSG ont été largement dominés. La blessure de Lemina (56′) et l’expulsion de Vimoj Muntu Wa Mungu (79′) ne les ont pas aidés. Lors de la séance de tirs au but, Housni a été le seul à manquer sa tentative, la dernière du PSG. »