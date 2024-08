Revue de Presse PSG : MHSC, Vitinha, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 août 2024. Le match face au Montpellier Hérault, la nouvelle dimension prise par Vitinha, le point sur le mercato parisien dans le sens des départs…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la nouvelle dimension prise par Vitinha au PSG. Après une première année délicate chez les Rouge & Bleu, le Portugais est désormais un cadre de l’effectif parisien. Grâce à son excellente saison 2023-2024, le joueur de 24 ans a conquis les supporters parisiens. Et il ne serait pas surprenant de voir l’ancien de Porto figurer parmi les vice-capitaines lors des élections en fin de mercato. Après avoir été mis à l’écart par les stars à son arrivée à Paris, Vitinha est devenu l’un des maillons forts de cette équipe dirigée par Luis Enrique. Et l’international portugais n’a pas modifié sa façon d’être pour occuper ce nouveau statut. « Personnalité très ouverte, avec ses coéquipiers, le staff ou les salariés, Vitinha est un homme apprécié. » Désormais, le milieu de terrain fait partie des éléments qui intègrent les nouvelles recrues. Il est devenu un joueur moteur par l’exemple, comme l’explique son ex-coéquipier, Layvin Kurzawa : « Il a eu une prise de conscience énorme l’année dernière. Il va prendre encore plus de place dans le vestiaire et, pour moi, ce n’est que le début de Vitinha. »

Et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG a été l’élément de bascule dans le nouveau rôle occupé par Vitinha. Grâce à sa méthode et sa confiance, le technicien espagnol a transformé le Portugais. Utilisé dans un premier temps dans un rôle de milieu gauche pour compenser les non-replis défensifs de Kylian Mbappé, le milieu d’1m72 a ensuite été replacé au coeur du jeu en finissant au poste de sentinelle. « Viti est un gros professionnel, il a beaucoup travaillé, il reste à la fin des entraînements pour frapper. Son évolution est due à son travail, à son QI football, c’est un leader technique, il comprend vite ce qu’il se passe sur le terrain », loue un autre de ses anciens coéquipiers, Alexandre Letellier. L’arrivée de João Neves pourrait permettre à Vitinha d’être encore plus présent dans les zones décisives. L’ancien du FC Porto est devenu un homme important aussi bien au niveau statistiques (9 buts et 5 passes décisives en 2023-2024) que dans son influence pour le jeu de son équipe. « Ce n’est pas un Verratti mais, à certains moments, il fait penser à Marco, dans sa prise de risque notamment. Elles sont imprévisibles. Elles canalisent le jeu et Vitinha est une des pièces maîtresses du jeu parisien », estime Layvin Kurzawa. Vitinha possède toutes les caractéristiques pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique : « bon au pressing, peut évoluer sous pression, doté d’un jeu court et long performant, bon passeur et buteur (…) Un peu comme un chef d’orchestre, c’est lui qui dicte aujourd’hui le tempo le plus souvent et s’apparente au nouveau dépositaire du jeu parisien », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également le point sur le mercato du PSG dans le sens des départs. Et à J-7 de la fermeture du marché des transferts dans les gros championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), le club de la capitale espère encore se séparer de nombreux joueurs. Manuel Ugarte n’attend plus que le feu vert de son agent et du PSG pour prendre la direction de Manchester United. « Pour tous les interlocuteurs présents dans les négociations, il n’y a plus de doutes : le milieu de terrain jouera pour les Red Devils la saison prochaine. » Quelques détails restent encore à régler mais un accord de principe existe pour un prêt avec une option d’achat de 60M€ levée automatiquement avec une clause très facilement atteignable, explique L’E. Mais, le club parisien espère toujours convaincre le club anglais de payer un transfert sec, c’est l’un des derniers points de négociations. Concernant Carlos Soler, son transfert vers West Ham s’est accéléré ces dernières heures. Les deux formations se sont rapprochées autour d’un montant de 23M€ bonus compris. « Les modalités ne sont pas encore actées alors que les Anglais aimeraient un prêt avec une option d’achat. » Enfin, pour Danilo Pereira, le club saoudien d’Al-Ittihad commence à travailler pour sa venue. Mais la formation de Laurent Blanc doit d’abord libérer de la place dans son effectif (Luiz Felipe et Jota notamment). En Espagne, le CF Valence avance pour le recrutement de Juan Bernat. L’entourage de l’Espagnol espère finaliser ce départ, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque la rencontre entre le PSG et le Montpellier Hérault ce vendredi en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1 (20h45 sur DAZN). Une semaine après la victoire acquise sur la pelouse du Havre (1-4), les supporters parisiens seront attentifs sur plusieurs points et notamment dans le domaine offensif. « L’affirmation d’un buteur, dans une équipe qui n’en possède pas vraiment mais qui ventile sa menace sur plusieurs joueurs, demeure une question clé pour la vie de ce PSG, quitté par Kylian Mbappé. » Les coups de pied arrêtés seront également scrutés de près. Face au HAC, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois encaissé un but dans cet exercice. Mais le PSG doit chasser ce doute et pourra compter sur Marquinhos, Willian Pacho et aussi sur le retour de Nuno Mendes, suspendu lors du premier match de la saison. L’international équatorien devrait découvrir le Parc des Princes, tout comme les autres recrues João Neves et Désiré Doué. « Le PSG 2024-2025 va se dévoiler encore un peu ce vendredi soir, permettre de mesurer ses manques dans le jeu et peut-être pour le mercato alors que le club reste à l’affût. Mais en interne, les décideurs soutiennent l’idée que tous les postes sont désormais doublés et qu’il faudrait une opportunité de marché sexy pour changer les plans », conclut LP.

🚨 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝟭𝗲𝗿 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗔𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗖 ❤️💙



⚡️ Le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes ! L’occasion de présenter les 4 nouvelles recrues parisiennes :



🇷🇺 M. Safonov

🇵🇹 J. Neves

🇪🇨 W. Pacho

🇫🇷 D. Doué



Hypé par ce retour ?! 💬

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/ktyqv2QSK6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2024

Enfin, le quotidien francilien fait également un focus sur Vitinha. Après une première saison timide à Paris, le Portugais est devenu un cadre à part entière de l’effectif de Luis Enrique et est l’un des symboles du nouveau projet du PSG. Même si Luis Enrique met tous les joueurs de son effectif sur un pied d’égalité, concernant le numéro 17 parisien, il fait partie des incontournables dans l’esprit du technicien espagnol. L’international portugais possède toutes les qualités requises pour briller sous les ordres du technicien espagnol : « justesse technique, mobilité, polyvalence, fiabilité physique, prise de responsabilités. La large palette de l’ancien milieu du FC Porto lui confère un statut à part et en fait un des garants de l’idée de jeu de son coach. » Le joueur de 24 ans aura encore un rôle important au poste de numéro 6 et dans le système de jeu de Luis Enrique. « Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les deux hommes échanger au quotidien, durant les séances d’entraînement, sur différents aspects techniques ou tactiques et confronter leurs idées pour faire avancer l’équipe », rapporte LP.

Les deux hommes se louent un profond respect et ont conscience qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour vivre une grande saison. Le coach parisien attend de son joueur qu’il poursuive sur son exercice 2023-2024, notamment dans ses sorties balle au pied et son influence offensive. Cette transformation de Vitinha correspond également à sa nouvelle dimension prise dans le vestiaire du PSG. « Anti-star-système, pas vraiment tape à l’œil, l’ancien joueur du FC Porto incarne la fin des paillettes et du bling-bling voulue par le président Al-Khelaïfi. » L’international portugais fait preuve d’un grand professionnalisme et est souvent pris en exemple en interne. Vitinha est également un élément important pour l’intégration des nouvelles recrues. Les dirigeants parisiens aimeraient donc prolonger le contrat de leur joueur, qui prendra fin en juin 2027, même s’il n’y a aucune urgence. « Ils se verraient bien verrouiller Vitinha et reprendre le fil des négociations pour une prolongation de contrat accompagnée d’une revalorisation salariale digne de son nouveau statut », conclut Le Parisien.