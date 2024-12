Revue de presse PSG : Milan Skriniar, équipe-type L1…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 27 décembre 2024. Milan Skriniar a plusieurs pistes pour cet hiver, quatre milieux offensifs du PSG présélectionnés pour l’équipe-type de l’année 2024 de Ligue 1 …

Dans son édition du jour, L’Equipe propose d’élire son équipe type de l’année 2024 en Ligue 1. Et les votes du jour concernent les postes de milieux offensifs et ailiers avec quatre joueurs du PSG présélectionnés par la rédaction du quotidien sportif. Il s’agit de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lee Kang-in. Ils seront en concurrence avec Maghnes Akliouche (AS Monaco), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Ludovic Blas (Rennes), Benjamin Bourigeaud (Rennes, Al-Duhail (Qatar), Rayan Cherki (Lyon), Romain Del Castillo (Brest), Malick Fofana (Lyon), Aleksandr Golovine (Monaco), Mason Greenwood (Getafe (Espagne), Marseille), Junya Ito (Reims), Luis Henrique (Marseille), Takumi Minamino (Monaco), Téji Savanier (Montpellier), Moses Simon (Nantes), Hamed Junior Traoré (Naples (Italie), Auxerre) et Edon Zhegrova (Lille).

Bradley Barcola : Sa deuxième partie de saison (3 buts et 5 passes décisives) lui avait ouvert les portes des Bleus, mais l’ailier de 22 ans a passé la vitesse supérieure en 2024-2025 (10 buts, 2 passes) pour devenir l’un des principaux visages de la Ligue 1 .

: Sa deuxième partie de saison (3 buts et 5 passes décisives) lui avait ouvert les portes des Bleus, mais l’ailier de 22 ans a passé la vitesse supérieure en 2024-2025 (10 buts, 2 passes) pour devenir l’un des principaux visages de la . Ousmane Dembélé : Joueur le plus créatif du championnat, l’ancien Barcelonais a acquis à 27 ans une maturité et un statut de taulier à Paris . Il assume une partie de la succession de Kylian Mbappé en se montrant plus décisif (8 buts, 4 passes décisives cette saison).

: Joueur le plus créatif du championnat, l’ancien Barcelonais a acquis à 27 ans une maturité et un statut de taulier à . Il assume une partie de la succession de en se montrant plus décisif (8 buts, 4 passes décisives cette saison). Désiré Doué ( Rennes / PSG ) : À 19 ans, le grand saut arrivait-il trop tôt ? C’est la question qui se posait à l’été puis à l’automne, l’ancien Rennais, débarqué au PSG , manquant d’impact lorsqu’il avait sa chance. Mais sa fin d’année est tonitruante.

( / ) : À 19 ans, le grand saut arrivait-il trop tôt ? C’est la question qui se posait à l’été puis à l’automne, l’ancien Rennais, débarqué au , manquant d’impact lorsqu’il avait sa chance. Mais sa fin d’année est tonitruante. Lee Kang-in : Utile, précieux, précis à défaut d’être toujours emballant, l’international sud-coréen fait partie de ceux qui assurent un niveau plancher suffisant au PSG pour planter au-dessus de la concurrence en Championnat.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Milan Skriniar. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international slovaque pourrait quitter le PSG cet hiver. Le quotidien francilien indique que le défenseur central a bien compris que son avenir ne se ferait pas au PSG et que depuis plusieurs semaines, son entourage travaille pour lui trouver une porte de sortie. « Plusieurs clubs ont pris des renseignements parmi lesquels la Juventus et Galatasaray, qui ne sont pas les seuls à observer avec intérêt l’impasse dans laquelle il se trouve au PSG. » Le Parisien explique que si la presse turque évoquait un accord entre Milan Skriniar et Galatasaray, selon ses informations, « Skriniar étudie les différentes options qui s’offrent à lui et n’a pas encore décidé de l’identité de son futur club. Il a, certes, intégré l’idée qu’un départ lui serait profitable, mais voudrait mûrir sa réflexion avant d’acter un choix. Il privilégierait un nouveau projet en Europe. » Dans ce dossier, le PSG aimerait un transfert, ce qui lui permettrait de recruter cet hiver. « Dans le cas de Skriniar, sous contrat jusqu’en 2028, un certain optimisme prévaut. Toutes les parties ont bon espoir de trouver une solution qui convienne à tout le monde », avance le quotidien francilien. Milan Skriniar est attendu à la reprise de l’entraînement le 2 janvier. « D’ici-là, il se pourrait que le dossier connaisse quelques avancées. C’est tout ce qu’espère le PSG, qui ne dirait pas non au départ express d’un de ses indésirables », conclut Le Parisien.

A voir aussi : Mercato PSG – Accord trouvé entre Skriniar et Galatasaray ?



De son côté, L’Equipe évoque aussi le numéro 37 du PSG. Et comme Le Parisien, il dément le fait que Milan Skriniar ait trouvé un accord avec Galatasaray. Le quotidien sportif indique que l’ancien joueur de l’Inter Milan échange bien avec le club turc, mais il n’y a pas, en l’état, d’accord. Il a d’autres pistes, notamment en Angleterre, et aimerait que sa situation soit fixée avant la reprise de l’entraînement du PSG le 2 janvier prochain.