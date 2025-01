Revue de presse PSG : Milan Skriniar, Randal Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 janvier 2025. Milan Skriniar devrait décider de son futur club cette semaine, le PSG doit s’accorder avec les prétendants de Randal Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur le mercato du PSG et les dossiers Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Pas dans les plans de Luis Enrique, les deux joueurs sont invités à quitter le club de la capitale cet hiver. Malgré un faible temps de jeu, les deux joueurs ont la cote sur le marché. Le quotidien sportif indique que pour l’international slovaque, rien n’est encore fait, mais un dénouement pourrait intervenir d’ici la fin de semaine. « Son représentant était à Paris ces derniers jours pour faire avancer les négociations. » L’Equipe indique que l’ancien de l’Inter Milan a décidé de quitter le PSG, compte tenu de son faible temps de jeu et du peu de confiance que lui témoigne Luis Enrique. Loïc Tanzi explique que Milan Skriniar doit décider du choix de son nouveau club dans les prochaines heures. Le club le plus entreprenant ces dernières semaines se nomme Galatasaray. « Il apprécie cette option puisqu’il y serait titulaire quasi à coup sûr, mais le dossier n’est pas simple, notamment en raison de son salaire conséquent. » Milan Skriniar a aussi des prétendants en Angleterre, ou Tottenham et Aston Villa se sont positionnés. « La Premier League attire le grand défenseur axial », avance le quotidien sportif. En Italie, il discute également avec Naples. « Mais chez le leader de la Serie A, il ne serait pas certain d’être titulaire et de sources italiennes, le club d’Aurelio De Laurentiis ne serait pas très chaud, selon des médias italiens, pour inclure une option d’achat comme le souhaite le PSG. » L’Equipe affirme que le départ de Milan Skriniar cet hiver se fera sous forme de prêt, c’est une certitude, mais son employeur souhaite y inclure une option d’achat quasi automatique ou tout au moins facilement atteignable. « Ce départ, qui se profile, laisse un goût amer au joueur qui considère que cette saison il n’a pas eu sa chance, mais aussi à Luis Campos, à l’origine de sa venue. Le conseiller football reste persuadé que Skriniar avait sa place au PSG. »

A voir aussi : Mercato : Randal Kolo Muani out, Marcus Rashford in ?

Même s’il joue très peu avec le PSG cette saison, Randal Kolo Muani attise les convoitises de très nombreux clubs. L’international français a donné son accord pour que ses représentants avancent sur certaines pistes, lance L’Equipe. « Des contacts directs ont été noués avec plusieurs prétendants. Parmi eux figurent notamment Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, le RB Leipzig, l’AC Milan et la Juventus Turin. Le club de Thiago Motta est très intéressé par l’ancien nantais. » Monaco a aussi tenté sa chance sous forme d’un prêt sans option, mais le PSG a refusé, avance le quotidien sportif. Comme pour Skriniar, le PSG souhaite inclure une option d’achat quasi automatique dans le prêt. « Si le joueur ne ferme pas la porte aux projets intéressants, c’est désormais au PSG de s’entendre avec les candidats et de trouver avec eux un accord qui satisfasse toutes les parties. » L’Equipe conclut en expliquant que si le PSG a aussi reçu plusieurs sollicitations pour Lee Kang-in, il ne compte pas, pour le moment, se séparer de son international sud-coréen, très apprécié par Luis Enrique.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.