Revue de presse PSG : Monaco, Désiré Doué, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 décembre 2024. La belle victoire du PSG contre Monaco, Désiré Doué-Gonçalo Ramos, un duo qui performe…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la belle victoire du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco hier soir en match avancé de la seizième journée de Ligue 1 (2-4). Le quotidien sportif estime que ce choc « a été le sommet que la Ligue 1 attendait. Un match engagé, électrique, truffé de buts, de faits de match, et de rebondissements. » L’Equipe explique que ce match a confirmé la bonne période du PSG, qui a remporté trois matches de suite dans une période capitale pour la suite de sa saison. Si les deux équipes étaient encore à égalité à huit minutes de la fin, la victoire du PSG ne se discute pas, estime le quotidien sportif. L’équipe de Luis Enrique a eu l’ascendant technique et physique durant toute la première mi-temps. Elle aurait pu mener 3-0 à la mi-temps, « et c’est sa faute de ne pas l’avoir fait », avance L’Equipe. « Mais il aurait dû jouer à 10 contre 11 pendant 80 minutes et il est regrettable que l’intégrité physique des joueurs n’ait pas davantage été prise en compte en se retranchant derrière de telles subtilités. » Malgré le fait que Monaco ait pris l’avantage à l’heure de jeu, le PSG n’a pas laissé le doute s’installer et a réussi à égaliser rapidement par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, qui a bien suivi une frappe de Fabian Ruiz mal maîtrisée par le gardien monégasque. Gonçalo Ramos, puis l’international français, clôtureront la victoire parisienne (2-4). « Le PSG n’a encore pas volé grand-chose hier, et surtout pas son avance conséquente en Ligue 1, où il passera les fêtes invaincu », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Désiré Doué et Gonçalo Ramos, auteurs de très belles prestations lors des trois derniers matches du PSG. L’Equipe explique que si l’attaque des Rouge & Bleu a presque tenu trois mois sur l’efficacité de Bradley Barcola, depuis plusieurs semaines, elle peut compter sur deux come-back. « Le premier est sans doute le plus flamboyant. Désiré Doué a mis du temps à se libérer. Des sorties ratées, des entrées insignifiantes, avec surtout cette sensation gênante que l’ex-Rennais forçait son jeu. Cette impression s’est diluée lors des quinze derniers jours. » Son but à Salzbourg l’a peut-être libéré, avance L’Equipe. Contre Monaco, Désiré Doué a fait du Doué. « De la mobilité, des relais techniques précis, des gestes de classe, le tout ponctué de son deuxième but sous le maillot du PSG. » Le quotidien sportif explique que si l’international espoirs français veut apparaître comme une alternative plus durable, il devra trouver de la continuité et gommer ses gourmandises qui ont pollué sa seconde période. « Mais par son sens de la percussion, son efficacité et son extrême polyvalence, il est un joueur pas si commun dans cet effectif. » Également buteur contre Monaco, Gonçalo Ramos possède aussi un profil rare, avance le quotidien sportif. « On est vraiment à se demander comment serait la saison parisienne sur la scène européenne si le Portugais n’avait pas été blessé au Havre mi-août. » Depuis son retour à la compétition, il a joué six matches pour trois buts et deux passes décisives. L’Equipe se demande si la réussite du duo Désiré Doué-Gonçalo Ramos, associée à l’efficacité loin d’être négligeable d’Ousmane Dembélé, peut faire évoluer la stratégie du PSG sur le mercato hivernal. Pour le quotidien sportif, c’est peu probable. Si le club de la capitale arrive à se débarrasser de ses indésirables, il entend densifier son secteur offensif avec le recrutement d’un ailier pour venir concurrencer Bradley Barcola.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la belle victoire du PSG contre Monaco. Avec ce succès, le club de la capitale prend dix points d’avance en tête de la Ligue 1. « C’est une récolte importante dans un choc trop longtemps décevant techniquement mais ouvert parce que Paris n’aura pas toujours rassuré sur des points faibles historiques de sa saison. Mais il a un supplément d’âme, des joueurs qui explosent (Doué) ou reviennent (Ramos) et une attitude constante d’équipe. Des qualités qui permettent de revenir de tout et de loin, en Ligue 1 en tout cas. Il espère cette transposition en Ligue des champions. » À 2-1 pour Monaco à l’heure de jeu, Paris n’aurait pas dû être mené parce qu’il avait largement dominé Monaco sans convertir beaucoup de cette supériorité, lance Le Parisien. Ce dernier explique que le PSG possède du caractère. « De la moelle. Un certain refus de la défaite qui lui confère cette invincibilité en Ligue 1 dans laquelle il termine l’année sans perdre. » Paris s’en sort également avec un coach baroque dans sa construction d’équipe mais inspiré par son coaching. Quand Paris filait vers le nul, les remplaçants ont fait basculer la rencontre, avec un corner de Kang-In Lee pour la tête de Gonçalo Ramos, buteur quelques minutes après son entrée en jeu, lance le quotidien francilien. « Ce qui confirme que le Portugais a une place considérable dans cet effectif, miroir de l’énorme confiance que place en lui le coach espagnol », conclut Le Parisien.