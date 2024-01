Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 janvier 2024. Montigny-le-Bretonneux prêt à accueillir le futur stade du PSG, les doutes de Luis Enrique sur Ramos et Kolo Muani, Mbappé qui reverse 30% de ses bénéfices à ses associations…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la possibilité pour le PSG de construire un nouveau stade si la mairie de Paris ne souhaite pas vendre le Parc des Princes. Un projet de construction de nouveau stade qui s’annonce très difficile pour Jacky Lorenzetti, président d’honneur du Racing 92, qui a mené à bien le projet de construction de Paris La Défense Arena à Nanterre. « Il est très compliqué de trouver un endroit proche de Paris pour de telles constructions. J’avais visité le site d’Évry, dans l’Essonne, où la Fédération française a voulu un temps bâtir son stade. Ce n’était pas envisageable en termes de réseaux routiers et de transports en commun. Nous aurions couru à la catastrophe. La seule autre possibilité pour nous, c’était du côté d’Orly (Val-de-Marne), qui était mieux desservi. Mais l’idéal, c’était La Défense. Cela veut-il dire que le PSG aura du mal à trouver un point de chute s’il quitte le Parc des Princes ? Oui. Et d’ailleurs, je n’y crois pas trop. Je parle en toute humilité, je n’ai aucune leçon à donner à qui que ce soit et je ne veux pas m’immiscer dans un dossier que je ne connais pas mais je pense que le PSG restera au Parc des Princes. La Ville de Paris défend son intérêt, le club aussi. Mais ils finiront par s’entendre. Si le PSG quitte le Parc, que va devenir ce stade ? Le dialogue semble pourtant rompu…Cela peut changer. Le PSG a les moyens de ses ambitions mais il va être confronté à une équation insoluble s’il part, celle des transports. Il va être obligé de rester et d’améliorer le Parc. Il y a de sérieuses contraintes, car le périphérique passe sous le stade. Si le club veut agrandir la jauge de 20 000 places, ce sera très coûteux, à peu près autant que de construire un nouveau stade, et complexe, mais cela doit être réalisable. Et ce sera sans doute plus rapide, car pour un nouveau projet il faut compter environ huit ans entre le choix du lieu et l’inauguration. »

Le quotidien francilien évoque aussi la ville de Montigny-le-Bretonneux, qui serait l’une des possibilités pour la construction d’un possible futur stade du PSG. Alain Ernie, président de l’AJFBA, supporter du PSG, est prêt à voir les Parisiens devenir ses voisins. « C’est mieux d’avoir un grand stade ici qu’un champ de culture plein de produits. On pourra même aider à faire du miel logoté PSG. Et si Mbappé nous aide à planter quelques poireaux, alors là ! » Le nouveau stade pourrait être construit à côté de la base nautique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette dernière s’interroge sur sa fréquentation en cas d’arrivée d’un nouveau stade. « Ça pourrait nous amener du monde avant les matchs, et encore. L’installation du Vélodrome n’a eu aucun impact. Alors, stade ou pas« , explique un moniteur de la base. Yann Lemelle, directeur du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, verrait un bon œil l’arrivée du PSG. « Le Vélodrome a besoin d’un grand frère. L’arrivée de quelque chose d’aussi spécial que le stade du PSG, qui peut drainer autant d’activité à côté de chez nous, on le voit forcément d’un bon œil. » S’il n’y a pas encore de contact entre le PSG et la mairie de Montigny-le-Bretonneux, le maire Lorrain Merckaert, est favorable à une possible arrivée du PSG dans sa ville. « Je ne suis pas du tout étonné que cette option soit sur la table. Si le PSG envisage notre ville, c’est un peu dans le même sillage que lorsque le Cojo a envisagé l’installation du vélodrome national, un site proche d’un accès autoroutier, c’est-à-dire sans feu jusqu’à Paris. Alors certes, il y a du monde qui emprunte cet axe. Pour autant, en fonction des heures, on peut avoir une bonne circulation. »

Le Parisien évoque aussi le choix de Kylian Mbappé de reverser une grande partie de ses rentrées financières à son association IBKM. Le quotidien francilien rapporte que l’attaquant du PSG s’est engagé à reverser à l’avenir à l’association « Inspired by Kylian Mbappé » 30% des bénéfices générés par ses différentes sociétés. Dans l’Envoyé Spécial qui passera la semaine prochaine sur France 2, sa mère, Fayza Lamari, a expliqué : « Au début, je lui avais dit on fait 50/50. Mais on a discuté et on est tombé à 30 ! » Elle a poursuivi en indiquant que « cela représente des millions. Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça. » Un système qui permet au joueur de générer, entre son salaire et ses revenus annexes, plus d’une centaine de millions d’euros par an. Une somme colossale qu’il s’attache, en partie, à mettre au profit des autres, note Le Parisien. Car sa mère l’assure : « J’ai dit à Kylian, je veux bien travailler 23 heures sur 24 pour toi. Mais la seule chose qui me plaît, c’est IBKM. »

De son côté, l’Equipe évoque Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui ont du mal à briller dans l’attaque du PSG. Si Luis Enrique continue de les soutenir publiquement, en interne, le coach parisien ne cache pas son scepticisme quant à la capacité des deux joueurs d’être une solution dans les matches de très haut niveau. Un sujet qui a été traité sur le site hier.