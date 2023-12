Revue de Presse PSG : Moscardo, Beraldo, Letellier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 décembre 2023. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo pourraient être les seules recrues hivernales du PSG, la vie d’Alexandre Letellier au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Alexandre Letellier, le quatrième gardien du PSG. Formé au PSG, le portier de 33 ans a retrouvé son club formateur en 2020. En quête d’un joueur formé au club, le directeur sportif de l’époque, Leonardo, a validé l’arrivée de Letellier qui retrouvait ainsi son ancienne formation 10 ans plus tard. Propulsé malgré-lui dans l’actualité ces derniers jours après le home-jacking qu’il a subi avec sa femme et ses enfants, Alexandre Letellier est habituellement un gardien discret depuis ses débuts à Verneuil puis au centre de préformation du PSG aux côtés de la génération 1990 (Mamadou Sakho, Brice Dja Djédjé, Sébastien Corchia, Tripy Makonda). Avec l’émergence d’Alphonse Areola, le PSG ne lui a pas proposé de bail professionnel après son contrat stagiaire. Le portier parisien a donc pris la direction d’Angers en 2010, club dans lequel il est resté pendant huit ans. Cependant, il doit attendre 2016 pour occuper le poste de numéro 1, mais une rupture des ligaments croisés du genou stoppe sa progression. « Des prêts, parfois étonnants (en Norvège notamment), viennent ensuite ponctuer son parcours (92 matches pros dont 38 en L1). »

Mais Alexandre Letellier a toujours été attaché au PSG, comme l’explique l’un de ses proches : « Il a été formé là-bas, vient de la région parisienne et surtout a plein de potes qui sont ultras ou supporters du PSG. Jouer une finale de Coupe contre Paris (en mai 2017, Angers-PSG, 0-1), ça avait été incroyable pour lui. » Et lorsque que le PSG se présente pour un rôle de gardien numéro 3 ou 4, il n’a pas hésité. Proche d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Danilo ou encore Presnel Kimpembe, Alexandre Letellier s’adapte à sa manière. « C’est quelqu’un qui fait son taf, avec humilité. Et qui est toujours très positif. Ce n’est pas quelqu’un d’extraverti mais il parle à tout le monde et ne va pas changer son attitude selon qui il a en face de lui », explique-t-on en interne. « Letellier savoure d’appartenir à ce club et regarde, amusé, les critiques autour de son job, perçu par les fans parisiens comme le meilleur du monde », explique L’E. La relation avec ses homologues est fluide. Il a même construit une réelle amitié avec Gianluigi Donnarumma. Mais à chaque fin de saison, les mêmes doutes reviennent. Va-t-il prolonger son bail à Paris ? Le PSG l’a déjà fait deux fois et il arrive en fin de contrat en juin. « À moins de 50 000 euros par mois, l’enjeu est plus symbolique qu’économique. »

Le quotidien sportif propose d’élire son équipe type de l’année 2023. Ce mardi, trois postes font partie des sélections : gardien, latéral gauche et droit. Et quatre joueurs du PSG ont été sélectionnés : Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi.

Gardiens : Bizot (Brest), Bulka (Nice), Chevalier (LOSC), Diaw (Clermont), Donnarumma (PSG) , P.Lopez (OM), Mandanda (Rennes), Restes (Toulouse), Samba (Lens), Sels (Strasbourg)

: Bizot (Brest), Bulka (Nice), Chevalier (LOSC), Diaw (Clermont), , P.Lopez (OM), Mandanda (Rennes), Restes (Toulouse), Samba (Lens), Sels (Strasbourg) Latéral droit : Aguilar (Monaco/Lens), Assignon (Rennes), Clauss (OM), Diakité (LOSC), Foket (Reims), Frankowski (Lens), Hakimi (PSG) , Lala (Brest), H.Traoré (Rennes), Vanderson (Monaco)

: Aguilar (Monaco/Lens), Assignon (Rennes), Clauss (OM), Diakité (LOSC), Foket (Reims), Frankowski (Lens), , Lala (Brest), H.Traoré (Rennes), Vanderson (Monaco) Latéral gauche : Bard (Nice), Haïdara (Lens), Caio Henrique (Monaco), L.Hernandez (PSG), Ismaïly (LOSC), Machado (Lens), Nuno Mendes (PSG), Merlin (Nantes), Suazo (Toulouse), Truffert (Rennes)

À voir aussi : Mercato : Que doit faire le PSG cet hiver ?

De son côté, Le Parisien fait le point sur le mercato d’hiver du PSG. Et les Rouge & Bleu pourraient fermer boutique après les recrutements de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le board parisien n’est cependant pas fermé à l’idée de recruter une opportunité de marché si l’occasion se présente. Si le défenseur brésilien devrait passer sa visite médicale cette semaine, le joueur des Corinthians devrait lui aussi s’engager rapidement dans ce mercato d’hiver 2024 avec le PSG. Le plan initial était un recrutement hivernal avant de le faire intégrer le vestiaire de Luis Enrique l’été prochain, mais le technicien espagnol aurait poussé en interne afin de pouvoir compter sur un élément en plus, dès ce mois de janvier. En effet, la polyvalence de Gabriel Moscardo serait au goût de l’ancien sélectionneur de La Roja. Cependant, il est clair qu’avec ses 18 rencontres en professionnel avec les Corinthians, le recrutement de Gabriel Moscardo ressemble davantage à un pari d’avenir plutôt qu’une solution à court terme. Le quotidien francilien affirme par ailleurs qu’avec ces deux signatures, le PSG devrait considérer son mercato hivernal comme clos, sans pour autant s’interdire une opportunité de marché. Si de l’expérience était un temps espérée dans le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain, c’est donc une toute autre stratégie qui pourrait être adaptée par Luis Campos.