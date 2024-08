Revue de Presse PSG : Moscardo, milieu de terrain…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 19 août 2024. Les différents profils du PSG au milieu de terrain, Gabriel Moscardo encore trop tendre pour évoluer chez les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur les différents profils du PSG dans le secteur du milieu de terrain. Les arrivées de João Neves et Désiré Doué relancent la concurrence dans ce secteur de jeu très important aux yeux de Luis Enrique. À ce jour, seul Vitinha semble indéboulonnable dans l’entrejeu. L’international portugais a changé de dimension depuis la saison passée. Considéré comme le meilleur joueur de l’exercice 2023-2024, l’ancien du FC Porto a vu sa valeur marchande augmenter de presque 50% par rapport à son prix d’achat de 40M€ à l’été 2022. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 24 ans a la capacité d’évoluer en 6, 8 ou 10. « Vitinha s’impose comme un relanceur magistral, capable également de trouver des angles de passe inouïs, avec un volume de jeu conséquent. Il est indispensable, un titulaire à part entière dans l’esprit de Luis Enrique. » Concernant Warren Zaïre-Emery, il tarde à retrouver un second souffle après son excellente première partie de saison 2023-2024. Depuis 2024, il apparaît moins fort dans chacune de ses qualités que sont l’impact, son jeu vers l’avant et son calme. « Il est moins visible en match, moins influent. Logique au fond pour un milieu de 18 ans qui n’a pas encore livré tous les ressorts intimes de son jeu. La nouvelle concurrence va renseigner sur la vitesse de sa progression », estime LP.

Pour Fabian Ruiz, il revient avec un statut différent après son rôle prépondérant avec l’Espagne à l’Euro 2024. Le champion d’Europe est l’un des rares joueurs expérimentés de la saison passée et il partira avec une longueur d’avance lorsqu’il aura achevé sa préparation. « Paris aimerait récupérer le Ruiz aperçu en Allemagne, irrémédiablement porté vers l’avant, à la fois buteur et travailleur. » Pour João Neves, son entrée en jeu décisive face au Havre vendredi dernier, avec deux passes décisives, donne un avant-goût de ses qualités. Capable d’évoluer en 6 ou 8, il menace davantage Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz que Vitinha. « À 19 ans, il doit encore faire ses dents, trouver ses marques dans un championnat plus physique que le portugais, mais Paris n’a pas lâché 60M€ pour le laisser durablement sur le banc. » Enfin, la dernière recrue en date, Désiré Doué, pourrait vivre ses premiers mois dans la peau d’un ailier gauche ou meneur de jeu, suite à la blessure de Gonçalo Ramos. Mais à terme, l’ancien Rennais pourrait retrouver son poste de relayeur et même une place de titulaire. Il est censé apporter de la créativité dans un secteur de jeu qui en a grandement manqué la saison passée. « Luis Enrique n’est pas un obsédé par l’équilibre et pourrait parfois envisager un milieu Vitinha-Neves-Doué très offensif sur le papier », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait également un focus sur l’avenir de Gabriel Moscardo. Encore trop tendre pour espérer une place dans l’entrejeu du PSG, le Brésilien va être prêté dans les jours à venir au Stade de Reims. Lors d’un dîner en tête-à-tête avec Luis Enrique fin juillet, les deux hommes ont évoqué le rôle qu’aura l’ancien du Corinthians chez les Rouge & Bleu. Si le coach parisien croit au potentiel du joueur de 18 ans, « il lui fait comprendre que sa progression passera par du temps de jeu qu’il n’est pas certain de lui offrir immédiatement au PSG, dans un secteur de jeu très concurrentiel », rapporte LP. La fin de la préparation et la demi-heure de jeu compliquée disputée face à Sturm Graz (2-2) ont fini par convaincre le technicien espagnol que la progression de Gabriel Moscardo devait passer par un prêt dans un club de Ligue 1.

Ainsi, le Stade de Reims a pris contact avec le PSG et ce prêt devrait se boucler très prochainement. « Cette opération permettrait à Moscardo de se familiariser avec le football français et aux dirigeants parisiens de garder un œil attentif sur un joueur recruté pour 20M€ et 2 de bonus et sur lequel ils comptent dans le futur. » Dans les plans initiaux du PSG, Gabriel Moscardo devait faire partie de l’effectif et disputer sa première saison chez les Rouge & Bleu. Mais après son opération au pied en janvier dernier, l’international U20 brésilien n’était pas à 100% au moment de son arrivée à Paris. « On est encore en train d’apprendre à connaître le joueur. Il y a ce qu’on voit d’un joueur avant de le recruter et on avait beaucoup aimé ce qu’on avait vu. C’est clairement un joueur d’avenir avec beaucoup de qualités. Mais on a encore besoin de peaufiner notre réflexion et de décider combien de joueurs on garde », avait notamment déclaré Luis Enrique jeudi dernier en conférence de presse.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour. En revanche, le quotidien sportif place trois Parisiens dans son équipe-type de cette 1ère journée de Ligue 1, soit la formation la plus représentée : Willian Pacho, Vitinha et Lee Kang-In.