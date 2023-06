Revue de Presse PSG : Nagelsmann, Henry, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 juin 2023. Un duo Nagelsmann – Henry pour diriger le PSG, Galtier attend la décision de ses dirigeants…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au potentiel successeur de Christophe Galtier. Et le Qatar aurait fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour remplacer le technicien français. Les contacts avec l’entraîneur allemand de 35 ans remontent à plusieurs semaines. « Ce dernier n’a pas encore donné son accord mais, preuve que le projet est susceptible de l’intéresser et que les discussions ont bien avancé, il a commencé à mobiliser son réseau pour s’entourer au cas où il s’installerait à Paris », précise L’E. Et Julian Nagelsmann pourrait être accompagné par Thierry Henry, au poste d’adjoint principal. Les deux hommes ont échangé récemment pour évoquer cette possible collaboration et ils ont prévu de se voir cette semaine. Un duo assez inattendu mais qui répond à une certaine logique. « Nagelsmann considère que le champion du monde 1998 lui serait utile par rapport à sa connaissance du football français, la culture, la mentalité, le jeu, les codes du vestiaire dans un club de L1. » Le coach allemand serait la tête pensante de la tactique tandis que Thierry Henry serait plutôt chargé du management humain. De plus, l’ex-international français est une personnalité appréciée par Kylian Mbappé. Une donnée importante à prendre en compte pour convaincre l’attaquant de 24 ans de rester sur le long terme à Paris.

À ce jour, la principale interrogation autour de Julian Nagelsmann porte sur sa capacité à intégrer un environnement comme le PSG. Au Bayern Munich, l’Allemand de 35 ans a montré sa forte personnalité mais il avait connu des difficultés à gérer les stars du vestiaire. Encore payé par le Bayern, « Paris pourrait devoir trouver un accord avec les dirigeants bavarois pour le recruter. » Ce dossier est déconnecté de celui de Lucas Hernandez. Les discussions sont menées par Luis Campos et le Français de 27 ans pourrait venir même si Nagelsmann ne signe pas. « À côté de ça, le club maintient le contact avec d’autres techniciens, sans cacher à certains d’entre eux qu’ils ne sont pas le premier choix. Toutes les composantes en interne n’ont en effet pas la même position sur le dossier de l’entraîneur. » En effet, Luis Campos veut poursuivre avec Christophe Galtier. Les deux hommes ont échangé il y a quelques jours et le dirigeant portugais a notamment expliqué que cette première saison s’était déroulée dans des circonstances exceptionnelles avec une Coupe du monde au milieu tout en rappelant que les premiers mois étaient probants. Mais la priorité de nommer Julian Nagelsmann montre que le Qatar souhaite reprendre la main sur le dossier de l’entraîneur.

Concernant Christophe Galtier et son staff, encore sous contrat jusqu’en 2024, ils savent qu’ils n’ont plus d’avenir à Paris. « Le technicien français devrait être reçu ce lundi par Luis Campos et il est peu probable que les deux hommes évoquent les contours du prochain effectif », précise L’Equipe. Pour le moment, rien n’a été signifié à Christophe Galtier au sujet de sa fin de collaboration avec le PSG, mais cela pourrait intervenir cette semaine. En interne, cela est acté mais les dirigeants veulent procéder dans l’ordre comme avec Mauricio Pochettino : « s’assurer d’avoir un entraîneur d’abord, puis mettre un terme à la fonction de celui qu’ils ont ensuite. » Même s’il a répété son envie de poursuivre à Paris, l’ancien coach de Nice sait depuis un mois et demi, au moins, que son histoire ne se poursuivra pas chez les Rouge & Bleu. « Il se peut même qu’il vive la séparation comme un soulagement, si l’on se fie à son retour rapide vers les vestiaires du Parc des Princes, samedi soir, au moment de la célébration du titre. » Mais il ne regrette pas d’être venu à Paris. Même s’il veut retenir que le positif de son expérience au PSG, le coach de 56 ans n’a finalement jamais été adopté par les supporters et sa relation avec Luis Campos s’est détériorée lors de la seconde partie de saison. Désormais, Galtier « entend juste se séparer sans fracas et avec un chèque correspondant à sa dernière année de contrat (il perçoit 665 000 euros brut mensuels). »

Le quotidien sportif retrace le parcours de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. À son arrivée en juillet 2021, le technicien allemand avait suscité un réel engouement. Et pour cause, les dirigeants bavarois avaient déboursé la somme de 25M€ pour le débaucher au RB Leipzig avec un contrat de cinq ans à la clé. Au début, les joueurs étaient plutôt réceptifs à ses consignes tactiques avec notamment une moyenne de 3,3 buts par match en Bundesliga. Mais au fur et à mesure de son aventure en Bavière, le coach allemand a connu des frictions avec certaines stars du vestiaire (Robert Lewandowski, Thomas Müller) qui lui reprochaient notamment ses nombreuses expériences tactiques. Après une première saison mitigée marquée par une élimination rapide en Coupe d’Allemagne (1er tour) et Ligue des champions (quarts de finale face à Villarreal), les dirigeants bavarois lui réitèrent leur confiance. Cependant, la saison 2022-2023 est une déception. Si le parcours en phase de groupes de C1 reste parfait (6 victoires en 6 matches), la déception est grande en Bundesliga. « Le Bayern ne parvient que rarement à marcher sur ses adversaires, comme il arrivait si bien à le faire sous Pep Guardiola ou Hansi Flick (…) C’est surtout après la Coupe du monde que son coaching touche ses limites. » Le jeu déployé par son équipe est fortement critiqué pour son manque de créativité. Finalement, l’aventure a pris fin le 23 mars dernier.

Enfin, le quotidien sportif revient également sur le rôle d’adjoint de Thierry Henry avec la Belgique. Présent aux côtés de Roberto Martinez, le Français était apprécié par les joueurs belges qui « louaient son influence, ses conseils prodigués aux attaquants dont il était spécifiquement en charge, et sa grande connaissance du jeu. » Lors des séances d’entraînement, Thierry Henry était assez proche et complice avec les attaquants (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christian Benteke). « Courtois mais ferme, il avait également pris pour habitude de ne jamais commenter en présence des journalistes ‘les choix du boss’ même à micro éteint. Sa loyauté n’a jamais été prise à défaut pendant toutes ces années. » Après le départ de Roberto Martinez, plusieurs joueurs avaient poussé pour sa candidature mais Thierry Henry avait précisé qu’il n’avait jamais candidaté pour occuper le poste de sélectionneur.

De son côté, Le Parisien fait également le point sur le dossier de l’entraîneur du PSG. Les dirigeants parisiens ont noué des contacts avec plusieurs coaches mais vont désormais devoir trancher. « À en croire la réflexion et les contacts d’ores et déjà noués avec de potentiels successeurs, il devient de plus en plus difficile d’imaginer que le sort de Christophe Galtier n’est pas d’ores et déjà scellé. » Après avoir manqué les deux derniers mercato, Luis Campos joue sa crédibilité, voire plus, sur le dossier du coach. Et plusieurs profils semblent se dégager depuis quelques semaines. Aujourd’hui à Bologne, le nom de Thiago Motta plaît beaucoup à Nasser al-Khelaïfi. Cependant, son profil est encore jugé trop tendre et n’aurait pas fait l’unanimité en interne, à l’inverse de Luis Enrique. « Le président et Luis Campos verraient tous les deux en l’ancien coach du Barça et de la sélection espagnole l’entraîneur capable de remettre Paris à flots », rapporte LP. Le coach catalan coche de nombreuses cases comme son expérience, son sens tactique et sa capacité à faire l’unanimité auprès de ses troupes. Mais, les hautes sphères parisiennes ont également coché le nom de Julian Nagelsmann, comme rapportés par Foot Mercato et L’Equipe. « Nagelsmann devrait logiquement être libéré (sans indemnités ?) par Munich s’il trouvait un point de chute. À condition, bien sûr, que Paris se décide de la stratégie à adopter et qu’il sache, s’il est la priorité, le convaincre du bien-fondé de son projet. »

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le cas de Christophe Galtier. L’avenir du coach parisien n’est pas encore officiellement scellé. « Je vais avoir un rendez-vous normal avec ma direction pour faire le bilan de la saison. Ensuite, on verra quelle décision va prendre ma direction sportive », avait notamment déclaré le technicien français après le dernier match de la saison face à Clermont. Et ce rendez-vous devrait se tenir en début de semaine. Mais il ne fait pas de doute qu’il ne poursuivra pas l’aventure avec les Rouge & Bleu. Christophe Galtier espère rebondir rapidement à l’étranger. De plus, le technicien de 56 ans devrait bientôt être entendu par les enquêteurs dans le cadre de l’affaire des propos racistes présumés lors de son passage à Nice. Selon LP, « il était en effet prévu de longue date que les enquêteurs attendaient la fin de la saison sportive pour recevoir le coach. »