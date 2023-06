Revue de Presse PSG : Nagelsmann, Mbappé, Handball…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 juin 2023. Julian Nalgesmann ne sera pas le nouvel entraîneur du PSG, les autres pistes pour occuper le banc, la prestation de Mbappé face à Gibraltar, le PSG Handball se prépare pour son Final Four.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que Julian Nagelsmann ne sera pas le futur entraîneur du PSG. Annoncé pendant longtemps comme la piste privilégiée des dirigeants parisiens, le coach allemand ne viendra finalement pas dans la capitale française. Pourtant, les deux parties échangeaient depuis plusieurs semaines sur la faisabilité de cette opération. « Luis Campos s’était même déplacé, au soleil, très loin de Paris pour mesurer la faisabilité du deal et les conditions dans lesquelles l’ancien entraîneur du Bayern Munich pourrait arriver. » Mais sauf retournement de situation, Julian Nagelsmann ne sera pas le successeur de Christophe Galtier. Les deux parties ont actés, en milieu de semaine, qu’elles ne travailleront pas ensemble. « Peu d’éléments ont filtré sur les raisons réelles de cet échec. » De leur côté, les dirigeants parisiens avaient eu des retours contrastés sur le management du technicien allemand, et notamment sur sa gestion des grands vestiaires. « Au-delà de ces doutes, Nagelsmann faisait-il l’unanimité à Doha ? Vu la conclusion de ce dossier, il est permis d’en douter. »

Reste désormais à savoir quelles sont les autres pistes pour occuper le banc des Rouge & Bleu pour la saison 2023-2024. Depuis quinze jours, le board du PSG a toujours indiqué, en privé, qu’il travaillait sur d’autres pistes. « Et notamment celle d’un deuxième technicien avec lequel les échanges seraient fructueux. Voire quasi bouclés selon certaines sources. » L’élu a de forte de chance de se trouver dans la short-list composée de Luis Enrique, Thiago Motta et Xabi Alonso. Le premier cité dispose de très forts soutiens à Doha. La piste Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), explorée par Campos, semble plus lointaine. Concernant Thiago Motta (Bologne), Nasser al-Khelaïfi l’apprécie beaucoup mais l’Italien n’avait pas, jusqu’à peu, été contacté par son ancien club. « Un technicien surprise dont le nom ne serait jamais sorti peut-il apparaître ? Ce n’était clairement pas la tendance, vendredi soir. » Face à cet immense chantier, le PSG a pour objectif d’officialiser le nom de son nouvel entraîneur la semaine prochaine, conclut L’E.

Le quotidien sportif revient également sur la prestation de Kylian Mbappé face à Gibraltar (3-0) ce vendredi soir à Faro, à l’occasion de la 3e journée des Éliminatoires à l’Euro 2024. Titulaire et capitaine, l’attaquant du PSG a inscrit son 39e but en sélection sur un penalty juste avant la pause. Et, le Parisien a encore battu des records. Hier soir, il est devenu le premier joueur à inscrire 12 buts en une saison avec les Bleus, une première depuis Michel Platini en 1983-1984. Le numéro 10 de l’équipe de France a notamment marqué 22 buts sur ses 20 dernières sélections, soit un rythme de plus d’un but par match. Pour trouver des points de comparaison, il faut regarder du côté de Cristiano Ronaldo (24 buts en 20 matches consécutifs entre juillet 2016 et juin 2018) et Lionel Messi (23 buts en 20 matches depuis octobre 2021). En revanche, dans le jeu, l’attaquant parisien a beaucoup raté à Faro ce vendredi. « Jusqu’à son penalty, il avait même quasiment tout raté, entre mauvais choix, contrôles ratés et passes mal dosées. Mais cela n’a pas ébranlé sa confiance, ni son envie de marquer », assure L’E.

Mbappé (5/10, L’Equipe) : Le penalty qu’il obtient et qu’il transforme dans le temps additionnel de la première période sauve ses 45 premières minutes au petit trot. Le capitaine a souvent manqué de spontanéité (22e, 57e) ou de réactivité (40e, 56e). Beaucoup de déchets dans ses choix trop mous. Deux bonnes frappes en seconde période (52e, 80e) mais il est à l’origine du troisième but sur un centre que Mouelhi transforme en c.s.c. (77e). Présent sur deux buts, il sauve les apparences d’une prestation sans conviction qu’il a finie dans l’axe.

De son côté, Le Parisien évoque également la victoire sans relief de l’équipe de France face à Gibraltar (3-0). Un succès qui permet aux hommes de Didier Deschamps de conforter leur première place du groupe B des qualifications à l’Euro 2024. Sans sa réalisation sur penalty, la prestation de Kylian Mbappé « aura été à ranger au rayon des affaires à oublier, des sorties quelconques, qui ne ternissent rien mais n’embellissent pas grand-chose non plus. » Entre ballons perdus et contrôles ratés, l’attaquant du PSG ne s’est pas montré à son avantage sur une pelouse dégradée. Face à 5-4-1 de Gibraltar, les Bleus n’ont pas réussi à déployer un jeu séduisant. « Les éclairs ont manqué et Kylian Mbappé n’a pas échappé à la règle d’une morne soirée conclue par le succès attendu. Un succès simple, sobre, une seule boule sur le cornet, pas de gourmandise superflue », analyse LP. Dans une semaine où son avenir aura été au centre de l’espace médiatique, Kylian Mbappé a finalement été impliqué sur deux buts (un penalty et un contre-son-camp provoqué). Il a aussi égalé le record du nombre de buts sur une saison toutes compétitions confondues (53) pour un attaquant français depuis Just Fontaine en 1957-1958. « Il se rapproche également du 4e meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Michel Platini. » Pour son dernier match de la saison, le numéro 10 des Bleus affrontera la Grèce, lundi au Stade de France.

Mbappé (4.5/10 Le Parisien) : Pas en réussite et pourtant décisif. Il lance son match par une perte de balle évitable (2e) et n’a jamais vraiment réussi à passer la surmultiplié. Mais il inscrit son pénalty avec adresse (0-2, 45 + 3e) et pousse Mouelhi à marquer contre son camp (0-3, 79e). Il aurait marqué un autre but sans un bel arrêt (81e).

Enfin, le quotidien francilien met en avant le Final Four du PSG Handball. Ce samedi à 18h, les Rouge & Bleu ne partent pas favoris pour leur demi-finales de Ligue des champions face à Kielce. Mais depuis une décennie, le handball est la section qui répond le plus à ses ambitions XXL. Depuis 2012, le PSG Handball va disputer sa sixième demi-finales de C1. Et à Cologne, Luka Karabatic et ses partenaires devront venir à bout du finaliste de l’an passé. « Paris se présente en étant presque une surprise. Et si ce statut d’outsider lui permettait de franchir une barrière psychologique. » Les Rouge & Bleu ont notamment remporté leur 10e titre de champion de France et ont rallié un sixième Final Four en huit saisons, une régularité que seul le FC Barcelone possède. Le manager général du PSG Handball, Thierry Omeyer, a encensé le mental de sa formation : « Le mental est très fort. Je suis fier de ce qui réalise l’équipe. Une saison n’est jamais lisse. On a su répondre aux difficultés et trouver les solutions après les défaites ou les blessures. »