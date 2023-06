Revue de presse PSG : Nagelsmann, Messi, perte économique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 8 juin 2023. La phase concrète des négociations qui ont débuté pour Nagelsmann, Lionel Messi qui choisit l’Inter Miami…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le choix de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami. Le quotidien sportif évoque également la perte économique pour le PSG après le départ du champion du monde argentin. Même s’il n’a pas forcément réussi son passage à Paris sur le terrain, cela a été un franc succès sur le plan économique. « Dans les secteurs du merchandising, du sponsoring et du digital, son apport a été immédiat et significatif autant pour la notoriété que les finances parisiennes. » Avec son arrivée, le PSG a gagné plus de 25 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux en un mois. Depuis l’annonce de son départ, il a perdu environ 2 millions de ses fans. « Le phénomène risque de se poursuivre dans les semaines à venir, surtout chez les jeunes, très friands des footballeurs« , estime le quotidien sportif.

L’Equipe qui indique aussi que le département sponsors, notamment pour les partenariats locaux dans le monde, devrait être impacté. « L’ancien Barcelonais jouit d’une telle aura à l’international que certains partenaires du club pourraient s’interroger de l’opportunité de s’associer au PSG maintenant que sa star numéro 1 est partie. » Ce départ pourrait aussi être néfaste sur les montants des contrats avance le quotidien sportif. « Le club considère que c’est dans ce secteur qu’il pourrait être le plus touché, plus que sur les ventes de maillot où Messi est pourtant le numéro 1 devant Mbappé et Neymar. » En interne, on explique que la venue de l’international argentin a été un succès financier et a permis au PSG d’augmenter sa valeur marchande.

L’Equipe évoque aussi le banc du PSG et la piste Julian Nagelsmann. Lors de ces dernières 48 heures, plusieurs réunions ont été effectués pour tenter de faire avancer une arrivée de Julian Nagelsmann chez les Rouge & Bleu. « Luis Campos, le conseiller football du club, a rencontré Volker Struth, l’agent de l’entraîneur allemand, dans un grand hôtel parisien proche de la place de la Concorde« , indique le quotidien sportif. Nasser al-Khelaïfi devait aussi s’entretenir avec des parties prenantes du dossier dans l’espoir de pouvoir gagner du terrain dans ce dossier. L’Equipe indique qu’il ne fait aucun doute que l’ancien coach du Bayern Munich est la cible numéro 1 pour s’installer sur le banc parisien. « Mais on tient aussi à assurer qu’il n’est pas le seul technicien en discussions avec les dirigeants. » Certaines sources internes expliquant que « la finalité du dossier n’est pas imminente. » Attendu ce jeudi à Istanbul dans le cadre de l’ECA, le président parisien fera ce qu’il faut depuis la Turquie pour faire progresser le dialogue. Là-bas, il devrait croiser les dirigeants du Bayern Munich. Les sujets du coach allemand et de Lucas Hernandez viendront très certainement dans la conversation. Le quotidien sportif indique que pendant ce temps, Luis Campos va multiplier les rendez-vous. En ce qui concerne Thierry Henrry, que Nagelsmann aimerait avoir comme adjoint, l’hypothèse de sa signature est toujours sur la table. « Preuve que Julian Nagelsmann se voit un avenir à Paris, il a déjà commencé à réfléchir aux contours de son futur effectif et aux noms qu’il pourrait proposer à Luis Campos pour atteindre ses objectifs« , conclut l’Equipe.

🚨 Le PSG ne cache plus plus que Julian Nagelsmann est LA priorité pour devenir le prochain coach. Néanmoins la finalité du dossier ne serait pas imminente ⏳🇩🇪 [L’Equipe] pic.twitter.com/DpGJgdfBPK — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 7, 2023

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le choix de Lionel Messi, libre de tout contrat après son départ du PSG, de rejoindre l’Inter Miami alors qu’il avait une offre extravagante d’Arabie saoudite et qu’il était aussi dans le viseur de son club de toujours, le FC Barcelone. « Une destination, bien sûr, de l’ordre du possible tant, depuis des mois déjà, le club du charismatique président David Beckham s’était positionné pour accueillir La Pulga à l’issue de son aventure au PSG. » Après avoir mal vécu leur dépaysement en 2021, Messi et son clan savent que bonheur et réussite professionnelle sont trop liés pour être renvoyés au second plan, indique le quotidien francilien. Miami est un peu une seconde maison pour la Pulga et sa famille, eux qui possèdent une villa dans la ville et dans laquelle ils se rendent régulièrement. « Seule certitude, les promesses de prolongation passées cet hiver à Doha n’ont pas tenu et la page PSG est définitivement tournée. » Deux ans après avoir été accueilli dans une effervescence totale, Lionel Messi va quitter la capitale française sur la pointe des pieds en laissant l’impression « que s’il est bien passé par ici, il n’a jamais vraiment été là« , conclut Le Parisien.

