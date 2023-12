Revue de Presse PSG : Nantes, Barcola, Dembélé, Dortmund…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 décembre 2023. La victoire contre Nantes, Ousmane Dembélé va manquer au PSG contre Dortmund, la très belle prestation de Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le succès du PSG contre Nantes hier soir au Parc des Princes (2-1) et l’entrée décisive d’Ousmane Dembélé, qui va manquer au Rouge & Bleu sur la pelouse de Dortmund mercredi soir. « Dembélé aura tout fait pendant une petite demi-heure, temps additionnel compris : provoqué la faute à l’origine du coup franc offrant le second but parisien, donné de la vitesse aux attaques de son équipe, dribblé, combiné, frappé, servi ses coéquipiers et, à l’arrivée, quasiment offert trois points à Paris sans pour autant compter de passe décisive ni de but à son bilan. » Suspendu contre son ancien club, l’international français pourrait voir Lee Kang-in prendre sa place dans le couloir droit en Allemagne, comme cela a été le cas ce samedi. Mais l’international sud-coréen « n’a cependant pas la même capacité d’accélération ni d’élimination que Dembélé et ce qu’il a donné à voir avant d’être repositionné dans le cœur du jeu n’était pas très convaincant« , avance le quotidien sportif. Lors de cette rencontre contre les Nantais, le PSG était assez inoffensif face à une défense nantaise bien regroupée. L’égalisation de Mohamed aura au moins eu le mérite de remettre tout le monde d’équerre, estime l’Equipe.

Le quotidien sportif indique que si le remède du moment du PSG se nomme seulement Dembélé, cela pourrait être inquiétant dans une perspective européenne. « L’ancien Barcelonais valorise ses coéquipiers, de Mbappé à Achraf Hakimi, et en son absence, ils semblent perdre leurs repères. » L’Equipe indique que depuis deux matches, Luis Enrique a décidé de placer Kylian Mbappé en numéro 9, au détriment de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Et lorsque le premier cité est entré en jeu hier, il a joué à gauche. « Malgré tout, avec Luis Enrique, les compos du week-end ne ressemblent pas forcément à celles du milieu de semaine et ce n’est pas parce qu’il a titularisé Barcola à gauche samedi qu’il sera reconduit mercredi. » Contre Monaco, le coach espagnol avait aligné une charnière centrale Skriniar–Hernandez, qui avait donné satisfaction. Malgré ça, il avait titularisé Danilo Pereira à place de l’international français contre Newcastle. L’autre bonne nouvelle de ce match du PSG contre Nantes, le retour à la compétition de Warren Zaïre-Emery, qui a joué une demi-heure. De bon augure pour le match capital à Dortmund.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la très belle performance de Bradley Barcola, buteur pour la première fois avec le PSG hier soir contre Nantes. Passeur décisif à deux reprises cette saison, il n’avait pas encore fait trembler les filets. « Plusieurs fois critiqué pour son manque de justesse dans le dernier geste, notamment face à Newcastle où il a eu plusieurs fois l’occasion d’égaliser, l’ancien Lyonnais a toujours été défendu par son entraîneur. Certes, le technicien le fait avec tous ses joueurs lors de ses prises de parole publiques, mais au sujet de l’international Espoirs, il n’a jamais été avare de compliments« , avance l’Equipe. Pour ce dernier, Bradley Barcola a été le meilleur titulaire du PSG contre Nantes. Aligné couloir gauche, il a mis au supplice Marcus Coco en le dominant à plusieurs reprises en vitesse. Après cette belle performance, Luis Enrique va-t-il titulariser son numéro 29 ? « La compétition et l’enjeu de ce dernier match de phase de groupes de Ligue des champions, où le PSG jouera sa qualification pour les huitièmes de finale, ne plaident pas forcément pour Barcola, qui manque d’expérience pour ce genre de rencontres. Mais ce test XXL, s’il y participe, peut aussi lui permettre de montrer qu’il a les armes pour s’imposer« , conclut le quotidien sportif.

De son côté, le Parisien revient également sur la victoire étriquée du PSG contre Nantes et fait le même constat que l’Equipe, sans Ousmane Dembélé, le club de la capitale a paru perdu sur le terrain. Pour remplacer l’ancien rennais, Luis Enrique a préféré des milieux de terrain plutôt que des attaquants, note le quotidien francilien. « Pour remplacer Dembélé, il aurait pu titulariser Randal Kolo Muani par exemple mais il a aligné Kang-In Lee, en plus de Manuel Ugarte, Vitinha et Carlos Soler. Comme si la possession était supérieure à la créativité et au besoin de varier le jeu, en lui donnant par exemple de la profondeur. » Avec un Kylian Mbappé une nouvelle fois installé dans l’axe et réduit à un rôle à la Gonçalo Ramos qui ne lui convient pas, seul Bradley Barcola pouvait amener un peu de folie dans cette équipe statique et ronronnante, lance Le Parisien. Avec ce match contre Nantes, le PSG n’a pas indiqué qu’il préparait au mieux sa finale de mercredi pour la première place du groupe ou au moins la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, estime Le Parisien. « Paris achèvera la rencontre avec davantage de percussions, de relais et de largeur dans son jeu, comme la promesse d’un autre match que l’on aurait aimé voir plus tôt.«

Le quotidien francilien revient également sur le très bon match de Bradley Barcola, auteur de son premier but sous les couleurs du PSG. Même si depuis le début de la saison, il affiche un temps de jeu modeste (33 minutes par matches), à chaque fois qu’il foule la pelouse, il a ravi par ses qualités de vitesse, d’élimination et ses retours défensifs toujours plein d’entrain. « Des ingrédients qu’il a de nouveau mis dans sa recette alors que Luis Enrique lui accordait sa confiance face à Nantes. Titularisé sur le côté gauche de l’attaque, on l’a vu en première période être sans doute le Parisien le plus remuant, touchant bon nombre de ballons (47) mais surtout faisant mal à Marcus Coco à chacune de ses accélérations (17 sprints lors des 45 premières minutes). » Malgré sa très belle performance, tout n’a pas été parfait, analyse le Parisien. « Barcola reste un diamant qu’il faut encore polir. » Sur le but nantais, il est battu dans le duel aérien. Quelques minutes plus tard, après un festival de drible et d’accélération où il a pris de vitesse la défense nantaise, il a manqué la finition. Il termine d’ailleurs son match sur un coup de sang, avec une insulte fleurie envers le Nantais Marquinhos, qui avait plus visé sa cheville que le ballon sur une intervention, lance le quotidien francilien. « On préférera retenir la belle image, et surtout la belle leçon de ce match : déjà auteur de deux passes décisives cette saison, Bradley Barcola a débloqué son compteur but avec le PSG. Et dans une attaque bien fournie, son attitude et sa progression montrent qu’il a une carte à jouer« , conclut Le Parisien.