Revue de Presse PSG : Nantes, MNM, arbitrage, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 février 2022. La défaite face au FC Nantes, les questions autour du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, l’arbitrage (très) défaillant, une soirée qui aura tout réussi aux Nantais…

Le Parisien revient sur le fait que Mauricio Pochettino avait de nouveau aligné la MNM pour la première fois depuis le 28 novembre dernier. Le quotidien avoue qu’il « serait faux de dire que les Parisiens ont été battus à l’envie et qu’ils ont regardé les Nantais de Kombouaré dérouler leur plan parfait ». En face Alban Lafond a multiplié les arrêts devant Messi (8e), Mbappé (19e, 53e), Gueye (26e), Neymar (28e et 59e sur pénalty), Draxler (84e), Di Maria (87e). Les Nantais de leur côté ont offert « plusieurs mouvements spectaculaires » et c’est la troisième fois que le PSG a encaissé au moins 2 buts avant la 20e minute d’un match de Ligue 1 sous l’ère QSI après le 6 mai 2012 contre Valenciennes (4-3 pour le PSG au final) et le 12 janvier 2020 contre Monaco (3-3). Lorsque Mbappé a été mis au sol par Pallois, « c’est tout Paris qui a tremblé » selon les dires du journal local, qui rajoute que cette défaite replonge le club de la capitale « dans les doutes ».

Entre le 800e match de Messi en club, la première de Neymar à la Beaujoire depuis son arrivée et le fait que Mbappé soit à seulement 2 buts du record d’Ibrahimovic, cela promettait une belle soirée… Mais c’était sans compter sur la performance exceptionnelle d’Alban Lafond qui a réussi à être décisif devant Neymar, Messi, Mbappé… Rien que ça ! Alors qu’ils n’avaient joué que 9 fois ensemble depuis le début de la saison, la « MNM » s’est créee beaucoup d’occasions et a simplement manqué d’efficacité. Le Parisien conclut son papier en résumant qu’en « dépit des fantasmes qu’elle suscite depuis le recrutement du septuple Ballon d’Or cet été, l’association des trois stars de la planète foot n’est donc toujours pas couronnée de succès. »

Les notes du quotidien Le Parisien : Navas 4- Kehrer 2,5, Marquinhos 5, Kimpembe 4,5, Bernat 4 – Verratti 3,5, Wijnaldum 2, Gueye 3 – Messi 4,5, Mbappé 4, Neymar 4

Du côté de L’Équipe, on explique que les Nantais « n’ont pas gagné miraculeusement » mais ont voulu jouer les coups à fond lorsqu’ils récupéraient le ballon, et ont « formidablement joué certains coups dans une première période ébouriffante. » Mais l’homme de ce match s’appelle Alban Lafond, auteur de 5 arrêts exceptionnels et « au sommet de sa forme » qui réalise une saison « où il a vraiment pris une autre dimension. » Les Nantais tiennent « un succès inestimable. »

Le quotidien sportif estime que la « MNM » est « alléchante mais déséquilibrée ». En effet ce trio a montré de belles choses, « mais leur manque de repli défensif coupe toujours l’équipe en deux. » Cette rencontre a été un très beau spectacle pour le public mais pas que, les autres supporters ont assisté « à un match ultra spectaculaire et vivant. » Le journal juge que les trois duos (Neymar/Messi, Messi/Mbappé et Mbappé/Neymar) se trouvent, et marchent. Le trio est « prometteur même si le scénario de la rencontre ne forçait pas à apporter un gros bémol au bilan de cette soirée. » Concernant le point offensif, celui-ci jouit d’un très beau potentiel. En deuxième mi-temps par exemple, Leo Messi rapportera un écho plus significatif après la pause avec une passe décisive pour Neymar sur la réduction de l’écart parisienne.

Malheureusement les trois alignés au même moment fait que « l’équipe défend parfois à sept » avec une formation « coupée en deux ». Mais il ne s’agit « pas de rejeter toute la faute de cette lourde défaite (3-1) sur le trio offensif, mais sa reconduction, aussi prometteuse soit-elle, interroge pour les échéances futures, notamment sur la scène européenne. Si Di Maria a été décevant mardi dans l’utilisation du ballon, il a compensé par un gros travail défensif. Mbappé en a fourni un également, empêchant le Real Madrid de ressortir facilement les ballons. Le constat est le même depuis le début de saison : cette abondance de biens offensifs semble nuire à l’équilibre collectif d’ensemble. Existe-t-il une solution ? Si oui, elle n’a pas encore été trouvée » conclut le quotidien sportif.

Les notes du quotidien L »Équipe : Navas 3- Kehrer 4, Marquinhos 3, Kimpembe 4, Bernat 5 – Verratti 5, Wijnaldum 2, Gueye 4 – Messi 4, Mbappé 3, Neymar 5

« Que le football est beau lorsqu’il est joué comme cela ! » Ce sont par ces mots que commencent l’article de Ouest France, qui rajoute que « le retour sur terre a été brutal pour les joueurs de la capitale, qui sont tombés sur des attaquants nantais inspirés et surtout, un Alban Laffont qui a certainement livré le plus grand match de sa carrière. » Lafont a réussi à détourner 5 face à face ce samedi soir et ce fût une soirée où « tout a réussi » pour les Canaris avec entre autres un arbitrage favorable comme le fait qu’Appiah « aurait dû écoper d’un second carton jaune synonyme de rouge » sur son pénalty concédé. Rajouté à cela tous les manqués de Neymar et Mbappé, le PSG a « bu le calice jusqu’à la lie ».