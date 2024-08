Revue de presse PSG : Nasser al-Khelaïfi, Arnau Tenas…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 9 août 2024. Les tensions entre Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi après le feuilleton des Droits TV, Le rêve d’Arnau Tenas avec la finale des JO…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’élection du président de la LFP qui aura lieu le 10 septembre prochain. Après quatre ans à la tête de l’instance du football français, Vincent Labrune reste le favori à sa succession, malgré un mandat mouvementé, notamment avec l’attribution des droits TV de la Ligue 1. Cette dernière a crispé les relations entre Vincent Labrune et Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group. « Gare à ceux qui pointeraient publiquement un possible conflit d’intérêts du Qatar, pris entre le PSG et beIN. Lorsqu’il s’agit d’acter une décision en conseil d’administration pour l’attribution des droits télé, Al-Khelaïfi prend certes le soin de se déconnecter de la visioconférence », avance le quotidien sportif. Mais lors du CA du 14 juillet, après s’être écharpé avec plusieurs présidents de club en collège Ligue 1 et avoir critiqué l’offre d’Amazon, le patron du PSG s’était incendié qu’on puisse lui reprocher un conflit d’intérêts, lui qui a toujours fait le maximum pour le football français, a-t-il dit. Prenant à partie ses confrères du CA, et soulignant que s’ils pensaient qu’il était en conflit d’intérêts, il pouvait tout à fait retirer l’offre de beIN, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque Arnau Tenas, qui va jouer la finale des Jeux Olympiques au Parc des Princes ce vendredi soir avec l’Espagne contre la France (18 heures). Cette finale des JO, le troisième gardien du PSG l’avait fixé comme un objectif, avance le quotidien francilien. Il avait en effet rapidement fait part à ses dirigeants de disputer les Jeux Olympiques « avec une envie que sa situation en club a certainement décuplée », lui qui n’a joué que six matches la saison dernière. Si le PSG a pris le temps de réfléchir avant de refuser que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola participent à la compétition et de la validation pour Achraf Hakimi, pour Arnau Tenas, cela a été très vite. « Dès le mois de mai, son cas avait été tranché par la direction du PSG et Luis Enrique. » Ils ont en effet vu une bonne occasion pour le gardien espagnol d’obtenir du temps de jeu et une exposition internationale. » Le Parisien indique qu’Arnau Tenas a pleinement conscience du caractère symbolique et historique de cette finale des Jeux Olympiques, dans une ville où il se sent bien et heureux, comme l’assurent ses proches. « Coté PSG, on a suivi sa compétition avec assiduité. Si un membre de la cellule de recrutement est venu observer chacun de ses matches, comme ceux d’Achraf Hakimi, le staff technique a maintenu avec lui un lien quasi quotidien. Des messages avant les rencontres ou des échanges après pour savoir comment le joueur se sentait physiquement et s’il n’avait pas de pépin physique », souligne le quotidien francilien. Pour son avenir, Arnau Tenas acceptera-t-il de rester troisième gardien du PSG cette année, se demande Le Parisien. Plusieurs médias évoquaient la possibilité d’un prêt. Pour le moment, le principal intéressé n’a rien décidé, conclut le quotidien francilien.