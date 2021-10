Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 13 octobre 2021 : Retour sur les déclarations de Neymar Jr à DAZN, le calendrier des internationaux pour la Coupe du monde 2022 et Neymar au coeur de quelques polémiques au Brésil.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur les récentes déclarations de Neymar Jr et sa possible retraite internationale après la Coupe du monde 2022, dans un documentaire réalisé par DAZN en avril dernier. « Je le vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serais assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil », avait déclaré l’attaquant parisien. Des récentes déclarations qui ont « jeté le trouble, jusque dans les rangs du PSG où l’attaquant de 29 ans vient de prolonger jusqu’en 2025 (…) Dès les premières secousses dimanche, le joueur a ainsi été contacté par le directeur sportif Leonardo pour éclaircir le sens de ses propos. » De son côté, le joueur a rassuré son dirigeant en expliquant que cette déclaration concernée seulement le prochain Mondial « et que ça ne changeait rien à sa situation en club à Paris. » Le numéro 10 parisien éprouve une certaine lassitude concernant son environnement avec la sélection du Brésil. Du côté du PSG, la déclaration de Neymar Jr « n’est pas un sujet de débat en interne. » Mais toujours selon L’Equipe, certaines voix s’inquiètent pour d’autres raisons comme « son investissement au quotidien et son mode de vie (entraînements, diététique, sommeil). » Ainsi, une éventuelle retraite internationale à l’horizon 2023 « serait presque une bonne nouvelle pour le club de la capitale où Neymar a manqué un match sur deux depuis son transfert en 2017. »

Le quotidien sportif évoque également le calendrier dense qui attend les internationaux lors de la saison 2022-2023 qui sera marquée par la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre). L’Equipe rapporte que les internationaux disputeront un dernier match de championnat une semaine avant le début de la compétition. Ils seront ainsi mis à disposition des sélectionneurs qu’à partir du 14 novembre. Concernant le calendrier du championnat français, « un conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), en visioconférence, est prévu ce mercredi, notamment sur ce sujet qui inquiète les clubs. » Quel que soit le scénario retenu, la saison prochaine débutera le 7 août et se terminera le 3-4 juin. Deux scénarios sont envisagés : « l’une des versions prévoit deux semaines de vacances après la finale de la Coupe du monde, l’autre une seule. » Si la dernière solution est choisie, « une journée de L1, la 16e, se jouera fin décembre entre Noël et le Jour de l’An. » Concernant la Ligue des champions, la phase de groupes se déroulera du 6-7 septembre au 1er-2 novembre. La finale de C1 aura lieu le 10 juin.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les polémiques de Neymar Jr au Brésil. Après le match nul entre la Seleção et la Colombie (0-0), l’international brésilien est rentré directement au vestiaire. Présent sur le plateau de TV Globo, le journaliste Galvao Bueno, l’a traité « d’idiot » suite à son attitude (il avait oublié de couper son micro). Une insulte qui a fait réagir sur les réseaux sociaux la soeur de Neymar, Rafaella Santos. De son côté, le père du Parisien, Neymar Sr, a également défendu son fils sur une autre polémique au Brésil. Après les critiques envers Neymar Jr suite à une photo avec un jeune supporter qui ne portait pas de masque, le père du joueur a également réagi via son compte Instagram. « Hier, mon fils a posé pour une photo à côté d’un enfant, a collé son visage au sien, au risque d’être critiqué pour avoir enlevé le masque. Et puis quoi encore ? Où est le respect pour l’être humain, pour la photo éternelle dans une vie éphémère… l’occasion unique d’un fan. Oui, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez. Mais idiot ? Non ! C’est le héros. Un héros sans mensonges, qui affronte son histoire de front, sans chercher de raccourcis lâches, sans être perfide. Vas-y, mon fils… Je suis très fier de toi ! » L’ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, a également apporté son soutien à son compatriote.