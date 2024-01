Revue de presse PSG : Neymar, Gabriel Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 janvier 2024. Les questions autour d’une perquisition lundi au ministère de l’Économie et des Finances en lien avec le transfert de Neymar au PSG, l’imbroglio sur le transfert de Gabriel Moscardo…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la perquisition qui a eu lieu lundi au ministère de l’Économie et des Finances en lien avec le transfert de Neymar au PSG en 2017. « Ces derniers jours, dans le cadre de la très vaste enquête sur des « barbouzeries » présumées autour du Paris Saint-Germain, l’examen du téléphone de son ancien directeur de la communication Jean-Martial Ribes révélait un possible traitement de faveur fiscal sollicité et obtenu par le PSG auprès du ministère de l’Économie sur le transfert de Neymar, à l’été 2017. » Le quotidien francilien se pose plusieurs questions à ce sujet. La première, pourquoi cette enquête ? « En novembre 2023, un rapport de l’IGPN mettait en évidence la « découverte de faits de trafic d’influence » susceptibles d’impliquer notamment l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Hugues Renson (LREM), et Jean-Martial Ribes, ex-directeur de la communication du PSG, mis en examen notamment pour « trafic d’influence actif » le 1er décembre dernier. » L’un des nombreux points de discussion que les deux hommes ont eu a concerné le transfert de Neymar, à l’été 2017, pour lequel Ribes a sollicité Renson (dans le cadre de négociations plus larges entre le PSG et l’État français) afin de trouver la meilleure formule fiscale pour boucler ce transfert, avance Le Parisien. Autre question, le PSG a-t-il levé la clause libératoire ou payé un transfert ? Le mécanisme de la clause libératoire prévoit que ce soit le joueur lui-même qui rachète son contrat à son club. Pour permettre à Neymar de régler cette somme auprès de son ancien club, le PSG aurait pu la lui verser en revenu anticipé, assimilable à un salaire, et donc soumis à impôt sur le revenu et à cotisations sociales. « Les montants réclamés par l’administration française auraient pu se chiffrer en millions d’euros. Si la fraude est avérée, le joueur brésilien pourrait alors passer par la case du redressement fiscal. « Et se retourner ensuite contre le club parisien en fonction des garanties contractuelles qu’il aurait pu signer », complète Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat en droit du sport. » De toute évidence, c’est donc le PSG qui a réglé cette somme. L’avantage fiscal dont a pu bénéficier le PSG est que cette dépense de 222 millions d’euros soit considérée comme un transfert, et donc pas soumise à l’impôt, conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque l’imbroglio autour du transfert de Gabriel Moscardo au PSG. En effet, Augusto Melo, le président des Corinthians a annoncé hier que le milieu de terrain (18 ans) avait été vendu au PSG. « L’affaire est conclue. L’histoire est terminée. Il n’est plus un joueur du Corinthians. » Mais le quotidien sportif explique qu’à Paris, on se refuse à toute confirmation de cette information. « L’affaire ne semble donc pas conclue et l’histoire n’est pas terminée. » Selon les informations de l’Equipe, la direction sportive parisienne n’a pas changé de position : elle veut que Moscardo soit opéré avant toute signature de contrat. « Tant que le PSG n’avait pas de garantie sur l’état physique du Brésilien, c’est-à-dire tant que ce dernier n’était pas opéré, il se refusait donc à officialiser son transfert. » La récente déclaration d’Augusto Melo ressemble alors à une manière de mettre la pression sur le PSG. Qui ne vacille pas. Dans l’entourage du joueur, on espère qu’une issue sera trouvée d’ici à la fin de la semaine. Si aucun accord n’intervient, il est alors très probable que Moscardo redeviendra un joueur des Corinthians, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, même si son désir était de rejoindre Paris. Il espérait être en mesure d’assouvir son rêve l’été prochain, une hypothèse qui avait pris corps ces derniers jours. Mais l’attitude offensive du président du Corinthians pourrait l’avoir affaiblie, conclut l’Equipe.