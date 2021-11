Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 novembre 2021. Neymar Jr forfait face à l’Argentine de Leo Messi, le nom d’Éric Abidal cité dans l’affaire Hamraoui, Kylian Mbappé qui enchaîne avec les Bleus et la mauvaise soirée pour l’Italie de Gigio Donnarumma.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’absence de Neymar Jr pour le choc entre le Brésil et l’Argentine. En effet, le numéro 10 du PSG s’est plaint d’une douleur au niveau des adducteurs de la cuisse gauche, comme l’a mentionné la Confédération Brésilienne dans un communiqué. « Après l’entraînement de ce matin, Neymar Jr s’est plaint de douleur au niveau des adducteurs de la cuisse gauche. Dans l’impossibilité d’effectuer des examens complémentaires, le staff technique a décidé de préserver le joueur qui ne se rendra pas avec la délégation à San Juan. » Si cette absence ne manquera pas au Brésil, déjà qualifié pour la Coupe du monde 2022, elle peut poser problème au PSG, car « au-delà du rendez-vous contre Nantes, samedi, c’est surtout sa possibilité de prendre part au déplacement à Manchester City (24 novembre) qui va vite devenir un sujet brûlant », rapporte LP. En face, l’Argentine pourra compter sur la présence de Leo Messi afin de se rapprocher encore plus d’une qualification pour le prochain Mondial. En effet, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a confirmé en conférence de presse que l’attaquant de 34 ans jouera cette rencontre face à la Seleção brasileira.

Le quotidien francilien donne des précisions sur l’avancée de l’affaire Kheira Hamraoui, agressée physiquement le 4 novembre dernier. Et le nom d’Éric Abidal est apparu. L’ancien dirigeant barcelonais sera entendu comme témoin prochainement par les enquêteurs « qui ont fait un lien avec la joueuse du PSG agressée à coups de barres de fer. » La puce du téléphone de l’internationale française était au nom d’Éric Abidal. Les investigations se poursuivent pour la piste d’une vengeance liée à d’éventuelles relations adultérines. « L’hypothèse d’une vengeance amoureuse de l’entourage d’Abidal est seulement ‘une piste parmi d’autres’, souligne le parquet de Versailles, qui n’exclut toutefois pas la possibilité que son épouse, Hayet Abidal, soit également entendue. » Pour rappel, Éric Abidal était le directeur sportif du FC Barcelone de 2018 à 2020 tandis que Kheira Hamraoui évoluait avec l’équipe féminine du club catalan de 2018 à 2021.

Enfin, les Bleus disputeront leur dernier match de qualification à la Coupe du monde 2022 ce mardi soir face à la Finlande, à Helsinki. Même si son équipe est déjà qualifiée, Didier Deschamps pourrait de nouveau faire débuter le trio offensif Griezmann-Mbappé-Benzema. Les postes de piston pourraient être occupés par Benjamin Pavard et Lucas Digne. En défense, Kurt Zouma pourrait être titulaire aux côtés de Jules Koundé et Lucas Hernandez.

XI probable France : Lloris (c) – Koundé, Zouma, L. Hernandez (ou Lenglet) – Pavard, Kanté, Tchouaméni, Digne – Griezmann – Benzema, Mbappé

De son côté, L’Equipe revient sur la mauvaise soirée de l’Italie de Gianluigi Donnarumma. Opposée à l’Irlande du Nord, la Nazionale a concédé le match nul (0-0) et devra passer par les barrages en mars pour espérer une qualification à la prochaine Coupe du monde. Avec un onze amoindri par les blessures, les champions d’Europe 2021 semblaient inoffensifs et ont même évité la défaite en fin de match sur « une grosse erreur de Donnarumma, qui sortait hors sa surface sans intercepter le ballon », mais Bonucci a sauvé les siens sur la ligne. Pour rappel, lors des barrages, seules 3 équipes sur 12 pourront se qualifier pour le Mondial 2022.

Le quotidien sportif évoque également le retour de Leo Messi et le forfait de Neymar Jr pour le choc entre l’Argentine et le Brésil à San Juan. Depuis son arrivée en sélection la semaine passée, le numéro 30 du PSG a récupéré de ses pépins physiques et « l’approche prudente du staff de l’Albiceleste semble devoir être récompensée. » Même s’il s’entraîne normalement, Leandro Paredes pourrait être préservé face au Brésil. De son côté, Neymar Jr sera forfait et « sa participation semble déjà fortement compromise face à Nantes ce samedi, d’autant que cinq jours plus tard, le PSG rendra visite à Manchester City. »

L’Equipe annonce Kylian Mbappé comme potentiel titulaire dans le onze de départ des Bleus pour affronter la Finlande ce mardi soir (20h45 sur TF1). L’attaquant du PSG pourrait être associé en attaque à Antoine Griezmann et le Titi parisien, Kingsley Coman.

XI probable France (L’Equipe) : Lloris – Koundé, Upamecano, Lenglet – Pavard, Kanté, Tchouaméni, Digne – Coman, Mbappé, Griezmann

Enfin, le quotidien revient également sur l’affaire Hamraoui avec l’apparition du nom d’Eric Abidal. L’ex-international français sera bientôt entendu dans l’affaire après avoir découvert que la puce du téléphone de Kheira Hamraoui était au nom de l’ancien Barcelonais. « Si Éric Abidal est convoqué dans le cadre de l’enquête, bien évidemment il se présentera pour répondre à toutes les questions qu’on lui posera », a notamment déclaré son avocat, Me Olivier Martin. Lors de l’agression le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo « auraient entendu l’expression ‘homme marié’ prononcé, au cours des faits, par l’un des agresseurs, au milieu d’une bordée d’injures », selon les informations de L’Equipe. La milieu parisienne aurait notamment été en contact avec Eric Abidal au lendemain de son agression et elle lui aurait demandé si sa femme, Hayet Abidal, « serait capable de lui faire du mal. Ce dernier aurait alors répondu par la négative, avant de découvrir, ‘avec stupeur’, selon un proche du dossier, la violente agression subie par Kheira Hamraoui. »