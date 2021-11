Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 novembre 2021. La blessure de Neymar Jr, la première réussie de Sergio Ramos, Messi vers un 7e Ballon d’Or et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la blessure de Neymar Jr. Victime d’une grosse torsion au niveau de la cheville gauche en fin de match lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne (3-1), le Brésilien pourrait connaître une longue période d’indisponibilité. Sorti sur civière – et sous les sifflets de certains supporters de Geoffroy Guichard – le numéro 10 parisien a quitté le stade en béquilles et avec « le pied gauche solidement immobilisé dans une grosse attelle. » Sur les réseaux sociaux, l’international auriverde a également diffusé un message optimiste : « Malheureusement, ces contretemps font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. » Et en attendant les examens de ce lundi, « les premiers échos semblaient écarter toute fracture de la cheville gauche. »

Le quotidien francilien évoque également la première réussie de Sergio Ramos sous les couleurs du PSG. Surprise du onze de départ de Mauricio Pochettino, l’Espagnol a joué l’intégralité du match face à l’ASSE en « montrant un visage conquérant du début à la fin. » L’ancien capitaine du Real Madrid a affiché un bon niveau et « a été de ceux qui ont joué un rôle majeur dans le bon résultat des Parisiens. » Il a également montré son côté leader pour replacer et motiver ses coéquipiers. Lors de cette rencontre, Sergio Ramos est le joueur qui a tenté (101) et réussi le plus de passes (95) en « alternant jeu court, jeu long, avec beaucoup d’aisance. » Présent dans les tribunes du Stade Geoffroy Guichard, son ancien coéquipier madrilène, Michel Salgado, est revenu sur la prestation du joueur de 35 ans. « Sergio a été phénoménal, surtout après ce que l’on a entendu sur son rétablissement et la pression qu’il avait. J’ai vu son match, et avec l’expérience qu’il a, il a joué facile. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 4 – Hakimi 4, Marquinhos 6.5, Ramos 6, Bernat 5 – Danilo 6.5, Gueye 7 – Di María 5.5, Messi 6.5, Neymar 4 – Mbappé 4.5

Le Parisien fait aussi un focus sur le Ballon d’Or 2021, dont la cérémonie aura lieu ce lundi soir (20h30) au Théatre du Châtelet. Déjà sacré à six reprises, Leo Messi pourrait soulever son 7e Ballon d’Or. Il apparaît comme l’un des favoris avec Karim Benzema et Robert Lewandowski. Un 7e sacre « offrirait évidemment une exposition toute particulière au PSG », ce qui serait une grande première pour les Rouge & Bleu (Après une belle saison avec le PSG, George Weah avait rejoint l’AC Milan en 1995 au moment de sa récompense). S’il remporte son 7e Ballon d’Or, le numéro 30 parisien pourrait bien le présenter au public du Parc des Princes ce mercredi avant la rencontre face à l’OGC Nice. Lors de cette année 2021, l’Argentin a terminé meilleur buteur du championnat espagnol, a soulevé la Coupe du Roi et surtout il a remporté la Copa America avec sa sélection. « Il remplit toutes les cases des critères : le palmarès, la classe du joueur, la carrière. »

De son côté, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à l’ASSE (3-1) et revient plus en détails sur la prestation de Leo Messi. En difficulté dans l’animation parisienne, l’Argentin s’est tout de même montré ultra-important avec trois passes décisives, dont deux pour Marquinhos et une offrande pour Ángel Di María. Concernant le reste de son match, « les occasions parisiennes sur lesquelles il est impliqué se comptent sur une main. » Par moment, la Pulga donne l’impression de forcer son jeu « comme s’il cherchait encore comment s’accorder avec des partenaires plus en phase avec la vitesse et transition. Comme si le poids des attentes et cette insatisfaction finissaient quand même par lui peser. » Mais une nouvelle fois, le PSG a réussi à renverser un score défavorable, en montrant un sursaut d’orgueil, une force de réaction et un refus de la défaite.

Le quotidien sportif évoque l’inquiétude autour de Neymar Jr. Les images laissaient craindre le pire avec une cheville en angle droit suivie des cris et pleurs de l’international brésilien, mais « les premières constatations médicales effectuées au retour à Paris ont plutôt été rassurantes. » Son indisponibilité ne devrait pas dépasser les six semaines, mais cela devra être confirmée lors des examens plus poussés qui auront lieu ce lundi. Avant ce malheureux évènement, le numéro 10 des Rouge & Bleu avait offert une prestation brouillonne mais « il avait mis de l’engagement et était très présent dans les duels. » Il aurait notamment pu lancer parfaitement les Parisiens dans cette rencontre, mais son but en début de match a été refusé pour une position de hors-jeu.

L’Equipe revient également sur la première de Sergio Ramos avec le PSG. Sous la neige de Saint-Etienne, le défenseur central « a signé une prestation sobre mais sans fausse note. » Peu à peu, l’Espagnol a retrouvé ses sensations. Aligné aux côtés du capitaine Marquinhos, il s’est montré prudent dans un premier temps avant d’aller davantage au contact et de s’aventurer loin de sa surface pour couper les trajectoires et gratter des ballons (6). Physiquement, il a tenu le coup et a disputé l’intégralité de la rencontre. « Cette première pourrait bientôt offrir à Pochettino l’opportunité de tester une défense à trois », conclut le quotidien sportif.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Ramos 6, Bernat 5 – Danilo 6, Gueye 7 – Di María 5, Messi 7, Neymar 5 – Mbappé 3

Il également question du Ballon d’Or dans L’Equipe où trois favoris se détachent : Karim Benzema, Robert Lewandowski et Leo Messi. Concernant le Parisien, ses débuts au PSG « l’aideront peu » pour remporter son 7e sacre, mais sa victoire finale avec l’Argentine lors de la Copa America cet été, une première depuis 28 ans pour l’Albiceleste, est l’évènement majeur de son année.