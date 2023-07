Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 15 juillet 2023. Les doutes sur le retour en forme de Neymar, le PSG qui doit penser recruter français pour les listes en Ligue des Champions, la gestion des indésirables.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le retour sur les terrains de Neymar. Après son opération à la cheville le 10 mars dernier, le numéro 10 du PSG a retouché le ballon hier à l’entraînement. Le quotidien sportif se demande si Neymar sera en état de disputer les premières journées de Ligue 1 programmées en août. « Dans son entourage, on se veut rassurant et on indique qu’au cours des derniers mois, il a franchi, aidé par son kiné et son préparateur physique qui l’accompagnent au quotidien, les étapes de rééducation et de réathlétisation sans problème. » Du côté du PSG, on communique également sur des sensations positives et un joueur « largement dans les temps par rapport à son programme de reprise », indique l’Equipe. « Paris estime que le joueur pourrait reprendre progressivement dès la semaine prochaine. Soit, si c’est le cas, dans le timing prévu par le club de la capitale et le joueur avant son départ en vacances. » Mais cet optimisme n’est pas partagé par tous en interne au vu notamment des impressions – au mieux laborieuses – laissées par le joueur lors des tests physiques de début de semaine. Notamment sur son volume de courses, lance le quotidien sportif.

L’Equipe se demande quand le numéro 10 du PSG pourra reprendre la compétition. Si au moment de son opération, il espérait être apte dès le début de la saison, cette possibilité ne sera possible que s’il reprend en totalité les entraînements collectifs dans les prochains jours avance le quotidien sportif. Au sein du club, si certains craignaient en fin de saison dernière un retour en octobre, on tablerait dorénavant sur un retour sur les terrains fin août ou début septembre. « Même si les sensations sont bonnes, personne ne veut faire prendre le risque au Parisien de revenir trop tôt et de provoquer une rechute, que ce soit au club ou dans son entourage. » L’Equipe se demande aussi dans quel état il va revenir. « Ses cinq mois d’indisponibilité vont nécessairement avoir un impact, au moins à court terme, sur son rythme, son volume, ses capacités d’élimination en un-contre-un. » Au-delà de sa potentielle appréhension mentale face à des chocs, difficile, même, de l’imaginer recouvrer rapidement son état de forme d’avant-Coupe du monde 2022, assure le quotidien sportif.

L’Equipe évoque également les blessés du PSG. Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe ne devrait pas faire le voyage au Japon (22 juillet-2 août) afin de poursuivre leur rééducation au Campus PSG. De son côté, Neymar, qui ne pourra pas jouer les matches de préparation, devrait bien faire le voyage. Il pourrait intégrer les entraînements collectifs en terre nippone. « D’un point de vue marketing, difficile d’imaginer Paris partir sans la star brésilienne.«

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque également la nécessité pour le PSG de recruter Français en raison de la règle de l‘UEFA qui impose aux clubs qualifiés un certains nombre de joueurs formés localement dans leur liste pour la Ligue des Champions. Un sujet que nous vous avons expliqué en détail sur le site il y a quelques jours. Le quotidien sportif que le respect de cette règle peut avoir une influence importante sur le choix des profils recherchés. « En observant les éléments qui composent l’effectif de Luis Enrique et en anticipant quelques départs (Kurzawa, Dagba, Pembélé…), on se rend compte qu’il pourrait manquer un ou deux joueurs formés en France. » Dans cette optique, ce n’est pas un hasard si le PSG a relancé la piste Randal Kolo Muani et si Antero Henrique, qui navigue toujours autour du club, a pris des renseignements sur l’attaquant de Montpellier, Elye Wahi ou si « l’état-major reste attentif à la situation d’Hugo Lloris. » L’intérêt pour Bradley Barcola, sans aller plus loin pour le moment ou bien encore le fait de vouloir faire revenir Xavi Simons, répondent également à cette problématique conclut l’Equipe.

De son côté, le Parisien évoque le souhait du PSG de vendre tous les joueurs prêtés la saison dernière. Selon les informations du quotidien francilien, Luis Enrique, avant son intronisation officielle, a beaucoup discuté avec sa direction et Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos plus précisément, et une chose ressort des échanges : tout le monde semble sur la même longueur d’onde quant à l’avenir en pointillé de tous les joueurs prêtés la saison passée. En ce sens, le technicien espagnol ne compte pas sur Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Mauro Icardi, sans compter les joueurs formés au club. Dans cette liste, un seul départ est à ce jour acté, c’est celui de l’attaquant argentin, Icardi, qui devrait prendre la direction de Galatasaray contre 10 millions d’euros. Ce dernier pourrait être suivi par son compatriote, Paredes, qui pourrait atterrir chez le dernier champion de Turquie contre 6 millions d’euros. Toujours selon Le Parisien, tous ces joueurs-là « possèdent tous des pistes concrètes » , et le PSG « a bon espoir qu’elles aboutissent d’ici la fin du mercato, le 1er septembre« .

Si les montants évoqués peuvent paraître dérisoires pour les deux argentins susceptibles de rejoindre Galatasaray, l’objectif pour le PSG est de dégraisser mais aussi de se défaire des salaires afin d’alléger sa masse salariale. En effet, si tous les joueurs cités plus haut venaient à trouver une porte de sortie, le club de la capitale économiserait près de 60 millions d’euros par an dans sa masse salariale. Toujours dans les colonnes du Parisien, nos confrères insistent sur l’importance d’alléger la masse salariale, qui devient l’objectif principal autour de ces ventes espérées. Avec 729 millions d’euros à l’année, le Paris Saint-Germain comptait la masse salariale la plus lourde au monde la saison passée. En terme de vente, Le Parisien décrit l’opération qui mène El Chadaille Bitshiabu vers le RB Leipzig comme une « vraie bouffée d’oxygène » pour le PSG. Le club de la capitale se sépare du titi parisien contre 20 millions d’euros bonus compris, et en espère davantage pour Hugo Ekitike. En effet, ce dernier, à peine un an après son arrivée en provenance du Stade de Reims, a été placé sur la liste des transferts.