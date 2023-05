Revue de Presse PSG : Neymar, Verratti, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 mai 2023. Le PSG ouvre la porte à un départ de Marco Verratti et Neymar Jr, Achraf Hakimi focus sur les objectifs du club parisien.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Marco Verratti et Neymar Jr. Et le club de la capitale ne ferme pas la porte à un départ de ses deux stars lors du mercato estival. Les dirigeants parisiens souhaitent disloquer la ‘MNM’ et cela commencera par le départ libre de Lionel Messi à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. « Mais ce n’est qu’un début et aucune star ne semble épargnée. » En effet, Neymar Jr est également invité à plier bagage lors de la prochaine fenêtre des transferts. Son avenir dans la capitale française s’est peut-être joué lors de la manifestation de certains supporters devant son domicile le 3 mai dernier. Choqué par cet évènement, le Brésilien de 31 ans – sous contrat jusqu’en 2027 – « a confié à plusieurs proches que c’était la goutte d’eau et qu’il n’avait plus le cœur à porter le maillot parisien. » Il est désormais prêt à étudier toutes les offres pour un éventuel départ. Pourtant l’été dernier, l’ancien Barcelonais était fermé à l’idée de quitter les Rouge & Bleu. « Les envies de départ du Brésilien pourraient servir la stratégie de l’état-major, qui n’a pas renoncé à son idée première : en finir avec les intermittences d’un joueur souvent blessé et incorrigible fêtard en dehors des terrains », rapporte LP.

Même s’il se remet actuellement d’un opération à la cheville, l’attaquant brésilien garde une certains cote, principalement en Angleterre, pays le plus disposé à l’accueillir. « Le club y travaille, cette fois-ci avec l’accord du joueur et de ses représentants. » Toutes les options sont envisagées, un transfert sec comme un prêt avec une prise en charge du salaire. Mais Neymar n’est pas la seule star placée sur la liste des transferts. Élément incontournable du vestiaire parisien depuis son arrivée en 2012, Marco Verratti réalise une saison 2022-2023 compliquée. « Il a même fini par agacer en interne quand il est revenu de vacances début décembre (son pays n’était pas qualifié pour le Mondial) avec quatre kilos en trop, le genre de nouvelle qui se répand vite dans un vestiaire. Ses partenaires, notamment, n’ont pas apprécié. Et la direction non plus », détaille Le Parisien. Et malgré une récente prolongation de contrat jusqu’en 2026, la porte est ouverte pour un départ du numéro 6 parisien, qui a également été la cible de chants hostiles à son encontre lors de la manifestation des Ultras le 3 mai dernier. Entre son salaire élevé, ses performances déclinantes et son hygiène de vie, Marco Verratti « peut donner à sa hiérarchie des envies de séparation. »

À voir aussi : Des intermédiaires cherchent un point de chute à Neymar

Le quotidien francilien fait aussi le bilan de la saison d’Achraf Hakimi. Et depuis son retour du Mondial avec le Maroc, le latéral droit traverse une période compliquée aussi bien dans ses performances sportives que dans sa vie privée. Exclu pour la deuxième fois d’affilée face à l’AC Ajaccio ce samedi, le Marocain de 24 ans pourrait écoper de deux matches de suspension. « Un mélange de frustration et de nervosité qui débouche sur des conséquences fâcheuses » et qui est à l’image de sa deuxième partie de saison 2022-2023. Revenu du Mondial avec une blessure aux ischio-jambiers, l’ancien de l’Inter peine à retrouver ses qualités avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en 15 rencontres. « Ses proches assurent toutefois que le joueur de 24 ans se porte bien ‘physiquement’ et que son ‘implication’ n’a jamais changé, malgré les performances collectives décevantes du PSG. » Cette baisse de forme peut s’expliquer par des changements dans sa vie de couple et surtout sa mise en examen pour viol. Mais son entourage répète qu’Achraf Hakimi va bien et qu’il se concentre sur les prochains objectifs avec le PSG : « terminer champion de France et revenir meilleur l’an prochain aux côtés de son meilleur ami, Kylian Mbappé, dont il est toujours aussi proche. » Avec les tentations des soirées parisiennes, Achraf Hakimi reconnaît qu’il aurait pu être meilleur avec le PSG au retour de la Coupe du monde. « Mais il assure de son professionnalisme, ce dont personne n’a eu à se plaindre au camp des Loges depuis deux ans », conclut LP.

🛑 Achraf Hakimi est concentré sur ses prochains objectifs avec le PSG :



▫️Terminer champion de France

▫️Revenir meilleur l’an prochain aux côtés de son meilleur ami, Kylian Mbappé



[Le Parisien] pic.twitter.com/REJgwEbwPq — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 14, 2023

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.