Revue de Presse PSG : Neymar vs Payet, le voyage de Kimpembe et Gueye au Sénégal…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 14 avril 2022. Le duel entre Neymar Jr et Dimitri Payet avant le prochain Clasico, retour sur le voyage de Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye au Sénégal et les propos de Steve Mandanda dans cette semaine cruciale pour l’Olympique de Marseille.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant le duel qui attend les deux numéro 10 du Clasico entre le PSG et l’Olympique de Marseille : Neymar Jr et Dimitri Payet. Si les deux joueurs portent le même numéro, ils dégagent aussi les mêmes sentiments, selon le quotidien : « le pardon, l’antipathie, l’hostilité et parfois même la haine. » En effet, souvent pris pour cible par les tribunes, ces deux personnalités ont « des qualités incomparables, bien au-dessus de celles du commun des footballeurs. » Mais ils possèdent également un côté agaçant et provocateur. Si le palmarès de Dimitri Payet reste vide, celui de Neymar est largement plus rempli avec 21 trophées au total dont une Ligue des champions (2015), une Coupe des Confédérations (2013) et une médaille d’or aux Jeux Olympiques (2016). Les deux hommes s’étaient notamment tancés sur les réseaux sociaux la saison passée. Suite aux piques lancées par Dimitri Payet après la finale perdue du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1) et la défaite lors du Clasico au Parc des Princes en septembre 2020 (0-1), « Neymar ne s’était pas privé de répliquer de la même manière après le succès des siens dans le Trophée des champions qui opposait les deux équipes. »

Le quotidien francilien revient également sur le voyage au Sénégal de Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye en début de semaine. Les deux joueurs du PSG se sont rendus à Gorée afin de visiter la fondation de l’international sénégalais, « qui œuvre dans l’humanitaire, la santé, l’éducation et la nutrition. » Ils ont également rencontré le président sénégalais, Macky Sall. Les trois hommes ont notamment discuté des actions à mener en faveur des enfants, « sujet qui touche tout particulièrement les deux pensionnaires du PSG. » Les deux joueurs parisiens se sont rendus à l’hôpital Albert-Royer et ont remis un don important pour les enfants « par le biais de la fondation ‘For Hope’ dont Idrissa Gueye est le co-fondateur et ambassadeur. »

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans ses pages intérieures.

Enfin, La Provence revient sur les propos de Steve Mandanda en conférence de presse ce mercredi. Le gardien de l’Olympique de Marseille a été questionné sur la semaine particulière qui attend son club avec deux déplacements : en Grèce, ce jeudi soir, pour affronter le PAOK Salonique en quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence et au Parc des Princes, dimanche soir (20h45 sur Prime Video) face au PSG, en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. « On s’est fixé ce double objectif pour la fin de saison, on va jouer tous les coups à fond sans se préoccuper du prochain match même s’il est particulier. Notre objectif numéro 1 : nous qualifier demain (aujourd’hui). On aura du temps pour préparer le match de dimanche », a déclaré le gardien olympien devant les médias.