Revue de Presse PSG : Nice, Barcola, Euro 2024…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 16 mai 2024. La victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2), un Bradley Barcola en très grande forme à l’Allianz Riviera, l’ailier parisien a de grande chance d’être la surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Bradley Barcola. Avec un but, une passe décisive pour Yoram Zague et le carton rouge provoqué de Melvin Bard, le numéro 29 des Rouge & Bleu a été le grand artisan de la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice ce mercredi soir (1-2), dans le match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Une prestation très remarquée juste avant la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. « Ce fut beau, spectaculaire, créatif et diablement efficace. Avait-il besoin de cela pour finir de convaincre Didier Deschamps de l’intégrer à la liste ? Même pas sûr. » Alors que ses deux compère d’attaque, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ont été laissés à Paris ce mercredi, « officiellement blessés, officieusement pas prêt, selon Luis Enrique, à des combats de ce niveau », l’ancien Lyonnais a décidé de porter son équipe face à Nice. Même s’il manque encore de régularité dans ses performances, Bradley Barcola « a montré à quel point ses aptitudes athlétiques pouvaient le porter haut. » Après la rencontre, Luis Enrique a loué la performance de son jeune attaquant de 21 ans : « Bradley a montré qu’il était capable de jouer au PSG depuis le début de saison. Ce soir, il a été magnifique autant en attaque qu’en défense. Il a montré, comme les autres jeunes, qu’en travaillant bien il aurait sa chance. »

Ce mercredi soir, l’international Espoir français a fait vivre un vrai calvaire au latéral droit Jordan Lotomba. « Par ses appuis, son jeu de corps et son panel de feintes, le natif de Lyon a été du genre insaisissable. Il lui faudra encore – pour être moins prévisible – développer son arsenal créatif mais face à ce Gym-là, cela a largement suffi. » Sur son premier but, c’est lui qui est l’auteur de la récupération haute sur le terrain (0-1, 18′) grâce à son pressing. Sur la deuxième réalisation parisienne, son accélération foudroyante sur le côté gauche lui a permis de réaliser une passe décisive pour le premier but en carrière professionnelle de Yoram Zague (0-2, 23′). Mais, ce qui a marqué hier soir, c’est sa faculté à faire mal à l’adversaire sur chacune de ses prises de balle. En seconde période, son accélération a provoqué le carton rouge de Melvin Bard (75′). Il aurait même pu inscrire un doublé, mais il a finalement touché le poteau (79′). Surtout, jusqu’à la fin du match, le numéro 29 du PSG a continué à faire les efforts défensifs, et a aidé à de nombreuses reprises Lucas Beraldo sur le côté gauche de la défense. « Cet été Luis Campos et Luis Enrique sont décidés à renforcer à ce poste, à gauche, avec possiblement un droitier pour concurrencer Barcola. La recrue devra se montrer à la hauteur », conclut L’E.

Quand Luis Enrique tente de s'exprimer en français pour sa dernière interview de la saison avec Free 😂



C'est un bon début déjà non ? 👀🇫🇷#OGCNPSG #PSG

Le quotidien sportif évoque aussi la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, qui aura lieu cet été (14 juin au 14 juillet). Ce jeudi soir, dans le JT de 20h de TF1, le sélectionneur des Bleus va dévoiler sa liste des 25 ou 26 joueurs pour la compétition estivale en Allemagne. Et Bradley Barcola sera en concurrence avec Moussa Diaby pour figurer dans cette liste finale. Jusqu’à présent, les performances de l’attaquant parisien n’étaient pas suffisants pour convaincre le staff tricolore de l’appeler avec l’EdF. « Seulement, la confiance que lui a régulièrement témoignée Luis Enrique en club et ses prestations dans les grands rendez-vous ont un peu plus appuyé sa candidature en sélection. » Et mercredi, la tendance semblait plutôt aller dans le sens d’une première convocation avec l’Equipe de France A, même si la réflexion du sélectionneur et de son staff se poursuivait. « Malgré des prestations un peu moins incisives ces derniers temps, notamment en demi-finales de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (0-1, 0-1), Barcola a montré avec le PSG sa capacité à enchaîner les rencontres de très haut niveau, ce qui compte aux yeux du patron des Bleus », précise L’E.

Déjà, lors du rassemblement de mars, Bradley Barcola avait un possible espoir d’être appelé. Légèrement affecté par sa non-convocation, l’ailier de 21 ans a rapidement rebondi comme en atteste sa prestation remarquée sur la pelouse du FC Barcelone (1-4) en quarts de finale de Ligue des champions. « Dans son entourage, on ne cessait de lui répéter que ce qui comptait était de figurer dans la liste de mai, qu’il avait encore du temps et qu’il aurait des occasions de se distinguer. » Didier Deschamps lui avait même ouvert la porte dans un entretien à l’AFP début mai : « Ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver. En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C’était également le cas de Bradley avec le PSG, mais c’était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. » Reste à savoir si la convocation de Bradley Barcola se fera au détriment de l’ancien Parisien, Moussa Diaby (Aston Villa). Cela dépendra du nombre de joueurs (25 ou 26) que Didier Deschamps convoquera pour cette compétition. En attaque, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani sont certains d’être appelés, et également Kingsley Coman qui revient tout juste de blessure. « Un attaquant en plus, cela semble acquis. Deux ? Cela pourrait relever d’un arbitrage avec la défense, notamment », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2) ce mercredi soir. Après trois défaites d’affilée toutes compétitions confondues, le champion de France a renoué avec le succès. Et cette victoire à l’Allianz Riviera a été marquée par la très belle performance de Bradley Barcola. En l’absence d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, l’ailier de 21 ans « a justifié son statut de révélation de la saison à l’heure où les potentiels concurrents remplissent la colonne mercato pour la saison prochaine. » En cinq minutes, il a dynamité la défense niçoise avec un but et une passe décisive. Il a notamment offert à Yoram Zague sa première réalisation sous le maillot parisien. « Le jeune défenseur confirme qu’il possède un truc en plus, comme des premiers appuis toniques, une technique au-dessus des joueurs de son âge et du culot dans sa façon d’accompagner les actions offensives », constate LP.

Et le latéral continuera sa progression sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine. Le technicien espagnol surveille avec attention les jeunes de l’académie, « par croyance et philosophie et pas vraiment pour faire plaisir aux dirigeants comme certains de ses prédécesseurs. » Pour ce match face aux Aiglons, le coach parisien avait décidé de remettre son trio Zaïre-Emery – Vitinha – Ruiz dans l’entrejeu et une défense inédite avec les présences de Marquinhos, Skriniar et Beraldo, qui se sont faits quelques frayeurs par moment. « Mais les Parisiens ont rassuré leur entraîneur dans la dimension engagement-concentration-compétitivité, le triptyque qui l’intéresse avant la finale de la Coupe de France. » Désormais, un dernier effort est attendu sur la pelouse du FC Metz dimanche afin de se préparer au mieux pour le choc face à l’OL le 25 mai prochain.

Enfin, le quotidien francilien se penche également sur la belle prestation de Bradley Barcola avant sa possible convocation à l’Euro 2024. À la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, l’ailier du PSG s’est montré à son avantage sur la pelouse de l’OGC Nice avec un but et une passe décisive. Ce jeudi soir, le joueur de 21 ans, qui dispute seulement sa deuxième saison en professionnel, « devrait voir Didier Deschamps citer son nom devant des millions de personnes au JT de 20 heures afin d’entériner son entrée dans la grande famille de l’équipe de France », rapporte LP. Une convocation pas imméritée pour l’ancien Lyonnais, qui a connu une trajectoire fulgurante. Dans un match sans enjeu pour les Rouge & Bleu, Bradley Barcola a été l’arme offensive numéro une de sa formation et a fait vivre un calvaire à Jordan Lotombe sur son côté gauche. En seconde période, il a fait preuve de quelques imprécisions techniques qui montrent encore sa marge de progression. Mais c’est lui qui va offrir une fin de match plus tranquille à son équipe en provoquant l’expulsion de Melvin Bard (75′). « La conclusion d’une prestation aboutie avant le premier jour du reste de sa vie. »

