Revue de Presse PSG : Nice, le duo Messi-Mbappé, Dembélé, Bulka…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 31 janvier 2022. Le match face à l’OGC Nice, focus sur le duo Messi-Mbappé, la rumeur Ousmane Dembélé, la probable titularisation de Marcin Bulka avec les Niçois et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le duo Kylian Mbappé et Leo Messi. Attendue en forme avant le Real Madrid, cette doublette devrait être alignée contre l’OGC Nice ce lundi soir (21h15 sur France 3 et Eurosport 2) en huitièmes de finale de Coupe de France. Après un mois d’absence, la Pulga avait joué le premier match de son année 2022 la semaine passée lors de la réception du Stade de Reims (4-0), et se doit de retrouver son meilleur niveau à l’approche de l’échéance européenne. Alors que le retour de Neymar Jr pour ce match face aux Madrilènes est encore incertain, « il va sans dire que Paris comptera beaucoup sur cette association. » Seulement, après six mois de compétition, l’international argentin est loin de ses standards habituels (6 buts) tandis que le Français répond aux attentes placées en lui (19 buts). « Les deux hommes ont beau travailler à l’entraînement pour affiner leurs positionnements l’un par rapport à l’autre, ils se trouvent encore trop rarement en match. Ou alors dans un seul sens. » En effet, le champion du monde 2018 a délivré 4 passes décisives à son compère d’attaque, contre 1 dans le sens inverse. Si le numéro 7 parisien a su s’adapter à son coéquipier parisien, l’Argentin montre encore quelques failles dans son jeu. « En découle un déchet inhabituel, et une incapacité à se défaire du marquage adverse, lui qui en avait pourtant fait l’une de ses spécialités. »

Le quotidien francilien revient également sur le huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et l’OGC Nice ce lundi soir. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Sergio Ramos. Touché au mollet, le défenseur central de 35 ans est forfait pour la réception des Niçois. « La santé de Ramos relève d’une science tellement inexacte qu’elle oblige aujourd’hui chaque acteur du PSG à une prudence extrême. » À cela s’ajoutent huit autres absents comme les joueurs occupés par la sélection (Navas, Marquinhos, Hakimi, Diallo, Gueye, Di Maria) et ceux qui sont en phase de reprise (Wijnaldum et Neymar). Mais le coach argentin pourra compter sur le retour de Gigio Donnarumma, touché au mollet la semaine passée, et sur Leo Messi. Malgré ces nombreuses défections, les Rouge & Bleu vont tout de même afficher « un onze au visage encore séduisant quoique affaibli à certains postes. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Bernat – Herrera, Danilo, Verratti – Messi, Icardi, Mbappé

De son côté, L’Equipe fait le point sur la rumeur inattendue de ces dernières heures : une possible arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’international français est poussé vers la sortie par son équipe avant la fermeture du marché des transferts ce lundi à 23h59. Ainsi, les dirigeants espagnols « ont multiplié les initiatives pour tenter de le céder d’ici ce dimanche soir et ont tenté de nouer un dialogue avec le PSG, en vain. » Face au refus du Français de prolonger son bail en Catalogne, le club espagnol tente de convaincre des grands clubs européens de recruter son ailier de 24 ans afin d’amasser un peu de liquidité pour le réinvestir sur le marché (Pierre-Emerik Aubameyang est notamment ciblé). « Le club catalan valorisait son joueur à quelque 20 M€. » Mais au cours des discussions avec le PSG, il n’a pas été question de somme d’argent. En effet, « le PSG, confronté à l’obligation de vendre, n’est pas disposé à investir cet hiver », d’après le quotidien sportif. Ainsi, les discussions auraient plutôt porté sur un échange de joueurs, « mais là encore, le dialogue avec Paris ne s’est pas étiré longuement. »

Ainsi, le FC Barcelone a également tenté de nouer des contacts avec d’autres clubs (Chelsea, Manchester United, Tottenham) mais sans succès. « La probabilité qu’Ousmane Dembélé parte d’ici ce lundi soir est donc faible. Pas totalement à écarter mais faible. » Et une arrivée chez les Rouge & Bleu pour le mercato d’été ? L’hypothèse n’est pas écartée car avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG sera dans l’obligation « de rajeunir son effectif et de mettre de la vitesse à son animation offensive. » Mais l’idée d’un accord verbal est balayée par les deux parties. Cependant, l’ancien Rennais s’est déjà renseigné « auprès de ses connaissances sur les équilibres et les habitudes du vestiaire parisien » et afin de prendre la température sur l’environnement parisien. Mais les autres écuries européennes seront également à l’affût. Toujours selon L’Equipe, Chelsea aurait les faveurs du joueur. En effet, Ousmane Dembélé pourrait retrouver son ancien coach du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel. L’avenir du Français se jouera dans les prochains mois.

Le quotidien sportif revient également sur le match entre le PSG et l’OGC Nice ce lundi soir. À l’approche du choc européen face au Real Madrid (15 février), le club de la capitale « doit confirmer sa montée en puissance. » Surtout, les Rouge & Bleu vont enchaîner les affiches. Outre la réception du Nice, les hommes de Mauricio Pochettino vont affronter le LOSC (6 février) et le Stade Rennais (11 ou 12) en Ligue 1. Un éventuel quart de finale de Coupe de France sera également au programme (9 février). Malgré la large avance en championnat sur son dauphin niçois, le PSG « ne dégage pas l’impression d’une domination collective en rapport avec ses résultats. » Souvent, le club parisien présente des prestations à deux visages, comme face à Brest et Reims, avec une meilleure deuxième mi-temps. Cependant, cela pourrait être préjudiciable pour les prochaines échéances. « Paris doit se montrer plus constant sur l’ensemble du match afin de se rassurer et d’empêcher ses adversaires de prendre confiance. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Bernat – Herrera, Danilo, Verratti – Messi, Icardi, Mbappé

Enfin, L’Equipe se demande si Marcin Bulka va débuter ce soir dans le but de l’OGC Nice. Prêté l’été dernier par le PSG avec une option d’achat de 2M€, le gardien polonais – sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu – pourrait disputer son deuxième match de la saison face à son club. Selon les informations du quotidien. « Galtier a fait le choix de l’alternance et Bulka débutera face à des adversaires qu’il connaît parfaitement, pour la plupart. » Doublure de Walter Benitez, le Polonais pourrait jouer gros lors de ce match. Avec un possible départ du portier franco-argentin l’été prochain, le gardien parisien voudra saisir sa chance et convaincre les Aiglons de lever l’option d’achat inclue dans son prêt. Le portier de 22 ans souhaiterait s’engager avec l’OGC Nice pour les quatre prochaines saisons et « les dirigeants azuréens ne ferment pas la porte à Bulka. »

Enfin, Nice-Matin espère un exploit des Aiglons sur la pelouse du Parc des Princes. Après un match nul en championnat (0-0), ce match sera l’occasion pour « les Parisiens de tenir enfin leur match référence dans une saison qu’ils traversent avec beaucoup de victoires mais peu d’éclat. » Lors de ce score de parité, la charnière centrale Jean-Clair Todibo et Dante avait réussi à contenir Kylian Mbappé et Leo Messi. Et « pour réussir l’exploit de sortir Paris, chez lui, les Niçois devront être tout aussi immenses en défense et ne plus gâcher autant d’opportunités pour ouvrir le score face au géant Donnarumma. »