Revue de presse PSG : Nikola Karabatic, Jocelyn Prêcheur…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 31 mai 2024. Nikola Karabatic qui va jouer son dernier match en club de sa carrière, Jocelyn Prêcheur pisté par l’Olympique Lyonnais…

Dans son édition du jour, Le Parisien dévoile une très longue interview de Nikola Karabatic. Ce vendredi soir, contre Aix-en-Porvence, il va jouer son dernier match professionnel en club. Dans cet entretien avec plusieurs lecteurs du quotidien francilien, il a évoqué l’émotion qu’il aura au moment de terminer son dernier match de sa carrière. « Lundi, avec l’équipe, on a organisé une soirée et j’ai déjà lâché ma petite larme. Ce sera un moment très émouvant. Je vais dire au revoir au public parisien, à mon club, à mes coéquipiers, à des personnes devenues des amis proches. L’enjeu est de vivre pleinement le moment, sans me fermer aux émotions faites de nostalgie et de bonheur à la fois. C’est une vraie chance de pouvoir vivre ces moments et de recevoir autant d’amour. Mais on joue aussi un match à enjeu : si on gagne, on est champions. Ce sera mon 22e titre (16 en France, 4 en Allemagne, 2 en Espagne), un record de fou. Cela me permet aussi de rester concentré. » Le joueur de 40 ans a aussi évoqué la place du PSG dans sa carrière. « Le PSG est le club dans lequel j’ai évolué le plus longtemps. J’y ai vécu de grandes émotions positives comme négatives et joué avec des joueurs incroyables : Mikkel (Hansen), Luc (Abalo), Daniel (Narcisse), « Titi » (Thierry Omeyer), Luc Steins, Luka. J’étais venu en 2015 pour accompagner les ambitions d’un grand club français qui est resté familial. C’est pour ça que je suis resté si longtemps. J’ai grandi dans le Sud, mais je suis parisien, même si j’habite juste à côté. Mes enfants sont nés à Paris. Je suis lié à cette ville et je compte y rester. » Nikola Karabatic a aussi évoqué le fait que le PSG Handball n’est pas encore réussi à s’offrir l’EHF Champions League. « Ne pas avoir ressenti cette émotion, j’en suis triste pour le club et mes coéquipiers. Mais ce n’est pas un manque. On aurait dû la gagner en 2017 contre un club (Vardar Skpoje, Macédoine) qui, depuis, n’existe plus. Je vous le confesse : je m’autopersuade parfois qu’on l’a gagnée, même si nous ne sommes pas au palmarès. On le méritait. Au final, on a tout fait pour y arriver. Ce n’est donc pas quelque chose qui me hante. »

De son côté, l’Equipe évoque l’avenir de Jocelyn Prêcheur. En fin de contrat le 30 juin, le coach des Féminines du PSG aimerait poursuivre l’aventure au sein du club de la capitale. Mais le PSG ne serait pas seul sur le dossier. En effet, Lyon, qui vient de perdre Sonia Bompastor, qui a rejoint Chelsea, et sa propriétaire, Michelle Kang, penseraient à Jocelyn Prêcheur pour leur banc. Si jamais le coach parisien décidait de rejoindre les Lyonnaises, cela pourrait-il avoir un impact sur l’avenir de Tabitha Chawinga, se demande le quotidien sportif. En effet, c’est lui qui avait contribué à l’arrivée de l’attaquante malawite cet été au PSG, lui qui l’avait dirigé en Chine il y a quelques années. Meilleure joueuse, buteuse et passeuse décisive de la D1 Arkema, elle suscite l’intérêt de beaucoup de clubs, dont Lyon, conclut l’Equipe.