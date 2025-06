Revue de presse PSG : niveau de forme physique, milieux de terrain…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 juin 2025. Les secrets du niveau de forme physique du PSG, le PSG en opération séduction, le PSG possède le meilleur milieu du monde…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les secrets du niveau de forme physique des joueurs du PSG. « Tout au bout d’une saison entamée en juillet 2024 et jalonnée de succès (Trophée des Champions, Championnat, Coupe de France, Ligue des champions), Luis Enrique et ses joueurs trouvent encore les ressources pour conserver leur niveau de performance. » Dimanche, alors que les Madrilènes sont apparus assez vite rincés physiquement, mains sur les genoux et têtes baissées, les Parisiens ont continué d’afficher leur supériorité athlétique avec un pressing constant et efficace, indique le quotidien sportif. La saison a été longue mais le staff l’avait anticipé de longue date. Une des motivations à l’annulation de la tournée de l’été 2024 en Chine, par exemple, était précisément d’alléger un calendrier 2024-2025 surchargé. L’autre levier majeur a été une rigoureuse planification des temps de jeu pour répartir les charges. Le turnover industriel visait à concerner l’ensemble de l’effectif mais aussi à éviter toute surchauffe, lance L’Equipe. « Dans le money-time du printemps, une équipe-type s’est dégagée pour les grands rendez-vous mais pas mal d’entre eux jouaient alors moins en Ligue 1. L’avance du PSG le lui permettait, comme son style. » Il y a les jambes, il y a aussi les têtes. Suivi comme son ombre par le préparateur mental Joaquin Valdes, Luis Enrique ne sous-estime pas cet aspect. Sur cette Coupe du monde, l’Espagnol et Luis Campos ont décidé de ménager des plages de temps libre aux joueurs. « Difficile d’imaginer en effet, même si les Parisiens sont jeunes et très bien suivis, qu’ils sortent indemnes de cette saison extrêmement dense physiquement, mentalement et émotionnellement. Pour le moment, le PSG a été assez épargné, à l’exception du cas Dembélé. Il ne faudra donc pas s’étonner qu’il y ait plus de blessés la saison prochaine, ramassée en raison de la Coupe du monde« , conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi les obligations commerciales et d’image que les joueurs du PSG ont remplies hier. Ils se sont prêtés par petits groupes à différentes opérations. « Certains, dont Dembélé normalement, sont attendus à la PSG House, sur Melrose avenue, pour une rencontre avec des partenaires et des fan-clubs américains. Ils iront ensuite dans des lieux iconiques de Los Angeles pour être filmés et photographiés. Un autre groupe reviendra à Irvine pour un entraînement avec des jeunes de l’Academy PSG. Des Parisiens ont aussi réalisé, depuis leur hôtel à Newport Beach, des activations avec EA Sports, par exemple. » Le champion d’Europe profite aussi de cette Coupe du monde des clubs et de ses dix jours en Californie, avant de rejoindre Seattle le 22 juin, pour soigner son image et continuer de séduire le marché américain, très important à ses yeux dans son plan de croissance en raison de son pouvoir d’achat et de la culture lifestyle sur laquelle le PSG a établi son projet de marque de sports, sur le modèle des grandes franchises de sport US, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le milieu de terrain du PSG. Il estime que ce dernier est le meilleur du monde avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Le trio est pourtant atypique. Avec le seul Fabián Ruiz culminant à plus d’1,75 m (1,72 m pour Vitinha, 1,74 m pour Neves et 1,89 m pour l’Espagnol), les Parisiens n’ont pas le même impact physique que la majorité de leurs adversaires, lance le quotidien francilien. Vitinha est sans aucun doute le symbole de cet empire du milieu. Le Portugais ne serait toutefois pas si fort sans ses deux compères, avec qui il partage d’ailleurs une belle complicité et un certain sens de l’effort. Des principes qui ont fait leurs preuves, avec le premier titre européen du club de la capitale, et qui permet au trio parisien de sembler aujourd’hui plus fort que d’autres milieux de terrain où les individualités sont pourtant belles, lance Le Parisien. L’alchimie parisienne est parfaite. Il suffit d’ailleurs de regarder un match du PSG pour s’en rendre compte : le trio est partout, tout le temps. Et ils n’hésitent pas à intervertir leurs positions pour trouver l’espace ou presser l’adversaire, rassurés par la couverture de leurs partenaires, conclut le quotidien francilien.