Revue de presse PSG : Nuno Mendes, Achraf Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 novembre 2025. La vie sans Nuno Mendes et Achraf Hakimi, rester fidèle à ses principes malgré ces deux absences…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les absences de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le quotidien sportif estime qu’avec ces deux absences, le PSG va devoir se réinventer, sans se renier. Défendue en interne, l’idée selon laquelle l’identité de jeu prônée par Luis Enrique serait immuable quel que soit le onze aligné sera encore une fois mise à l’épreuve à Lyon demain soir, avance L’Equipe. « De la même manière qu’il a su surmonter, bon an mal an, les absences plus ou moins longues de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves ou encore Marquinhos lors des trois premiers mois de compétition, le PSG veut croire que ces blessures n’auront pas d’impact, ou très peu. » Avec une question en suspens : comment le PSG va-t-il s’y prendre pour animer ses couloirs ? À leur poste, il n’y a pas meilleur que Hakimi et Nuno Mendes, dixit Luis Enrique. L’Asturien ne dispose pas non plus dans son effectif de profil équivalent. Alors que, dans la majorité des cas, un milieu de formation (Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ou Senny Mayulu) a été choisi pour suppléer Hakimi, Bradley Barcola, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ibrahim Mbaye ont a priori le profil pour donner de la largeur au jeu parisien. Un prérequis indispensable chez Luis Enrique, assure le quotidien sportif. Le PSG ne part pas totalement dans l’inconnu non plus. À quatre reprises, cette saison, Luis Enrique a fait le choix de se priver simultanément d’Hakimi et Nuno Mendes au coup d’envoi : contre Nantes (1-0, 1re journée), Auxerre (2-0, 6e journée), Lille (1-1, 7e journée) et Strasbourg (3-3, 8e journée). Mais l’un ou l’autre avait toujours fini par entrer. Parfois les deux, comme face à Nantes et Lille, contre qui le Portugais avait respectivement été passeur décisif et buteur. Pour forcer la décision, conclut le quotidien sportif.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.





