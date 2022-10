Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er octobre 2022. Le match de Ligue 1 face à l’OGC Nice, première titularisation en vue pour Hugo Ekitike, Kylian Mbappé et Lionel Messi ménagés, Carlos Soler et Fabian Ruiz doivent s’armer de patience, les onze probables des Rouge & Bleu et la fin des clans dans le vestiaire.

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur le match entre le PSG et l’OGC Nice ce samedi soir à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1 (21h sur Canal Plus Sport 360). Deuxième du classement après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers (3-0) ce vendredi, le club parisien voudra récupérer son fauteuil de leader. Et pour ce match face aux Aiglons, Christophe Galtier pourrait réserver quelques surprises dans son onze de départ et ainsi offrir sa première titularisation à Hugo Ekitike. Barrée par le trio offensif, Lionel Messi-Neymar Jr-Kylian Mbappé, la recrue parisienne a seulement disputé 66 minutes depuis le début de l’exercice 2022-2023. L’international U20 français a rapidement été mis à l’aise dans le vestiaire grâce à Kylian Mbappé. Le néo-Parisien s’est également rapproché de Nordi Mukiele, Gigio Donnarumma, Renato Sanches et Abdou Diallo avant son départ au RB Leipzig. « Même avec un Lionel Messi plus discret, le courant semble bien passer. L’Argentin s’est même permis de surnommer le Français ‘la barre de fer’, en référence à son corps fin et à ses appuis solides », rapporte L’E.

Frustré dans un premier temps d’avoir un très faible temps de jeu, Hugo Ekitike a dû s’armer de patience. Sans montrer de signes d’agacement, mais plutôt du mécontentement, selon son entourage, lié au jugement que les supporters pourraient avoir de lui. Une belle volonté qui se traduit par une intensité totale à l’entraînement. Et afin de montrer que sa place n’était pas usurpée, l’attaquant de 20 ans a directement noué une relation technique avec les trois offensifs de devant, « quitte, aux yeux du staff, à parfois se dénaturer. » Pour protéger au mieux son corps, souvent victime de quelques pépins physiques, l’ancien Rémois s’est attaché les services d’un préparateur physique et d’un kiné.

Le quotidien sportif se concentre également sur le faible temps de jeu des deux Espagnols, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Et pourtant, ils avaient été prévenus par Luis Campos et Christophe Galtier « qu’ils devraient se contenter de peu de minutes, au moins jusqu’à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), mais qu’après, ils seraient davantage utilisés dans la rotation parisienne. » Concernant Fabian Ruiz, il a eu le temps de se préparer physiquement avant de pouvoir avoir sa chance dans le onze de départ face à l’OL. De son côté, la dernière recrue du mercato, Carlos Soler, a seulement disputé 11 minutes cette saison, malgré sa préparation complète avec le Valence CF. « Milieu offensif ou attaquant, il est barré par les trois stars de l’attaque, qui jouent beaucoup et rechignent à aller sur le banc. » Mais pour l’un de ses anciens coaches à Valence, Albert Celades, l’ex capitaine du club ché aura un rôle à saisir chez les Rouge & Bleu : « Au PSG, il fait face à une grande concurrence mais je suis convaincu que Carlos peut apporter des choses intéressantes. Car il se met toujours au service de l’équipe et est capable de s’adapter pour jouer à différents postes en maintenant toujours un bon niveau de performances. » Désormais, les deux recrues devront saisir les opportunités qu’ils auront en montrant leurs qualités.

Pour le onze titulaire de ce soir, Kylian Mbappé pourrait être préservé suite à une douleur ressentie à la cheville cette semaine. De son côté, Lionel Messi pourrait connaître le même sort après avoir effectué un long voyage aux Etats-Unis avec sa sélection. Une situation qui pourrait profiter à Hugo Ekitike voire Pablo Sarabia. À noter que Presnel Kimpembe effectuera son retour à Paris ce samedi après avoir soigné pendant quelques jours sa blessure aux ischio-jambiers au centre médical Aspetar de Doha (Qatar).

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes – Messi – Ekitike, Neymar

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la façon dont le PSG a réussi à mettre fin aux clans dans son vestiaire. Face aux différents clans formés les saisons précédentes, le duo Campos-Galtier a voulu briser cette dynamique en ne prolongeant pas Angel Di Maria ou en se séparant de Leandro Paredes, par exemple. Avec ces décisions, « Paris a sorti de son groupe deux fortes têtes, proches de Lionel Messi et de Neymar. » Un clan puissant qui pouvait peser sur le vestiaire ou dans certaines décisions sportives de l’ancien coach, Mauricio Pochettino, et « qui s’opposait également à Kylian Mbappé sur plusieurs sujets. » De plus, les départs de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi ont leur importance afin d’éviter d’avoir des joueurs mécontents au quotidien. Lors de son mercato, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a décidé de recruter des « hommes de vestiaire » comme Vitinha, Carlos Soler et Fabian Ruiz. La direction sportive a aussi rassemblé des joueurs de même nationalité avec les Espagnols (Soler, Ruiz, Rico, Bernat, Ramos, Sarabia) ou les Portugais (Vitinha, Danilo, Renato Sanches, Nuno Mendes), « mais leur sens du collectif et leur jeunesse préservent le PSG de tout risque pour l’équilibre du vestiaire. »

Même s’il existe encore des groupes par amitié, l’effectif est davantage dominé par des fortes personnalités comme Kylian Mbappé, Neymar Jr et surtout Sergio Ramos. Depuis son retour en forme, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions joue le rôle de « capitaine officieux » et intervient lors de certains moments chauds comme lors du penalty-gate en début de saison. Autre point positif à souligner, la bonne entente entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Une cohabitation qui pouvait s’annoncer explosive, mais les deux gardiens ont su tisser des liens notamment grâce à Marco Verratti. Ainsi, la principale tension de ce vestiaire se résume à Neymar et Kylian Mbappé, même si Christophe Galtier a relativisé en conférence de presse : « Depuis que je suis arrivé, tout ce que je vis en étant l’entraîneur du PSG, ce sont des choses normales de la vie d’un vestiaire. Rien ne m’a surpris. Les joueurs ont envie de réussir ensemble. Ils sont aussi en concurrence, quelques fois en compétition sur leurs performances. On a des grands champions avec de la personnalité, de l’ego. Mais on a un vestiaire qui est très agréable. »

Le quotidien francilien évoque aussi le match de ce soir entre le PSG et l’OGC Nice. Et avec l’enchaînement de 11 matches jusqu’à la Coupe du monde, Christophe Galtier fera plus régulièrement tourner son effectif. Dans un contexte où le club parisien apparaît souvent dans la catégorie « fais divers », les Rouge & Bleu voudront repartir de l’avant après une première partie de saison réussie où les cadres du vestiaire ont enchaîné les rencontres. Ainsi, la réception des Aiglons pourrait permettre au coach parisien de réaliser un turn-over. Malgré la menace de suspension pour le Clasico face à l’Olympique de Marseille (16 octobre), Sergio Ramos et Neymar Jr devraient être sur le terrain dès le coup d’envoi. La rotation pourrait plutôt s’opérer du côté de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Ainsi, Hugo Ekitike et Carlos Soler pourraient connaître leur première titularisation avec les champions de France.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Bernat – Soler (ou Sarabia), Ekitike, Neymar

Enfin, Nice-Matin espère que l’OGCN réalisera un exploit à Paris ce samedi soir. Une rencontre avec une saveur particulière pour Christophe Galtier qui retrouvera son ancien club. Malgré une 5e place et une finale de Coupe de France avec les Aiglons, le coach français a quitté la Côte d’Azur cet été suite à plusieurs désaccords avec le désormais ex-directeur de football, Julien Fournier. Et au moment d’évoquer ces problèmes, Mario Lemina a tenu à tempérer les rumeurs autour du technicien de 56 ans : « ll y a eu des mécontentements comme dans tous les groupes. Mais, ce n’était pas grand chose, il n’y a pas d’animosité qui doit nous en faire parler plus que ça. » Mais ce samedi soir, les Niçois voudront surtout faire bonne figure. « Personne n’attend un exploit du Gym dans la capitale, mais beaucoup redoutent une lourde défaite », surtout que l’avenir du coach Lucien Favre est en danger. Et afin de contenir l’attaque parisienne, le coach suisse pourrait mettre en place une défense à trois. De plus, « mettre la meilleure défense du championnat (4 buts encaissés) en danger sera en prime un défi immense pour l’équipe rouge et noire qui n’a inscrit que cinq petites réalisations jusque-là. »