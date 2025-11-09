Revue de Presse PSG : OL, Lee Kang-In, Fabian Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 novembre 2025. Le match face à l’Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+), le retour important de Fabian Ruiz dans le jeu parisien, Lee Kang-In retrouve de la confiance…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce duel entre l’Olympique Lyonnais et le PSG, en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Une affiche du championnat qui ne ressemble pas à ce que l’on pensait entre une équipe parisienne décimée par les blessures et une formation lyonnaise qui n’a presque plus d’attaque. « Le champions d’Europe en titre n’est déjà plus la meilleure équipe européenne de la semaine, et plus largement de l’automne, après avoir été balayé par le Bayern (1-2) mardi soir au Parc, dans des proportions que la seconde période à onze contre dix n’a pas suffi à enfouir. Il est atteint par plusieurs flèches concomitantes, l’épuisement des saisons enchaînées, les blessures qui l’avaient épargnés au printemps, la difficulté d’envisager une nouvelle conquête après avoir atteint son rêve et l’adaptation de ses adversaires à ses manières dominantes. »

En face, l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca a rapidement renoncé à être une équipe joueuse, notamment en raison d’une attaque loin d’être attrayante sur le papier ce dimanche (Martin Satriano, Adam Karabec et Afonso Moreira). À cela s’ajoute l’incertitude autour de la participation de Corentin Tolisso. Mais l’équipe lyonnaise fera face à un PSG qui avance au ralenti ces dernières semaines en Ligue 1 et qui avait dû s’en remettre à un but sur le gong de Gonçalo Ramos le week-end dernier face à l’OGC Nice (1-0) pour éviter un quatrième match nul en cinq journées. « Mais en regard de l’OL, ses armes demeurent incomparables, et dans cette rivalité entre les deux ogres du Championnat de France du XXIe siècle, seuls les Parisiens continuent d’habiter au même étage. Le meilleur du PSG sera probablement pour le début de l’année 2026, quand tout le monde sera revenu et que la fatigue se sera enfuie, peut-être, mais l’idée, en attendant, est que la moitié du meilleur pourrait suffire ce soir », conclut L’E.

Le quotidien sportif met aussi en avant le retour important de Fabian Ruiz dans l’entrejeu du PSG. Victime de douleurs musculaires depuis le début de saison, le milieu espagnol a fait son retour dans le onze ce mardi face au Bayern Munich, cinq semaines après sa dernière titularisation. Le joueur de 29 ans a affiché des lacunes athlétiques logiques après des semaines d’absence. Au club, on admet qu’il est encore loin de sa forme optimale, et qu’il a besoin de retrouver ses sensations pour apporter ses qualités. Mais son retour doit permettre de redonner de la consistance au jeu des Rouge & Bleu. L’international espagnol est perçu par Luis Enrique et son staff comme un rouage essentiel dans les succès parisiens. « Il n’a pas le profil du joueur français qui va au duel, qui s’épanouit dans le combat. Fabian est un joueur fin. Dès qu’il joue et qu’il est bien, notre équipe est difficile à déséquilibrer. Quand on est en attaque, il donne le ton. Quand on est en défense, il prépare déjà l’offensive. C’est un métronome. Vitinha donne le tempo, Fabian l’équilibre », déclare-t-on en interne.

Entre mai 2023 et avril 2025, Fabian Ruiz avait enchaîné 51 matchs sans défaite sous le maillot du PSG et il est toujours invaincu en 39 rencontres avec l’Espagne. Et ceci n’est pas un hasard. Ses qualités s’accordent avec le jeu de position de l’entraîneur parisien et du sélectionneur espagnol (Luis de la Fuente). Malgré une vitesse limitée, le numéro 8 des Rouge & Bleu arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Depuis ses années de formations au Betis, le milieu cultive une vraie appétence pour l’aspect tactique. « Chaque semaine, il y consacre beaucoup de temps, avec le staff ou même en privé. Avant les matches, en dévorant les informations fournies (vidéo, consignes, jeu de l’adversaire), comme après les matches, en décortiquant ce qu’il a fait de bien ou de mal, les erreurs à ne pas reproduire, etc. Il estime d’ailleurs avoir encore franchi un palier important sur ce plan, sous la houlette de Luis Enrique et l’expérience aidant », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette affiche de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le PSG, deux équipes européennes. À la veille de ce choc, Luis Enrique s’est montré particulièrement impatient avant cette rencontre. « Il avait des messages à délivrer, les difficultés qu’il aime affronter, la résilience qu’il demande à ses joueurs, le positif qu’il voit partout alors que son équipe a perdu plus qu’un match avec trois nouveaux cadres blessés mardi, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. » En alignant une équipe remaniée face au Betis Séville en Ligue Europa, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, a clairement fait comprendre l’importance du match face aux Rouge & Bleu. Le PSG sera privé de plusieurs éléments importants mais a su surmonter les difficultés depuis le début de saison. « Malgré l’avalanche de tuiles et d’impossibilités comme préparer une première rencontre en six jours après une coupure de trois semaines (Tottenham en Supercoupe), il réalise donc des promesses et des miracles. » Les champions de France espèrent s’imposer face à une équipe française engagée en Coupe d’Europe. Cette saison, ils l’ont seulement emporté sur le fil face à l’OGC Nice (1-0), ont fait matchs nuls contre le LOSC (1-1) et le RC Strasbourg (3-3) et se sont inclinés face à l’Olympique de Marseille (1-0).

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Lee Kang-In. Après avoir été déclassé dans la hiérarchie lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, le numéro 19 du PSG a retrouvé de la confiance depuis le début du nouvel exercice. Son entrée en jeu précoce face au Bayern Munich a redonné de l’énergie à l’équipe parisienne. Il a été passeur décisif sur le but de João Neves. Quelques jours plus tôt, c’était lui aussi qui avait tiré le corner décisif face à l’OGC Nice (1-0). Cette séquence prolifique, aussi courte soit-elle et qui demande confirmation dans le temps, a en tout cas ravi Luis Enrique, satisfait d’avoir retrouvé la version compétitive du joueur. « Son état d’esprit est bien meilleur que celui affiché la saison dernière. Il a mis de côté ses états d’âme et a eu une bonne réaction », dit-on en interne. Même s’il n’a pas encore le statut de titulaire (12e temps de jeu de l’effectif), le Sud-Coréen a repris confiance et affiche une volonté féroce pour reprendre de l’épaisseur dans l’effectif.

Relégué dans la hiérarchie lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, avec seulement 19 minutes lors de la phase éliminatoire de la Ligue des champions, Lee Kang-In était rentré dans une spirale négative dont il n’avait pas réussi à s’extraire. Touché mentalement par ce déclassement, l’ancien de Majorque était convaincu que son aventure parisienne touchait à sa fin et Luis Enrique et Luis Campos ont entendu ses envies d’ailleurs. La direction parisienne demandait 50M€ l’été dernier. Mais le coach parisien estime beaucoup son joueur. « La polyvalence, le profil technique et le travail défensif du Sud-Coréen sont des atouts loués par Luis Enrique et ils refont peu à peu surface à une période charnière (…) Conscient du potentiel du gaucher et convaincu de son apport, le club a souhaité le challenger, le piquer au vif, lui fixer des objectifs à court et moyen termes, pour relancer la machine. » Les dirigeants attendaient une prise de conscience du joueur de 24 ans et que le déclic devait venir de sa part. Son entrée en jeu décisive face à Tottenham dès le premier match de la saison avait lancé le début de l’éclaircie qui doit désormais durer. « Ce bien être affiché sur le terrain se ressent également dans l’intimité du Campus PSG où, malgré quelques difficultés rencontrées dans l’apprentissage du français, qu’il ne maîtrise pas pleinement, il affiche sa bonhomie. Le meilleur joueur asiatique de 2025 a retrouvé de la légèreté, le sourire, dans la vie de groupe, un visage collant à sa personnalité blagueuse qu’il promène dans le vestiaire. » Ce dimanche, il devrait disputer son 100e match sous le maillot du PSG.