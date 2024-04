Revue de Presse PSG : OL, Ligue 1, Barcola, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 22 avril 2024. La belle victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-1), les Parisiens se rapprochent du titre, Barcola marque des points pour l’Euro 2024, l’hommage du Parc des Princes à Marquinhos…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes au récital du PSG sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais (4-1), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Après une victoire à Barcelone (1-4), le club de la capitale a collé le même score à l’OL pour conclure parfaitement sa semaine. Face à une équipe lyonnaise joueuse mais qui a laissé des espaces, les Rouge & Bleu se sont amusés avec quatre buts avant la pause, le tout sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, restés sur le banc durant toute la rencontre. « Le PSG, Lille et l’OM, dont le calendrier de L1 a été allégé la semaine dernière pour leur permettre de mieux préparer leurs quarts de finale retour, en ont-ils également tiré profit ce week-end en Championnat, en se présentant avec moins de fatigue ? C’est l’une des trois questions que pose ce dispositif, avec les deux suivantes : est-ce que cela sert à quelque chose ? Est-ce une rupture d’équité pour les clubs qui, eux, devront soudain disputer trois matches en huit jours, en fin de saison, en pleine lutte pour le maintien ? », se demande Vincent Duluc dans son édito. Quoi qu’il en soit, le PSG a profité de cet aménagement du calendrier et poursuit sa très belle saison pour réaliser un quadruplé historique. Déjà vainqueurs du Trophée des Champions et presque assurés de soulever le titre de champion de France, les Parisiens sont en finale de Coupe de France et à trois rencontres d’entrer dans l’histoire en Ligue des champions.

Et à un peu plus d’un mois de leurs retrouvailles en finale de Coupe de France (25 mai), le PSG a donné une leçon à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Après six minutes de jeu, les champions de France en titre menaient déjà de deux buts. Cinq jours après sa performance sur la pelouse du FC Barcelone, le club parisien s’est une nouvelle fois montré « appliqué et efficace, serein et magistral, rigoureux et volcanique, avant d’expédier les affaires courantes en seconde partie de soirée », résume L’E. En ce moment, ce Paris-là est trop fort pour pas mal d’équipes en Europe. Et l’OL, pourtant meilleure équipe de Ligue 1 sur cette phase retour, en a fait les frais. Le coach des Gones, Pierre Sage, avait misé sur une équipe offensive et s’est rapidement fait punir par un ancien de la maison. Bradley Barcola a été un véritable poison face à son club formateur en étant impliqué sur les trois premiers buts. « Trop équilibré dans son expression collective, trop rapide dans ses transitions, trop tranchant dans le dernier geste, le PSG a malmené l’OL dans les grandes largeurs. Il lui a montré le hiatus qui les séparait et le tout, sans forcer. » Le PSG peut même assurer son titre de champion de France dès ce mercredi sur la pelouse du FC Lorient, mais cela dépendra aussi du résultat de l’AS Monaco face au LOSC. Luis Enrique a profité de cette rencontre pour redonner confiance à certains joueurs. Si Gonçalo Ramos en a parfaitement profité avec un doublé (ses 12e et 13e buts cette saison), Randal Kolo Muani continue d’être discret.

Enfin, le quotidien sportif fait un focus sur la prestation de Bradley Barcola. Déjà brillant en Ligue des champions face au FC Barcelone mardi dernier, l’international Espoir Français a encore performé face à son ancienne formation. Une belle semaine qui montre que l’ailier de 21 ans est entré dans une nouvelle dimension. Après une grande performance face à l’OL, l’ancien Lyonnais s’est tourné vers son banc pour demander le changement après une légère douleur ressentie et Luis Enrique s’est exécuté immédiatement. Blessé aux ischio-jambiers pendant la trêve internationale, le numéro 29 des Rouge & Bleu s’est transformé en ailier insaisissable. Au delà de son implication sur les trois premiers buts, il a toujours donné l’impression de faire le geste juste. « Ce Barcola-là, audacieux mais aussi rigoureux dans ses replis défensifs, a encore de la marge. Dans le jeu combiné comme dans son éventail de dribbles. Mais les débats sur son prix d’achat (50M€) sont désormais lointains. Dans le ratio prix-rapport, le Français est avec Vitinha la meilleure recrue de l’ère Campos », estime L’E.

Reste désormais à savoir si Bradley Barcola sera récompensé de ses efforts avec une convocation en équipe de France pour l’Euro 2024 cet été (14 juin – 14 juillet). La blessure de Kingsley Coman, presque certain d’être forfait pour la compétition, change la donne. Mais la concurrence sera rude avec l’ancien Parisien, Moussa Diaby, déjà appelé en mars et qui peut profiter de son passé avec les Bleus (10 sélections). « Et ce n’est pas anodin pour Didier Deschamps. Mais la dynamique sportive actuelle semble favorable à Barcola. Le Parisien aura, peut-être, l’occasion de clore les débats lors des demi-finales de C1. S’il reproduit la même prestation qu’en Catalogne, Deschamps, qui pourrait avoir la possibilité de convoquer 26 joueurs, pourra-t-il se passer de lui en Allemagne ? »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette belle victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-1). Avec une équipe remaniée et cinq changements par rapport au match de Ligue des champions, le club de la capitale s’est imposé sur le même score que face au FC Barcelone. Pour remporter facilement cette rencontre, Luis Enrique n’a pas eu besoin de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, restés sur le banc. « Les entrants se sont régalés, avec un doublé de Gonçalo Ramos, l’activité incessante de Marco Asensio, la sûreté de Danilo, le but de Lucas Beraldo. Seul Randal Kolo Muani n’a pas réussi à se hisser à la hauteur de la surprise party, résumant sa saison », indique LP. Bradley Barcola a lui joué à la perfection son rôle de détonateur en étant impliqué sur les trois premiers buts et en célébrant devant le parcage des supporters de l’OL. Sur son côté gauche, l’ailier de 21 ans a fait vivre un enfer aux défenseurs lyonnais, avec un Vitinha en maestro au milieu de terrain. « Warren Zaïre-Emery avait porté Paris en première partie, jusqu’à la qualification en 8e de finale de la Ligue des champions à Dortmund. La seconde dévoile l’ex-Lyonnais et le Portugais. » Après la pause, Luis Enrique a pu encore gérer son effectif. L’occasion parfaite pour Marquinhos de recevoir un vibrant hommage du Parc des Princes au moment de sa sortie.

Le quotidien francilien se penche aussi sur la forme actuelle de Bradley Barcola. Seul rescapé de l’attaque parisienne au Stade de Montjuïc, l’ailier de 21 ans a encore fait des étincelles. Impliqué sur l’ouverture du score de Marco Asensio, l’ancien Lyonnais a offert un caviar à Lucas Beraldo d’une déviation de la tête pour rapidement faire le break dans cette rencontre. « Percutant, provocateur et surtout sans complexe balle au pied, l’international espoirs a insufflé un vent d’énergie à cette escouade parisienne réjouissante. » L’ancien Lyonnais a eu une grande influence dans les actions offensives de son équipe. C’est également lui qui est à l’origine du troisième but, avec une déviation parfaitement sentie pour Achraf Hakimi, qui a ensuite réalisé un centre parfait pour la tête de Gonçalo Ramos. Avec un peu plus de réussite, le numéro 29 parisien aurait même pu inscrire un but. « Une prestation majeure saluée, au retour des vestiaires, par la tribune Auteuil qui n’a pas hésité à scander son nom, sans aucun doute pour rendre hommage à ses deux derniers matchs, pour chambrer aussi un peu cet OL qu’il avait quitté l’été dernier (…) Nul doute que cela n’a pas échappé à Didier Deschamps et Guy Stéphan qui suivaient le match devant leur téléviseur. »

Enfin, Le Parisien revient sur l’hommage réservé à Marquinhos pour célébrer son titre de joueur le plus capé de l’histoire du PSG (438 matches). En onze ans chez les Rouge & Bleu, le Brésilien a soulevé 28 trophées, pour le moment. « Jusque-là, lui et Paris n’avaient pas souhaité célébrer ce record, préférant rester focalisés sur l’échéance européenne majeure qui attendait l’équipe première face à Barcelone. Logiquement mercredi, au retour de Catalogne, tout s’est accéléré pour honorer ‘Marqui’. » Après la rencontre face à l’OL, les Parisiens ont fait une haie d’honneur pour accueillir l’homme de la soirée et Nasser al-Khelaïfi lui a remis un trophée en forme de Tour Eiffel. Dans son discours, le défenseur de 29 ans n’oublie pas de remercier les supporters, ses partenaires, ses différents coaches et aussi Jean-Marc Pilorget, détenteur du précédent record. Le capitaine parisien en a aussi profité pour annoncer la couleur en cette fin de saison : « Le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions, on va aller les chercher », a-t-il lancé en déclenchant l’euphorie des tribunes. Ensuite, Marquinhos s’est offert un tour de terrain accompagné de sa famille, en s’arrêtant un long moment devant la tribune Auteuil.