Revue de Presse PSG : OM, attaque, blessures…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 20 septembre 2025. Quel attaquant de pointe pour affronter l’Olympique de Marseille, Luis Enrique confronté à des absences majeures…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande quel attaquant de pointe alignera Luis Enrique pour le match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1. Déjà privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo pour cette rencontre, le coach parisien devra également se passer de João Neves, touché physiquement face à l’Atalanta Bergame (4-0) cette semaine. L’une des principales interrogations autour de ce Classique se situe à la pointe de l’attaque. « Senny Mayulu comme face à l’Atalanta ? Gonçalo Ramos, le seul spécialiste du poste ? Ou un autre ? Le secret sera, comme à son habitude, conservé jusqu’au bout par Luis Enrique. » Sous les ordres de l’Espagnol, le PSG a réalisé, jusque-là, un sans faute face aux Marseillais. En Championnat, cela fait même 12 matches que les Rouge & Bleu ne se sont plus inclinés au Stade Vélodrome (une défaite 3-0 en novembre 2011), conclut L’E.

De son coté, Le Parisien se penche aussi sur le onze que pourrait aligner Luis Enrique pour ce 111e Classique face à l’OM. La récente blessure de João Neves vient ajouter quelques incertitudes supplémentaires. La défense-type, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, ne devrait pas bouger. « Le staff technique considère qu’il existe dix matchs à haute intensité dans le championnat dont les deux rencontres face à Marseille. Ce défi, Luis Enrique a pris l’habitude de le relever avec son équipe type ou ce qui s’en rapproche le plus en fonction des circonstances. » Surtout que plusieurs cadres s’étaient reposés face au RC Lens dimanche dernier. Seul Achraf Hakimi devrait enchaîner une troisième rencontre de suite. Même s’il a perdu sa place de titulaire au fil de la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a montré qu’il avait retrouvé son volume de jeu lors des derniers matchs face au FC Nantes et le RC Lens. « Son coffre et sa solidité sont autant d’atouts qui, dans un match engagé comme l’est un clasico, devraient le voir être associé » à Fabian Ruiz et Vitinha. En attaque, avec l’absence d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, il serait presque impossible de voir Luis Enrique se passer de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Reste à trouver qui sera aligné en pointe. Titulaire en Ligue des champions, Senny Mayulu pourrait, cette fois-ci, laisser sa place à Gonçalo Ramos ou Lee Kang-In. Plus mobile et polyvalent, le Sud-Coréen pourrait plus facilement faire sortir la défense adverse. « Le Portugais pèse quant à lui davantage dans une surface et les duels. Un profil qui pourrait lui donner l’avantage au moment du choix final », conclut LP.