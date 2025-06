Revue de presse PSG : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 juin 2025. Blessé, Ousmane Dembélé pourrait manquer la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, un coup dur pour le PSG, moins d’inquiétude pour Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Ousmane Dembélé. Blessé avec l’équipe de France contre l’Espagne, le numéro 10 du PSG a été victime d’une lésion au quadriceps de la cuisse gauche. Il devrait être éloigné des terrains entre deux et trois semaines, indique le quotidien sportif. Ce dernier explique qu’Ousmane Dembélé devrait donc être forfait contre l’Atlético de Madrid (15 juin) et Botafogo (20) et probablement contre Seattle (23). « En interne hier soir, au sein de l’équipe de France, l’heure était vraiment au doute. Et à l’embarras, sans doute aussi. La titularisation de Dembélé après sa finale réussie contre l’Inter Milan soulève désormais des questions », avance L’Equipe. Parti de Stuttgart hier, le joueur du PSG doit passer de nouveaux examens aujourd’hui pour déterminer avec plus de précisions sur son indisponibilité. Mais c’est un coup dur pour le PSG, lance le quotidien sportif. Le club de la capitale ne prendra aucun risque avec son joueur, qui a beaucoup joué cette saison. Également blessé, au genou lui, le cas de Bradley Barcola inspirait beaucoup moins d’inquiétude. « Un élément est clair : ce double forfait, qui nourrira encore les discussions entre le PSG et l’équipe de France, alimentera un peu plus les débats autour des calendriers devenus démentiels », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la blessure d’Ousmane Dembélé. « En interne, le PSG en était persuadé. Si la Coupe du monde des clubs avait eu lieu après la Ligue des champions sans une coupure internationale, il serait arrivé lancé et aurait remporté la compétition aux États-Unis (14 juin-13 juillet). Ce scénario a pris du plomb dans l’aile ce vendredi après l’annonce de la blessure d’Ousmane Dembélé« , lance le quotidien francilien. Une lésion, c’est deux à trois semaines d’absence en fonction de sa profondeur, auxquelles il faut ajouter quelques jours pour reprendre les séances collectives et retrouver du rythme. Dans les meilleurs des cas, « Dembouz » ne pourra pas rejouer avant la fin du mois, entre le 20 et le 30 juin avant que la fourchette ne s’affine, indique Le Parisien. « Entre son alerte contre les Gunners et la fin de saison palpitante du PSG, Ousmane Dembélé avait eu le temps de se reposer, de profiter de moments pour s’aérer comme à Roland Garros. Mais l’influx nerveux de la fête ― il est arrivé lundi soir au rassemblement des Bleus à Clairefontaine après un retour à Roland Garros avec la Coupe aux grandes oreilles cette fois ― semble avoir eu raison de son corps, lui, la pièce maîtresse du PSG, sans doute son meilleur joueur en deuxième partie de saison. » Le casse-tête revient maintenant à Luis Enrique, l’entraîneur, et Luis Campos, le conseiller sportif. Ce dernier a jusqu’au 10 juin, c’est-à-dire mardi prochain, pour achever un premier mercato spécial Coupe du monde des clubs. Il n’est pas dans ses plans de se précipiter ni de céder à l’achat panique. Il existe peu de chances que la délégation parisienne parte avec un nouvel attaquant aux États-Unis, souligne le quotidien francilien. En revanche, ce forfait fait les affaires de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. Sans Dembélé, Paris peut évoluer avec Khvicha Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué en faux 9 et Lee couloir droit. Ou l’inverse entre le Français et le Sud-Coréen. Mais forcément, le PSG sera moins fort dans un premier temps, conclut Le Parisien.