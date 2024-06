Revue de presse PSG : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 juin 2024. Bradley Barcola devrait retrouver le banc contre la Belgique, Ousmane Dembélé en balance avec Marcus Thuram..

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le huitième de finale de l’équipe de France contre la Belgique à l’Euro et se projette sur la composition d’équipe que devrait aligner Didier Deschamps lundi après-midi (18 heures, TF1, BeIN Sports 1). Performante depuis le début de la compétition, la défense des Bleus, sauf pépin physique d’ici à lundi, ne devrait pas changer. Mike Maignan, « l’un des meilleurs gardiens de l’Euro, décisif, impérial, dominant sa surface, toute sa surface », devrait être défendu par le quatuor Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez. « Au milieu, tout dépend du choix du système, un 4-3-3 ou un 4-4-2 asymétrique comme devant les Néerlandais, la tendance dans l’esprit du staff technique. » Remplaçant contre la Pologne, Antoine Griezmann devrait retrouver une place de titulaire contre les Belges. « Il n’est pas dans l’idée du sélectionneur de se passer de la colossale expérience du vice-capitaine pour le premier match couperet de la compétition. » Le joueur de l’Atlético de Madrid sera entouré de N’Golo Kanté et d’Adrien Rabiot. L’ancien joueur du PSG est, lui aussi, assuré d’une place de titulaire, quelle que soit la configuration retenue par Didier Deschamps, avance le quotidien francilien. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, sa titularisation dépend fortement du schéma tactique retenu. « Si l’entraîneur basque prend l’option « autrichienne », ce sera sans le Madrilène. Mais encore une fois, il flotte dans l’air de reconduire l’équipe alignée contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé en plus. » Titulaire et performant contre la Pologne, Bradley Barcola ne devrait pas l’être contre la Belgique. L’option du numéro 29 du PSG demeure un risque pour un match à la vie à la mort sportivement. « Certes, peu de choses résistent à l’ailier, mais avec trois sélections au compteur, il est encore un peu tendre pour ce niveau. » Enfin, la dernière place en attaque devrait se jouer entre Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Mais le joueur du PSG aurait un petit avantage sur l’attaquant de l’Inter Milan, conclut Le Parisien.

Une fois n’est pas coutume, l’Equipe n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.