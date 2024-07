Revue de presse PSG : Ousmane Dembélé, Droits TV…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 juillet 2024. Ousmane Dembélé de retour en forme, le casse-tête autour des Droits TV…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a été élu homme du match lors du quart de finale de l’Euro remporté contre le Portugal lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 3). Son entrée en jeu a été réussie, le milieu offensif se montrant percutant sur le côté et dangereux, même s’il a encore pêché dans le dernier geste. Le quotidien sportif indique qu’Ousmane Dembélé a apporté tout ce qu’il manquait au secteur offensif des Bleus, des décalages, de la vitesse et de la créativité. Son entrée en jeu lui a aussi redonné de l’apaisement. Remplaçant depuis le huitième de finale contre la Belgique, « en interne, il avait de plus en plus de mal à masquer sa frustration. » L’Equipe indique que de premier choix à droite en début de compétition, il est devenu le troisième derrière Antoine Griezmann et son coéquipier au PSG, Randal Kolo Muani. « Le visage parfois fermé, il promenait sa frustration dans les couloirs du camp de base des Bleus. Même les chambrages de ses équipiers ne suffisaient plus à lui redonner sa légendaire bonne humeur. Un spleen rare et inattendu perçu par le staff des Bleus. » Son entrée en jeu contre le Portugal a balayé beaucoup d’interrogations nées de ses dernières sorties, avance le quotidien sportif. « De quoi lui redonner suffisamment de crédit pour la demi-finale contre l’Espagne ? Clairement », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le casse-tête autour des Droits TV de la Ligue 1, qui n’a toujours pas de diffuseur alors qu’elle reprend dans un mois. Réunis samedi soir, les clubs professionnels ont encore tergiversé sur le dossier des droits du championnat de France. Ils n’ont pas choisi entre la chaîne 100 % L1 associée au géant américain Warner Bros Discovery et la proposition de DAZN, indique L’Equipe. « Aucun des deux schémas n’a vraiment rassuré les présidents de clubs, qui ont remis leur décision à plus tard. L’option de la chaîne, sans enthousiasmer l’assistance, recueille le plus de suffrage. D’abord parce qu’elle est davantage dans le sens de l’histoire, avec un détenteur des droits qui contrôle son produit. Elle est risquée, mais en cas de succès, les bénéfices peuvent être importants pour la Ligue, et donc les clubs. Mais sans minimums garantis, elle pose de sérieux problèmes. » Le quotidien sportif indique que cette absence de minimums garantis a été critiqué par le président du PSG et de beIN Média Group, Nasser al-Khelaïfi. « Le boss parisien s’est donc opposé à la création de la chaîne, mais n’a pas fourni l’offre que Vincent Labrune attendait. » Depuis des mois, le diffuseur qatarien rassure le président de la LFP et quelques patrons de clubs sur une issue favorable du dossier. Tous espéraient donc une intervention concrète qui n’est jamais venue. Le quotidien sportif indique qu’une nouvelle réunion est prévu dans les prochains jours. « Pour l’heure, le sentiment qui se dégage est que la chaîne 100% Ligue 1 a plutôt l’avantage, mais qu’avant de faire ce grand saut dans le vide, les présidents de clubs ont besoin de bien prendre leur respiration. »

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.